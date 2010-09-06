AMD Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen kart görüntüsü yayınlandı

AMD Radeon HD 6000 serisi için geri sayım başladı. DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartları için gözler yılın son çeyreğine çevrilmişken, zaman zaman yayınladığı prototip görüntülerle gündeme gelen Chiphell sitesi, Radeon HD 6870 modeline ait olduğu iddia edilen yeni bir kartın görüntüsünü yayınladı. Cayman XT kod adlı yeni bir GPU'nun kullanıldığı Radeon HD 6870'in Kasım ayı içerisinde çıkması beklenirken, fotoğraftaki kart muhtemelen mühendislik örneği olduğu için soğutucusunun üzerindeki ATi logosunu görebiliyoruz. Çift slot tasarıma sahip olan ve ATi Radeon HD 5870'in yerini alması beklenen tek GPU'lu yeni amiral gemisinde, iki adet PCIe güç konnektörüne yer veriliyor.

Fotoğraftan da görülebileceği üzere üzere, iki adet DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı, yine iki adet Crossfire X köprüsü ile Quad Crossfire X kurulumunu da mümkün kılacak gibi görünüyor. Karta ilişkin yeni bilgiler geldikçe yayınlamayı sürdüreceğiz.