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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD HD 6790'ın tüm detayları ve ilk test sonuçları

8 yıl
29,5b
1
53
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeliyle gündemde olan AMD, bir süredir haberlerini verdiğimiz Radeon HD 6790 modelini 5 Nisan'da yani önümüzdeki hafta Salı günü duyurmaya hazırlanıyor. Nvidia'nın yakın zamanda pazara sunduğu GeForce GTX 550 Ti modeline rakip olarak hazırlanan Radeon HD 6790'ın resmi dökümanları sızdırıldı.

Yeniden isimlendirilen Radeon HD 5700 serisini bir kenara bırakırsak, AMD'nin Radeon HD 6000 serisi altında pazara sunacağı en düşük maliyetli performans kartı olacak. AMD, Radeon HD 6790 modelinde ilk defa HD 6800 serisinde kullandığı Barts kod adlı grafik işlem biriminin LE uzantısını taşıyan, bazı özellikleri kırpılmış versiyonuna yer veriyor.

AMD HD 6790'ın tüm detayları ve ilk test sonuçları
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AMD'nin resmi dökümanına göre Radeon HD 6790 modelindeki Barts LE GPU'su, aynı HD 6850'deki Barts Pro ve HD 6870'deki Barts XT GPU'larında olduğu gibi 1.7 milyar transistör içeriyor. Bu önemli bir detay zira anlaşıldığı üzere AMD, yeni bir GPU tasarımı yerine mevcut tasarımda bazı özellikleri kapatarak yeni bir GPU yaratma yoluna gitmiş.

Henüz doğrulayan bir uygulama örneği olmasa da, Radeon HD 6790'ın, BIOS güncellemesi ve/veya bazı modifikasyonlarla Radeon HD 6850/6870'e modlanabileceği üzerinde duruluyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan HD 6790'a, 800x paralel işlem birimi, 40x doku ünitesi ve 16x ROP eşlik ediyor.

AMD HD 6790'ın tüm detayları ve ilk test sonuçları
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Grafik işlem birimi 840MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan Radoen HD 6790, resmi dökümana göre bekleme durumunda 19 Watt, yük altında ise 150 Watt güç tüketiyor. Her ne kadar Radeon HD 6850'in kırpılmış versiyonu olarak görülse de artan saat hızları, HD 6790'ın güç tüketim değerini HD 6870 seviyesine taşımış durumda.

AMD HD 6790'ın tüm detayları ve ilk test sonuçları
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Kartın diğer detaylarına geçmeden önce güç tüketimiyle ilgili önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Henzü resmi olarak doğrulanmasa da, önce 31 Mart'ta lanse edileceği belirtilen kartın TDP optimizasyonları nedeniyle 5 Nisan'a kaydırıldığı belirtiliyor. Öne sürülen değerlere göre HD 6790'ın güç tüketimi 150 Watt'tan 115 Watt'a çekilmiş olabilir.

Doku doldurma performansı 33.6 GTexel/saniye, piksel doldurma performansı ise 13.4 Gpixel/saniye olarak açıklanan kartın bellek bant genişliği ise 134.4 GB/saniye. 150 doların altında bir fiyatla (130$ civarında olacağı iddia ediliyor) sunulacak olan Radeon HD 6790, AMD'ye göre GeForce GTX 550 Ti'den %30 daha hızlı.

AMD HD 6790'ın tüm detayları ve ilk test sonuçları
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AMD Radeon HD 6790'ın resmi sunum dökümanlarına, detaylı görüntülerine ve Çek PC Tuning sitesi tarafından yapılan test sonuçlarına aşağıdaki galerilerden ulaşabilirsiniz.


http://forum.beyond3d.com/showpost.php?p=1540946&postcount=7328 Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar fiyatı hakkında bilgisi olan varmı?
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TURK SITH 8 yıl
Bu kartın fiyatı konusunda: tam 5770 ile 6850 arasında bir fiyat bekliyorum, yani çok süper bir f/p kartı değil, ama alt segmentte boşluğu dolduracağı kesin, bu kart epic fail 550 ti'ye son darbe olacaktır, nvidia'nın alt segmentteki başarısızlığı devam ediyor...
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DH Misafiri 8 yıl
@cgdincer yuh böylesini ilk defa gördüm. o bilindik markada mı çalışıyorsun? ne hotfixinden hangi görüntü bozukluğundan bahsediyorsun? amdci nvidiacı, ioscu andoidci vs.. gibi şirket fanlarının cidden akıllarından şüpheleniyorum...
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cgdincer 8 yıl
her yeni çıkan oyunda performans sorunları görüntü bozukluklukları hala amd de devam ediyor, bir düzeltemediler şunu, hotfix bekleyene kadar insanı fıtık eder 3 kuruş fazla verip başını ağrıtmadan bilindik markaya devam...
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bilalMW 8 yıl
GTX 550i den daha performanslımı olucak çok merak ediyorum aralarındaki perf farkını
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DH Misafiri 8 yıl
ikinci bir 4730 faciası. ancak watt değeri 115 e düşürülerek sabitlenirse alınır. sabitlemezse 200 watt a kadar yolu var
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cato16 8 yıl
@nForcer
Bıraktı zaten. Amd VİSİON Engine Control Center yazıyor mesela. 11.4..
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napolyon94 8 yıl
8800 gt bile 120 W mi ne TDP si bunun 150w olması fazla geldi aklıma HD 4730 geldi :D
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nForcer 8 yıl
Kartlar iyi güzel tamam da AMD, ATI markasını kullanmayı bıraktıysa Radeon, Catalyst gibi ATI'den kalma isimleri de kullanmayı bırakmalı. AMD ATI'yi satın alalı neredeyse 5 yıl olmuş, "AMD Radeon" tabiri bana halâ garip geliyor.
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SlaYeR45 8 yıl
fiyatı ne kadar olcak :D
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DH Misafiri 8 yıl
Cidden Fiyat&Performans adına süper bir kart geliyor arkadaşlar bundan önce gts450 almayı düşünüyorum palitin ama bunu görünce :D işler değişti süper duruyor ya trde fiyatı 250 300 dolar olmassa alınır ama :) :)
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Lordinarius 8 yıl
f/p oranı on numara bi ekran kartına benziyor
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WinteR 8 yıl
5750 gibi bir akibeti olur, 6850 varken diyorum.
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ykanat 8 yıl
bu kartın gts 250 ye göre getirisi ne olur .. yani satıp bundan alsak bi tane değer mi ... 300 TL altı olur herhalde ...

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