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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, 3.3GHz'de çalışan Phenom II X2 560 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
18,4b
1
21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcilerini ve entegre grafik özelliklie Fusion modellerini yıl sonu ile birlikte kullanıma sunmaya başlaması beklenen AMD, mevcut ürün gamı için de bazı güncellemeler planlıyor.

Gelen bilgilere göre Callisto tabanlı çift çekirdekli Phenom II X2 işlemci ailesine 3.3GHz'de çalışan yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcilerinde kullanılan Deneb tasarımının çift çekirdeği kapatılmış versiyonu olan Callisto tasarımının kullanıldığı Phenom II X2 ailesinin zirvesine yerleşecek olan Phenom II X2 560, Soket AM3 formunda olacak. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB, Seviye 3 bellek kapasitesi ise 6MB olacak çift çekirdekli yeni performans işlemcisinin son çeyrek öncesinde 100 Avro'nun altında bir fiyatlandıma ile pazara girmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Intel'in en basit Celeron'u bile AMD'nin x6 bilmemkaçına en az 20 basar. Aynı şekilde Nvidia'nın eski GeForce Mx serisi ATI'nin en kral Radeon'una 10 basar. Olay hız değil. Kalite. Kalite.
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ferdinec 8 yıl
DH Misafiri

Intel'in en basit Celeron'u bile AMD'nin x6 bilmemkaçına en az 20 basar. Aynı şekilde Nvidia'nın eski GeForce Mx serisi ATI'nin en kral Radeon'una 10 basar. Olay hız değil. Kalite. Kalite.

ama senin kaliteden anlmadığın çok bariz belli oluyor benim elimde intelin pentium d3.40 var ekmek fırını gibi getir bana amd 2 çekirdek herhangi birini al kaliteli pentium d ni anakrtı ile birlikte sadece bana amd her hangi işlemci
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tobepeople 8 yıl
bende bu işlemciden almayı düşünüyorum x2 560 ama bugün satışa çıkmasına rağmen hiç bir yerde bulamadım
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mehmetgirgin 8 yıl
fiyat iyi gibi
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vidoko 8 yıl
tutturmuş q6600 .. ben bu işlemciden en az 10 adet topladım .. sistem kurulması nakımından hızlı ancak bilgisayar kullanırken arasıra bir program açıldığında beklemer yaşadım bu işlemcide ister inan ister inanma.. amd de böyle bir sorun yaşamadım .. 6 tane cafeye amd sistem topladım adamlarçok memnun .. intel bize çok sorun yaratıyordu dediler .. birkaç işlemcide sorun vardiyehemsine leke atma bende sistem topladığımda bazenişlemciler fan ısı kontrolünde sıkıntı yaşıyordum .. gönderdimdeğiştirildi:))
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Uzaktan Kumandan 8 yıl

vidoko

tutturmuş q6600 .. ben bu işlemciden en az 10 adet topladım .. sistem kurulması nakımından hızlı ancak bilgisayar kullanırken arasıra bir program açıldığında beklemer yaşadım bu işlemcide ister inan ister inanma.. amd de böyle bir sorun yaşamadım .. 6 tane cafeye amd sistem topladım adamlarçok memnun .. intel bize çok sorun yaratıyordu dediler .. birkaç işlemcide sorun vardiyehemsine leke atma bende sistem topladığımda bazenişlemciler fan ısı kontrolünde sıkıntı yaşıyordum .. gönderdimdeğiştirildi:))



işlemciyle ne alakası var böyle şeylerin yapmayın Allahaşkına...

al birini vur ötekine...
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dstk 8 yıl
anakart kötü, bellekte markasız oem ise sorunlu çalışır. Bende neden sorunlu çalışmıyor?...
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tahir40 8 yıl
Hocam böyle çamur atmaya gerek yok. Şu an sistem panelimdeki PhenomII X2 555 BE@ X4 955 BE 3.5ghz cool n quite olarak(yani işlemci boştayken 0,9v gerilime ve 800mhz oluyor yük binince 4 çekirdek 1,3v 3500mhz oluyor) kullandığım en stabil sistemdir. Önceki E8400 sistemimden de stabil, ondan önceki celeron 1,7ghz sistemimde ondan önceki pentium II sistemimde... Hayırlı satışlar.
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sakiri 8 yıl
Amd altin semer vurmuslar amd yine amdedir. Hersey meydanda arkadaslar kendimizi kandirmayalim. Amd istesede inteli gecemez cünkü eli mahkum. Lisans meselesi. hem 620 hemde 630 her ikisinide kullaniyorum suan birisi abimde birisi amcaoglunda ikisinede sistemi ben kurdum. Sorunlu calisiyor bu islemciler Test ettim gördüm. Bendeki Q6600 intel islemci kac sene oldu cikali hepsine kafa tutuyor daha.
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Uzaktan Kumandan 8 yıl

sakiri

Amd altin semer vurmuslar amd yine amdedir. Hersey meydanda arkadaslar kendimizi kandirmayalim. Amd istesede inteli gecemez cünkü eli mahkum. Lisans meselesi. hem 620 hemde 630 her ikisinide kullaniyorum suan birisi abimde birisi amcaoglunda ikisinede sistemi ben kurdum. Sorunlu calisiyor bu islemciler Test ettim gördüm. Bendeki Q6600 intel islemci kac sene oldu cikali hepsine kafa tutuyor daha.





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OtoburPirana 8 yıl

sakiri

Amd altin semer vurmuslar amd yine amdedir. Hersey meydanda arkadaslar kendimizi kandirmayalim. Amd istesede inteli gecemez cünkü eli mahkum. Lisans meselesi. hem 620 hemde 630 her ikisinide kullaniyorum suan birisi abimde birisi amcaoglunda ikisinede sistemi ben kurdum. Sorunlu calisiyor bu islemciler Test ettim gördüm. Bendeki Q6600 intel islemci kac sene oldu cikali hepsine kafa tutuyor daha.


Helal sana bu işlemcilerdeki görünmez sorunu görmeyi sen başardın. Ne verelim sana? Ödül olarak?
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yelkowan 8 yıl
sakiri

Amd altin semer vurmuslar amd yine amdedir. Hersey meydanda arkadaslar kendimizi kandirmayalim. Amd istesede inteli gecemez cünkü eli mahkum. Lisans meselesi. hem 620 hemde 630 her ikisinide kullaniyorum suan birisi abimde birisi amcaoglunda ikisinede sistemi ben kurdum. Sorunlu calisiyor bu islemciler Test ettim gördüm. Bendeki Q6600 intel islemci kac sene oldu cikali hepsine kafa tutuyor daha.

Beyler test edip görmüş kendinizi kandırmayın lütfen. Adam lisans ve işlemci test uzmanı!!!
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OZKNaln 8 yıl
gelsin bagalım bagalım ..
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robinhoof 8 yıl
yeni sistem alıcam kesinklikle amd olucak. ekran kartı mb işlemcisi. gereksiz bi seviyeye kadar sempati doğuyo millette fiyatlandırmadan ötürü
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Tolgá 8 yıl
amd anlaşılan E8000 serisinden liderliği almaya çalışıyor x2 560 ile
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fz18 8 yıl
AMD yine harika bir ürün sunacak anlaşılan...
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