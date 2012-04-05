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AMD, Bulldozer tabanlı iki yeni Opteron işlemci hazırlıyor

7 yıl
14,1b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Opteron işlemci ailesinin güncel modellerini geçtiğimiz Kasım ayında duyuran AMD, ürün gamını tazelemeye hazırlanıyor. Opteron 6200 serisi altında dört soketli sistemlere yönelik, Opteron 4200 serisinde ise çift soketli sistemlere yönelik işlemciler sunan AMD, elimize ulaşan son bilgilere göre Opteron 4240 ve 4276HE modellerini hazırlıyor.
AMD'nin yeni işlemcilerinden Opteron 4240, 6 çekirdekli tasarıma sahip olup 95 Watt TDP değeri ile geliyor. Çalışma frekansı 3.4GHz olan işlemci Opteron 4238 modelinden 100MHz daha yüksek frekansa sahip. Opteron 4276HE modeli ise sekiz çekirdekli tasarımı ile çoklu izlek desteği sunan uygulamalar için daha yüksek performans vaadinde bulunuyor. Çok çekirdekli yapının bir sonucu olarak 2.6GHz olarak belirlenen saat hızıyla, frekans bazında Opteron 4240'dan geride olan işlemcinin çok çekirdekli yapısının yanında bir diğer önemli avantajı ise ısıl güç tasarımının 65 Watt olması.
Her ikisi de 8MB L3 bellek ile gelen işlemciler B2 revizyonlu çekirdek kullanıyor. Bulldozer mimarisinin karakteristiklerine sahip olan işlemciler aynı zamanda otomatik frekans arttırımı teknolojisi Turbo Core'u da desteklerken, bu teknoloji ile çıkılabilen en yüksek frekans değerleri bilinmiyor. Yakında piyasaya çıkacak işlemcilerin satış fiyatları ise henüz netlik kazanmış değil. 

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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
karamelemre
Yeni Bulldozer/Piledriver Fx-Next işlemciler nerede? Bu seneye yetiştiremezse malesef Ivy Bridgelerin tozunu yutacak AMD.

piledriver mimarili ikinci nesil bulldozerlerden önce dahili apu lu Fusion II diye isimlendirilen ''Trinty'' kodlu A8 ve A10 (Hd 7560D ve HD 7660D ) işlemciler 15 Mayıs itibari ile piyasada olacak..
yine piledriver mimarili FX next diye adlandırılan ''Vishera'' işlemciler ise okula dönüş döneminde Temmuz-Eylül gibi çıkması planlanıyor
2013 te ise ''piledriver'' yerine ''Steamroller'' kod isimli 3. nesil bulldozer tasarımı gelmesi planlanıyor ve şuan piyasada bulunan AM3+ soketleri ''vishera'' kodlu işlemcilerin gelmesi ile sonlanacağı için AM3+ platform olarak kaldırılıp tamamiyle Soket FM2 ye yönlendirilmiş olacak.
2014 için ise ''Excavator'' kodlu 4. nesil bulldozer işlemcilerin çıkması planlanıyor.
karamelemreYeni Bulldozer/Piledriver Fx-Next işlemciler nerede? Bu seneye yetiştiremezse malesef Ivy Bridgelerin tozunu yutacak AMD.p...
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DH Misafiri 6 yıl
AMD'nin çıkardığı tüm ürünlerin ne olursa olsun yeteri kadar reklam edilmediğini söyleyip "İNTEL İNTEL" diye böğürenler İNTEL'in yıllardır AMD'ye uyguladığı ekonomik baskıları da anlatsın burda.İNTEL ne paralar ödüyor AMD'nin ürünleri satılmasın, reklamı yapılmasın diye.AMD'yi kötüleyenlere ise şunu söylemek istiyorum keşke şöyle 1-2 aylığına kapatsalarda mini-iflas olarak, o zaman İNTEL'in nasıl sizi yüksek paralarla inlettiğini görürüz.Eskiden Bulldozer dendiğinde İNTEL denen şebekler sus pus olurdu.Eskiden Bulldozer İNTEL'in korkudan işlemci muhabbeti yapmadığı birşeydi.AMD çoğunlukla İNTEL'in de etkisinde olan bu ekonomik zorlu şartlar yüzünden bugün yeteri kadar iş yapamıyor.FX serisi bundan belki de 5-6 sene önce gelecekti ama olmadı yine parasızlıktan yapamadılar.AMD'nin öncelikli amacı mobil piyasadan veya masaüstünden ne şekilde olursa olsun önce para kazanmak olmalı bence.Parayı bulurlarsa İNTEL'e sert bir darbe indirirler gibime geliyor.APU serisi de belki AMD'nin patlayışı olabilir.Umarım F/P'yi bozmadan bayrağı eline alır.
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DH Misafiri 7 yıl
Piyasada olacak diyorsanız güzel ama amd bulldozeri çıkardı piyasada gören oldu mu doğru dürüst?Hiç sanmıyorum, dağıtımı düzgün yapamadıktan, yeterli miktarda üretim yapıp piyasayı doyuramadıktan sonra yeni ürünü çıkarsanız ne olacak çıkarmasanız ne olacak?Bilmiyorum ama amd de cidden ters giden bir şeyler var gibi.Keza aslında fiyat performans olarak satabilecek bir ürün olan fx 8150 yi piyasada tutmayı dahi becerebilmiş değil,yeni işlemcilerde de umarım aynı sıkıntılar yaşanmaz.
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rabitelli 7 yıl
Şimdiden yerimizi alalım; eğlenceli olacak buraları





Ya bu arada "tın"tel fanları iyi bilir; pixarın render farmlarında hankı işlemciyi kullanırlar hatırladınız mi

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lapry 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Piyasada olacak diyorsanız güzel ama amd bulldozeri çıkardı piyasada gören oldu mu doğru dürüst?Hiç sanmıyorum, dağıtımı düzgün yapamadıktan, yeterli miktarda üretim yapıp piyasayı doyuramadıktan sonra yeni ürünü çıkarsanız ne olacak çıkarmasanız ne olacak?Bilmiyorum ama amd de cidden ters giden bir şeyler var gibi.Keza aslında fiyat performans olarak satabilecek bir ürün olan fx 8150 yi piyasada tutmayı dahi becerebilmiş değil,yeni işlemcilerde de umarım aynı sıkıntılar yaşanmaz.

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perikentli 7 yıl
amd grafik işlemicisinde iyi fakat pc işlemcisi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim
inşallah ümid ettiklerini bulurlar tabi yazdıklarım sadece benim görüşüm okadar
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perseepona 7 yıl
aceleciburak
karamelemreYeni Bulldozer/Piledriver Fx-Next işlemciler nerede? Bu seneye yetiştiremezse malesef Ivy Bridgelerin tozunu yutacak AMD.
piledriver mimarili ikinci nesil bulldozerlerden önce dahili apu lu Fusion II diye isimlendirilen Trinty kodlu A8 ve A10 (Hd 7560D ve HD 7660D ) işlemciler 15 Mayıs itibari ile piyasada olacak..yine piledriver mimarili FX next diye adlandırılan Vishera işlemciler ise okula dönüş döneminde Temmuz-Eylül gibi çıkması planlanıyor 2013 te ise piledriver yerine Steamroller kod isimli 3. nesil bulldozer tasarımı gelmesi planlanıyor ve şuan piyasada bulunan AM3+ soketleri vishera kodlu işlemcilerin gelmesi ile sonlanacağı için AM3+ platform olarak kaldırılıp tamamiyle Soket FM2 ye yönlendirilmiş olacak.2014 için ise Excavator kodlu 4. nesil bulldozer işlemcilerin çıkması planlanıyor.

Piyasada olacak diyorsanız güzel ama amd bulldozeri çıkardı piyasada gören oldu mu doğru dürüst?Hiç sanmıyorum, dağıtımı düzgün yapamadıktan, yeterli miktarda üretim yapıp piyasayı doyuramadıktan sonra yeni ürünü çıkarsanız ne olacak çıkarmasanız ne olacak?Bilmiyorum ama amd de cidden ters giden bir şeyler var gibi.Keza aslında fiyat performans olarak satabilecek bir ürün olan fx 8150 yi piyasada tutmayı dahi becerebilmiş değil,yeni işlemcilerde de umarım aynı sıkıntılar yaşanmaz.
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E_Aydin35 7 yıl
AMD galiba şimdi, sunucualr ve iş istasyonlarına yöneldi bence iyi bir karar.. :)
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cagataykoroglu 7 yıl
Sanki satabileceklerde opetron tabanlı işlemci üretiyorlar. pazar olduğu gibi intel in elinde.
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Dampierre 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Sanki satabileceklerde opetron tabanlı işlemci üretiyorlar. pazar olduğu gibi intel in elinde.

katılıyorum, o kadar para verip opteron alacağına xeon al, hemen hemen aynı fiyat
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
karamelemre
Yeni Bulldozer/Piledriver Fx-Next işlemciler nerede? Bu seneye yetiştiremezse malesef Ivy Bridgelerin tozunu yutacak AMD.

piledriver mimarili ikinci nesil bulldozerlerden önce dahili apu lu Fusion II diye isimlendirilen ''Trinty'' kodlu A8 ve A10 (Hd 7560D ve HD 7660D ) işlemciler 15 Mayıs itibari ile piyasada olacak..
yine piledriver mimarili FX next diye adlandırılan ''Vishera'' işlemciler ise okula dönüş döneminde Temmuz-Eylül gibi çıkması planlanıyor
2013 te ise ''piledriver'' yerine ''Steamroller'' kod isimli 3. nesil bulldozer tasarımı gelmesi planlanıyor ve şuan piyasada bulunan AM3+ soketleri ''vishera'' kodlu işlemcilerin gelmesi ile sonlanacağı için AM3+ platform olarak kaldırılıp tamamiyle Soket FM2 ye yönlendirilmiş olacak.
2014 için ise ''Excavator'' kodlu 4. nesil bulldozer işlemcilerin çıkması planlanıyor.
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karamelemre 7 yıl
Yeni Bulldozer/Piledriver Fx-Next işlemciler nerede? Bu seneye yetiştiremezse malesef Ivy Bridge'lerin tozunu yutacak AMD.
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