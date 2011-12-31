AMD Fusion A8-3870K, 5875MHz'e hız aşırtıldı

AMD'nin yakın zamanda duyurduğu çarpan kilidi açık en hızlı Fusion işlemcisi A8-3870K, Japon hız aşırtma profesyoneli tarafından 5.87GHz'e çıkartıldı. BCLK değeri 125MHz'e, çarpanı ise 47.0x'e ayarlanarak 5875MHz'e yükseltilen işlemcinin çalışma frekansı %96 hız aşırtılmış oldu. Öte taraftan aynı işlemcinin Radeon HD 6550D entegre gafik birimi de %121 oranında hız aşırtılarak 600MHz'den 1327MHz'e yükseltildi.

Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada, gerilimi 1.872V seviyesine yükseltilen AMD Fusion A8-3870K işlemcisine ek olarak Asus'un F1A75-V anakartı ve G.Skill'in RijawsZ serisi DDR3 bellekleri ile SilverStone güç kaynağı kullanıldı. A8-3870K için şu ana kadar rapor edilmiş en yüksek frekans değeri olan 5875MHz'de sistem çok kararlı çalışmadığı için test sonuçları ise alınamamış.