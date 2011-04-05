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AMD, 32nm Fusion L1ano işlemcilerini üreticilere satmaya başladı

8 yıl
11,3b
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7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, 32nm Fusion L1ano işlemcilerini üreticilere satmaya başladı
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Giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar ve netbook'lar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunu Ocak ayında pazara sunan AMD, L1ano kod adlı Fusion işlemcileini içeren yüksek performanslı platformunu ise Haziran/Temmuz döneminde lanse etmeyi planlıyor. Brazos platformunun, Bobcat mimarisini kullanan Ontario ve Zacate işlemcilerinden farklı olarak L1ano serisindeki Fusion işlemcileri, AMD'nin Phenom II ve Athlon II işlemcilerindeki K10.5 mimarisinin güncellenmiş versiyonunu entegre grafik birimiyle buluşturuyorlar.

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar, performans odaklı masaüstü bilgisayarlar ve hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlar için hazırlanan yeni işlemcilerin güç verdiği sistemlerin bu çeyreğin sonuna doğru hazır olması ve 31 Mayıs'ta başlayacak Computex 2011 fuarında katılımcıların beğenisine sunulması bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Fusion A-Serisi olarak lanse edilmesi planlanan yeni işlemciler, modeline göre çift veya dört çekirdekli olacak ve her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 2MB veya 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelecekler. Aynı zamanda çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olan L1ano işlemcilerinde, işlemci modeline göre 160x, 320x veya 400x paralel işlem birimine sahip DirectX 11 destekli entegre grafik birimine yer verilecek.

Kullanılan mikroişlemci mimarisinden ötürü, yoğun işlemci gücü gerektiren uygulamalarda L1ano ailesinin, Sandy Bridge jenerasyonu karşısında rekabetçi olması beklenmiyor ancak GPU gücünden yararlanan uygulamalar devreye girdiğinde veya daha yüksek oyun performansı istendiğinde, gelişimiş GPU'su sayesinde L1ano tabanlı çözümlerin avantaj sahibi olduğunu görüyoruz. Öte taraftan AMD, 2012 için hazırlıklarını sürdürüyor. Firma birinci nesil L1ano işlemcilerinden farklı olarak 2012 gamındaki üst seviye Fusion işlemcilerinde Bulldozer mimarisine, alt modellerde ise güncellenmiş Bobcat mimarisine geçiş yapacak.

AMD, 32nm Fusion L1ano işlemcilerini üreticilere satmaya başladı
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theyapici 8 yıl
sen uzak doğuluları beğenmezsin biri de bizi beğenmez empati biraz insanları dış görünüşüyle değerlendirmemeli.
Yaratılanı sev,yaratılandan ötürü...
sınıfa fusionlu bir desktop alabilirim.
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vidoko 8 yıl
uzak doğununda güzel tiplileri var bence :DD
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Batuist 8 yıl
işte asıl beklenen masa üstü fusion işlemcileri geliyor. çok rekabetçi olmayacak olsalarda ob grafik çözümü sunan işlemcilerde en grafiği sunacaklar.. özellikle ob çözüm kullanacak olan hazır PC üreticilerinin rağbet etmesi beklenebilir.
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taner11 8 yıl
Benim emektar 2600 xt de bile 120 paralel işlem birimi var
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selahattın ısık 8 yıl
işte tipini beğenmediğimiz uzakdoğulu bodur insanlar...
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WinteR 8 yıl
Güç tüketimi olarak başarılı ,performans olarak şaşırtıcı değil.
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Necessa®i 8 yıl

selahattin1987

işte tipini beğenmediğimiz uzakdoğulu bodur insanlar...


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