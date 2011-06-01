AMD, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil Fusion Trinity işlemcisini gösterdi

AMD'nin Fusion işlemci ailesi şu an için iki farklı ürün grubundan oluşuyor. Netbook'lar ve tablet bilgisayarlar gibi düşük güç tüketim sistemler için hazırlanan E Serisi Fusion işlemciler Bobcat mimarisini temel alırken, önümüzdeki günlerde lanse edilecek A Serisi yüksek performanslı Fusion işlemcileri ise Phenom II ailesindeki K10.5 mimarisini temel alıyorlar.

Fusion-E Serisi işlemciler ile 5 milyondan fazla satan ve benzer satış başarısını Fusion-A Serisiyle de tekrarlayacağı tahmin edilen AMD, yeni nesil Fusion işlemcileri için çalışmalarını sürdürüyor. AMD'nin Tüketici Ürünleri Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcısı Rick Bergman, Computex 2011'deki sunumunda 2012 için hazırlanan Trinity işlemcisini de gösterdi.

Yeni Fusion işlemci ailesinin ilk temsilcisi olması beklenen Trinity işlemcisi, AMD'nin en yüksek performanslı işlemci grubunun bir parçası olacak ve Bulldozer mimarisini yeni nesil GPU tasarımı ile harmanlayacak. Çok çekirdekli tasarımı esas alan (modeline göre, 4-6-8) Trinity işlemci ailesi ile birlikte AMD'de de Intel benzeri bir stratejiye geçiş yapacak.

Orta-uzun vadede tüketici sınıfı tüm işlemcilerinde entegre grafik birimini sunması beklenen AMD için yüksek performanslı Bulldozer mimarisini henüz detayları açıklanmayan yeni nesil GPU tasarımı ile bir araya getiren Trinity işlemcisi büyük önem taşıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin 2012'nin ilk aylarında çıkması bekleniyor.