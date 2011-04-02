AMD HD 6790'ın tüm detayları ve ilk test sonuçları

Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeliyle gündemde olan AMD, bir süredir haberlerini verdiğimiz Radeon HD 6790 modelini 5 Nisan'da yani önümüzdeki hafta Salı günü duyurmaya hazırlanıyor. Nvidia'nın yakın zamanda pazara sunduğu GeForce GTX 550 Ti modeline rakip olarak hazırlanan Radeon HD 6790'ın resmi dökümanları sızdırıldı.

Yeniden isimlendirilen Radeon HD 5700 serisini bir kenara bırakırsak, AMD'nin Radeon HD 6000 serisi altında pazara sunacağı en düşük maliyetli performans kartı olacak. AMD, Radeon HD 6790 modelinde ilk defa HD 6800 serisinde kullandığı Barts kod adlı grafik işlem biriminin LE uzantısını taşıyan, bazı özellikleri kırpılmış versiyonuna yer veriyor.

AMD'nin resmi dökümanına göre Radeon HD 6790 modelindeki Barts LE GPU'su, aynı HD 6850'deki Barts Pro ve HD 6870'deki Barts XT GPU'larında olduğu gibi 1.7 milyar transistör içeriyor. Bu önemli bir detay zira anlaşıldığı üzere AMD, yeni bir GPU tasarımı yerine mevcut tasarımda bazı özellikleri kapatarak yeni bir GPU yaratma yoluna gitmiş.

Henüz doğrulayan bir uygulama örneği olmasa da, Radeon HD 6790'ın, BIOS güncellemesi ve/veya bazı modifikasyonlarla Radeon HD 6850/6870'e modlanabileceği üzerinde duruluyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan HD 6790'a, 800x paralel işlem birimi, 40x doku ünitesi ve 16x ROP eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 840MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan Radoen HD 6790, resmi dökümana göre bekleme durumunda 19 Watt, yük altında ise 150 Watt güç tüketiyor. Her ne kadar Radeon HD 6850'in kırpılmış versiyonu olarak görülse de artan saat hızları, HD 6790'ın güç tüketim değerini HD 6870 seviyesine taşımış durumda.

Kartın diğer detaylarına geçmeden önce güç tüketimiyle ilgili önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Henzü resmi olarak doğrulanmasa da, önce 31 Mart'ta lanse edileceği belirtilen kartın TDP optimizasyonları nedeniyle 5 Nisan'a kaydırıldığı belirtiliyor. Öne sürülen değerlere göre HD 6790'ın güç tüketimi 150 Watt'tan 115 Watt'a çekilmiş olabilir.

Doku doldurma performansı 33.6 GTexel/saniye, piksel doldurma performansı ise 13.4 Gpixel/saniye olarak açıklanan kartın bellek bant genişliği ise 134.4 GB/saniye. 150 doların altında bir fiyatla (130$ civarında olacağı iddia ediliyor) sunulacak olan Radeon HD 6790, AMD'ye göre GeForce GTX 550 Ti'den %30 daha hızlı.

AMD Radeon HD 6790'ın resmi sunum dökümanlarına, detaylı görüntülerine ve Çek PC Tuning sitesi tarafından yapılan test sonuçlarına aşağıdaki galerilerden ulaşabilirsiniz.

http://forum.beyond3d.com/showpost.php?p=1540946&postcount=7328