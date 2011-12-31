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AMD Fusion A8-3870K, 5875MHz'e hız aşırtıldı

7 yıl
13b
1
11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Fusion A8-3870K, 5875MHz'e hız aşırtıldı
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AMD'nin yakın zamanda duyurduğu çarpan kilidi açık en hızlı Fusion işlemcisi A8-3870K, Japon hız aşırtma profesyoneli tarafından 5.87GHz'e çıkartıldı. BCLK değeri 125MHz'e, çarpanı ise 47.0x'e ayarlanarak 5875MHz'e yükseltilen işlemcinin çalışma frekansı %96 hız aşırtılmış oldu.  Öte taraftan aynı işlemcinin Radeon HD 6550D entegre gafik birimi de %121 oranında hız aşırtılarak 600MHz'den 1327MHz'e yükseltildi.
Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada, gerilimi 1.872V seviyesine yükseltilen AMD Fusion A8-3870K işlemcisine ek olarak Asus'un F1A75-V anakartı ve G.Skill'in RijawsZ serisi DDR3 bellekleri ile SilverStone güç kaynağı kullanıldı. A8-3870K için şu ana kadar rapor edilmiş en yüksek frekans değeri olan 5875MHz'de sistem çok kararlı çalışmadığı için test sonuçları ise alınamamış. 
AMD Fusion A8-3870K, 5875MHz'e hız aşırtıldı
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AMD Fusion A8-3870K, 5875MHz'e hız aşırtıldı
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DH Misafiri 7 yıl
AMD RADEON HD6320 EKRAN KARTI KAÇ GB DİR
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.:Romeo_Redline:. 7 yıl
boş işler bunlar fx 8150 de 8.5 ghz e ulaşıldı ee? kim kullanıyor peki hız aşırtmacıların oyuncagı olmuş fx ler bize getirisi ne 100-150 liralık bir sogutucu ile 4.5 - 5 ghz stabil kullanılmadıktan sonra 10 ghz görse ne olur
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alpa07 7 yıl
Herkesin evinde azot var.
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TeksasStyLe 7 yıl
sanki ben evimde sıvı soğuma sistemiyle bilgisayar kullanıyorum insanları kadırmak çok kolay hali hazırda yapsınlar ondan sonra gelsinler
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Rubisco 7 yıl
Hava soğutma ile 3.8-3.9'a faln çıkıo 3870k, sadece çarpan ile.
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FantasyFiRe 7 yıl
ii güzel de arkadşın dedği gibi asıl önemli olan hava soğutma ve stabilite sıvı nitrojen ile yapılan oc nin hiç bi anlamı yok
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neo01470 7 yıl
hava sogutma yok mu ? asil onemli olan hava sogutma..
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highgen 7 yıl
entegre gpu da en fazla overclock yeteneği unvanında sahibi ayrıca
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DH Misafiri 7 yıl
Vay, çok iyi hızlar...
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