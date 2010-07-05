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AMD, Athlon II X2 265 modelini hazırlıyor

8 yıl
13,7b
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5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, çift çekirdekli Athlon II X2 ailesini yeni bir model ile hızlandırmayı planlıyor. Firmanın hazırlıklarına devam ettiği Athlon II X2 265 modeli, 3.3GHz olarak belirlenen standart çalışma frekansı ile Athlon II X2 serisinin yeni amiral gemisi olacak gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ile çift kanal DDR3-1333MHz bellek desteği de sunacak.

Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olan Athlon II X2 265'in ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş. Hali hazırda piyasada olan Athlon II X2 260 modelinin üzerine konumlandırılması beklenen yeni işlemcinin 72,90 Avro seviyesinden satılmakta olan Athlon II X2 260'den bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
4GHz'ı rahat görür bende x2 250 var 3.81 oldu stabil. (voltaj vermedm)
4.1 Ghz rahat olur bence
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enoman 8 yıl
Bu saatten sonra Athlon alınmaz bence,Phenom bile yolcuyken hele:)
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vidoko 8 yıl
bence biraz zor gibi :)) 3.7 , 3.8 civarında kalır gibi fan soğutmalı ile..
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dstk 8 yıl
L2 Önbellek dağılımı Athlon X2'lerde daha yüksek. Fyatına göre güzel bir seri.
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Enochian. 8 yıl
4Ghz görür mü acaba ?.
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