Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, 25 Watt TDP'li Athlon II X2 270u modelini hazırlıyor

8 yıl
12,7b
1
21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ontario kod adını taşıyan entegre grafik özellikli ilk işlemcilerini yıl sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanan AMD, güncel ürün gamındaki enerji verimli modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın duyurmaya hazırlandığı çift çekirdekli yeni işlemci modeli Athlon II X2 270u, 2GHz'de çalışıyor ve 25 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla geliyor.

Soket AM3 formunda olan ve 2MB bellek kapasitesiyle donatılan Athlon II X2 270u, entegre bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR3-1333MHz desteği de sunuyor. C3 revizyonlu Regor tasarımını baz alan ve daha çok HTPC olarak bilinen medya bilgisayarlarında kullanılması beklenen Athlon II X2 270u'nun satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KANUNI61 8 yıl
2GHz'de çalışıyor ve 25 Watt ve x2 süper gercekden iyi 10/15 pc kullanan bürolar
ve işyerleriicin gercekden tasarruf demekdir bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forvet09 8 yıl
amd onboard ekranlı anakartlar ile süper olur. onlarda da enerji tüketimi az. 80-90w seviyelerde güzel pc olur. ampül kadar yakar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
zaten tasarrruf amaçlıdır bence birçok marka ürünü pyasaya sürer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
150 w power mi kaldı arkadasm:D 25 w gercekten tasarruf dışında hiç biseye yaramaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 8 yıl
JL94 arkadaşım çamur atıp durma yok amaleymiş falanmış filanmış...

önce kendini bi tart sonra baskasına çat

ayrıca piyasada 60W dan 1200W a kadar psu var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ufocu 8 yıl
Güzel bir ITX anakartla çokda iyi bir HTPC olarak sistem kurulabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 8 yıl
ev kullancıları için değilde , iş yerleri için ideal işlemci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 8 yıl
arkadaşlar Flammable
dedigi gibi biz amd tarafını games olarak düşünüyoruz ama dar gelirli kesim icin 4 cekirdek den bile daha kalite geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
real_kuru 8 yıl
@ahmetkep
bilgisayarını bir playstation olarak kullananlar için beklenen bir işlemci olmayabilir, IT profesyonellerinin birçoğu için beklenen işlemcidir. Her aybaşında patronunuz elektrik faturasını suratınıza karşı sallarsa beklersiniz, ayrıca da klasik ofis uygulamaları için 25 Watt'ın üzeri israftan başka bişey değildir zaten. Atom ve türevleri ise bu işlemcinin yanıda abaküs sayılır. Olsa 5 Watt'lık işlemci kullanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 8 yıl

real_kuru

@ahmetkep
bilgisayarını bir playstation olarak kullananlar için beklenen bir işlemci olmayabilir, IT profesyonellerinin birçoğu için beklenen işlemcidir. Her aybaşında patronunuz elektrik faturasını suratınıza karşı sallarsa beklersiniz, ayrıca da klasik ofis uygulamaları için 25 Watt'ın üzeri israftan başka bişey değildir zaten. Atom ve türevleri ise bu işlemcinin yanıda abaküs sayılır. Olsa 5 Watt'lık işlemci kullanırım.

ofis uygulamaları için değerlendirilebilir dediğimi tekrarlıyorum.yinede bu işlemci beklenen bir işlemci olmaktan uzaktır.ayrıca hiçbir patron elektirik faturasını karşıdan size sallamaz.bilgisayarı patron alır.çalışan almaz.hadi aldı diyelim elektirik çok yakıyo bu niye bundan aldın demez.çünkü anlamaz.profosyonal büyük bir şirket veya kurum ise faturayı sallayan yine çıkmaz.toplu bir alım varsa uygun fiyatlısını almaya çalışır.elektirik sarfiyatına bakmaz.(bakmalıdır o ayrı bir konu) bakmasa bile çok zarar etmez.hadi önemmi veriyor diyelim atom d510 kullanabilir.tdp değeri 13 w
benim demek istedigim amd nin bu işlemcisine değil.en başta yazdıgım gibi beklenen bir işlemci olmadıgı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 8 yıl
düşük güç tüketiminden başka bir artısı yok.bu da onu beklenen bir işlemci kılmıyor.piyasada 25w güç harcayan bir işlemci diye barım barım bağıran birini görmedim.
sonuçta düşük performans veren bir işlemci ve genelde yüksek performans veren bir işlemci "beklenen bir işlemci "sınıfına giriyor.
Piyasaya çıktıgında "ofis amaçlı tam gün bilgisayarı açık tutmak isteyen bir sınıfa hitap ettiği için" değerlendirilebilir bir işlemci olacaktır.

sana katılmıyorum bence sen en buyuk en güçlü benım işlemcim tarzında bi adamsın.cok yanlış bu dusunceler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 8 yıl

apodur

düşük güç tüketiminden başka bir artısı yok.bu da onu beklenen bir işlemci kılmıyor.piyasada 25w güç harcayan bir işlemci diye barım barım bağıran birini görmedim.

sonuçta düşük performans veren bir işlemci ve genelde yüksek performans veren bir işlemci "beklenen bir işlemci "sınıfına giriyor.



Piyasaya çıktıgında "ofis amaçlı tam gün bilgisayarı açık tutmak isteyen bir sınıfa hitap ettiği için" değerlendirilebilir bir işlemci olacaktır.



sana katılmıyorum bence sen en buyuk en güçlü benım işlemcim tarzında bi adamsın.cok yanlış bu dusunceler

evet o yüzden e 2220 dual core kullanıyorum 2 senedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flammable 8 yıl
Ahmetkep
Şu parçaları lütfen sadece oyun için düşünmeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 8 yıl
işte beklenen işlemci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 8 yıl

yonex78

işte beklenen işlemci

kim bekler bu modeli !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12714 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim