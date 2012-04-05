AMD, Bulldozer tabanlı iki yeni Opteron işlemci hazırlıyor

Sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Opteron işlemci ailesinin güncel modellerini geçtiğimiz Kasım ayında duyuran AMD, ürün gamını tazelemeye hazırlanıyor. Opteron 6200 serisi altında dört soketli sistemlere yönelik, Opteron 4200 serisinde ise çift soketli sistemlere yönelik işlemciler sunan AMD, elimize ulaşan son bilgilere göre Opteron 4240 ve 4276HE modellerini hazırlıyor.

AMD'nin yeni işlemcilerinden Opteron 4240, 6 çekirdekli tasarıma sahip olup 95 Watt TDP değeri ile geliyor. Çalışma frekansı 3.4GHz olan işlemci Opteron 4238 modelinden 100MHz daha yüksek frekansa sahip. Opteron 4276HE modeli ise sekiz çekirdekli tasarımı ile çoklu izlek desteği sunan uygulamalar için daha yüksek performans vaadinde bulunuyor. Çok çekirdekli yapının bir sonucu olarak 2.6GHz olarak belirlenen saat hızıyla, frekans bazında Opteron 4240'dan geride olan işlemcinin çok çekirdekli yapısının yanında bir diğer önemli avantajı ise ısıl güç tasarımının 65 Watt olması.

Her ikisi de 8MB L3 bellek ile gelen işlemciler B2 revizyonlu çekirdek kullanıyor. Bulldozer mimarisinin karakteristiklerine sahip olan işlemciler aynı zamanda otomatik frekans arttırımı teknolojisi Turbo Core'u da desteklerken, bu teknoloji ile çıkılabilen en yüksek frekans değerleri bilinmiyor. Yakında piyasaya çıkacak işlemcilerin satış fiyatları ise henüz netlik kazanmış değil.