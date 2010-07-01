AMD, 3.3GHz'de çalışan Phenom II X2 560 işlemcisini hazırlıyor

Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcilerini ve entegre grafik özelliklie Fusion modellerini yıl sonu ile birlikte kullanıma sunmaya başlaması beklenen AMD, mevcut ürün gamı için de bazı güncellemeler planlıyor.

Gelen bilgilere göre Callisto tabanlı çift çekirdekli Phenom II X2 işlemci ailesine 3.3GHz'de çalışan yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcilerinde kullanılan Deneb tasarımının çift çekirdeği kapatılmış versiyonu olan Callisto tasarımının kullanıldığı Phenom II X2 ailesinin zirvesine yerleşecek olan Phenom II X2 560, Soket AM3 formunda olacak. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB, Seviye 3 bellek kapasitesi ise 6MB olacak çift çekirdekli yeni performans işlemcisinin son çeyrek öncesinde 100 Avro'nun altında bir fiyatlandıma ile pazara girmesi bekleniyor.