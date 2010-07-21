AMD, 25 Watt TDP'li Athlon II X2 270u modelini hazırlıyor

Ontario kod adını taşıyan entegre grafik özellikli ilk işlemcilerini yıl sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanan AMD, güncel ürün gamındaki enerji verimli modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın duyurmaya hazırlandığı çift çekirdekli yeni işlemci modeli Athlon II X2 270u, 2GHz'de çalışıyor ve 25 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla geliyor.

Soket AM3 formunda olan ve 2MB bellek kapasitesiyle donatılan Athlon II X2 270u, entegre bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR3-1333MHz desteği de sunuyor. C3 revizyonlu Regor tasarımını baz alan ve daha çok HTPC olarak bilinen medya bilgisayarlarında kullanılması beklenen Athlon II X2 270u'nun satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.