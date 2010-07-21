AMD, 25 Watt TDP'li Athlon II X2 270u modelini hazırlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ontario kod adını taşıyan entegre grafik özellikli ilk işlemcilerini yıl sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanan AMD, güncel ürün gamındaki enerji verimli modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın duyurmaya hazırlandığı çift çekirdekli yeni işlemci modeli Athlon II X2 270u, 2GHz'de çalışıyor ve 25 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla geliyor.
Soket AM3 formunda olan ve 2MB bellek kapasitesiyle donatılan Athlon II X2 270u, entegre bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR3-1333MHz desteği de sunuyor. C3 revizyonlu Regor tasarımını baz alan ve daha çok HTPC olarak bilinen medya bilgisayarlarında kullanılması beklenen Athlon II X2 270u'nun satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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ve işyerleriicin gercekden tasarruf demekdir bu
önce kendini bi tart sonra baskasına çat
ayrıca piyasada 60W dan 1200W a kadar psu var
dedigi gibi biz amd tarafını games olarak düşünüyoruz ama dar gelirli kesim icin 4 cekirdek den bile daha kalite geliyor
bilgisayarını bir playstation olarak kullananlar için beklenen bir işlemci olmayabilir, IT profesyonellerinin birçoğu için beklenen işlemcidir. Her aybaşında patronunuz elektrik faturasını suratınıza karşı sallarsa beklersiniz, ayrıca da klasik ofis uygulamaları için 25 Watt'ın üzeri israftan başka bişey değildir zaten. Atom ve türevleri ise bu işlemcinin yanıda abaküs sayılır. Olsa 5 Watt'lık işlemci kullanırım.
ofis uygulamaları için değerlendirilebilir dediğimi tekrarlıyorum.yinede bu işlemci beklenen bir işlemci olmaktan uzaktır.ayrıca hiçbir patron elektirik faturasını karşıdan size sallamaz.bilgisayarı patron alır.çalışan almaz.hadi aldı diyelim elektirik çok yakıyo bu niye bundan aldın demez.çünkü anlamaz.profosyonal büyük bir şirket veya kurum ise faturayı sallayan yine çıkmaz.toplu bir alım varsa uygun fiyatlısını almaya çalışır.elektirik sarfiyatına bakmaz.(bakmalıdır o ayrı bir konu) bakmasa bile çok zarar etmez.hadi önemmi veriyor diyelim atom d510 kullanabilir.tdp değeri 13 w
benim demek istedigim amd nin bu işlemcisine değil.en başta yazdıgım gibi beklenen bir işlemci olmadıgı..
sana katılmıyorum bence sen en buyuk en güçlü benım işlemcim tarzında bi adamsın.cok yanlış bu dusunceler
evet o yüzden e 2220 dual core kullanıyorum 2 senedir.
Şu parçaları lütfen sadece oyun için düşünmeyin.
kim bekler bu modeli !