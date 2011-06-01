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AMD, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil Fusion Trinity işlemcisini gösterdi

7 yıl
12b
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15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil Fusion Trinity işlemcisini gösterdi
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AMD'nin Fusion işlemci ailesi şu an için iki farklı ürün grubundan oluşuyor. Netbook'lar ve tablet bilgisayarlar gibi düşük güç tüketim sistemler için hazırlanan E Serisi Fusion işlemciler Bobcat mimarisini temel alırken, önümüzdeki günlerde lanse edilecek A Serisi yüksek performanslı Fusion işlemcileri ise Phenom II ailesindeki K10.5 mimarisini temel alıyorlar.

Fusion-E Serisi işlemciler ile 5 milyondan fazla satan ve benzer satış başarısını Fusion-A Serisiyle de tekrarlayacağı tahmin edilen AMD, yeni nesil Fusion işlemcileri için çalışmalarını sürdürüyor. AMD'nin Tüketici Ürünleri Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcısı Rick Bergman, Computex 2011'deki sunumunda 2012 için hazırlanan Trinity işlemcisini de gösterdi.

Yeni Fusion işlemci ailesinin ilk temsilcisi olması beklenen Trinity işlemcisi, AMD'nin en yüksek performanslı işlemci grubunun bir parçası olacak ve Bulldozer mimarisini yeni nesil GPU tasarımı ile harmanlayacak. Çok çekirdekli tasarımı esas alan (modeline göre, 4-6-8) Trinity işlemci ailesi ile birlikte AMD'de de Intel benzeri bir stratejiye geçiş yapacak.

Orta-uzun vadede tüketici sınıfı tüm işlemcilerinde entegre grafik birimini sunması beklenen AMD için yüksek performanslı Bulldozer mimarisini henüz detayları açıklanmayan yeni nesil GPU tasarımı ile bir araya getiren Trinity işlemcisi büyük önem taşıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin 2012'nin ilk aylarında çıkması bekleniyor.

AMD, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil Fusion Trinity işlemcisini gösterdi
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AMD, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil Fusion Trinity işlemcisini gösterdi
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vidoko 7 yıl
amd enson vurgunu matrix (neo) le halladecek heralde :))
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waterloo 7 yıl
annesi göster ama elletme demiş :)
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maxthon23 7 yıl
carlos1111
ikdemricibir de şu AMD nin ısınma problemini çözebilseler geçcekten çok güzel olucak fena değilmiş ama ne güzeli intel i7 3.20 mhz :)
Kanka sen 2005 ten daha çıkamamışsın. Bir ara bios pilini değiş :)

+1000, hakkaten çok komik.
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carlos1111 7 yıl
ikdemrici
bir de şu AMD nin ısınma problemini çözebilseler geçcekten çok güzel olucak fena değilmiş ama ne güzeli intel i7 3.20 mhz :)

Kanka sen 2005 ten daha çıkamamışsın. Bir ara bios pilini değiş :)
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ikdemrici 7 yıl
bir de şu AMD nin ısınma problemini çözebilseler geçcekten çok güzel olucak
fena değilmiş ama ne güzeli intel i7 3.20 mhz :)
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DeadlyDie 7 yıl

ikdemrici

bir de şu AMD nin ısınma problemini çözebilseler geçcekten çok güzel olucak

fena değilmiş ama ne güzeli intel i7 3.20 mhz :)


Mağarandan çıkmışın.
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gerbay 7 yıl
madem işlemciyi gösteriyorsunuz bari çalışan bir sistem üzerinde gösterin de biz de görelim.. sarı çizmeli mehmet ağa..
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Reddemon35 7 yıl
başka işlemciyi boyamıştır bunlar :)
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hooper 7 yıl
bunu da 2020'ye ertelerler artık...
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Batuist 7 yıl
daha liano gelcek.. o gelmeden ondan sonrakini gösteriyorlar. O zamana kadar hiç mi bir geliştirme yapmayacaksınız?
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MIKROP DOGAN 7 yıl
2012de kıyamet kopacak AMD geç kaldın
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Solitude 7 yıl
AMD nin son 1 yılda Bulldozer seriyle ilgili beceriksizliğini düşününce insan adamın elindeki işlemci Fermi gibi maketmi acaba diye düşünmeden edemiyor.
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fukox 7 yıl

MIKROP DOGAN

2012de kıyamet kopacak AMD geç kaldın



2012 de kıyamet kopmayacak,sadece dünyamızın yakınından geçecek olan foton kuşağının etkisi ile bazı şeyler olabilir.(deprem,kasırga,vs..)Ayrıca beyin gücü yüksek olan insanlar bazı yetenekler kazanacaklar.Uçma,zihin okuma,suyun üstünde yürüme,teleport gibi.
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diemcizone 7 yıl
Bulldozer çıktıda trinity kaldı!
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