AMD, Athlon II X2 265 modelini hazırlıyor

AMD, çift çekirdekli Athlon II X2 ailesini yeni bir model ile hızlandırmayı planlıyor. Firmanın hazırlıklarına devam ettiği Athlon II X2 265 modeli, 3.3GHz olarak belirlenen standart çalışma frekansı ile Athlon II X2 serisinin yeni amiral gemisi olacak gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ile çift kanal DDR3-1333MHz bellek desteği de sunacak.

Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olan Athlon II X2 265'in ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş. Hali hazırda piyasada olan Athlon II X2 260 modelinin üzerine konumlandırılması beklenen yeni işlemcinin 72,90 Avro seviyesinden satılmakta olan Athlon II X2 260'den bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.