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AMD Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen kart görüntüsü yayınlandı

8 yıl
31,2b
1
83
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Radeon HD 6000 serisi için geri sayım başladı. DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartları için gözler yılın son çeyreğine çevrilmişken, zaman zaman yayınladığı prototip görüntülerle gündeme gelen Chiphell sitesi, Radeon HD 6870 modeline ait olduğu iddia edilen yeni bir kartın görüntüsünü yayınladı. Cayman XT kod adlı yeni bir GPU'nun kullanıldığı Radeon HD 6870'in Kasım ayı içerisinde çıkması beklenirken, fotoğraftaki kart muhtemelen mühendislik örneği olduğu için soğutucusunun üzerindeki ATi logosunu görebiliyoruz. Çift slot tasarıma sahip olan ve ATi Radeon HD 5870'in yerini alması beklenen tek GPU'lu yeni amiral gemisinde, iki adet PCIe güç konnektörüne yer veriliyor.

Fotoğraftan da görülebileceği üzere üzere, iki adet DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı, yine iki adet Crossfire X köprüsü ile Quad Crossfire X kurulumunu da mümkün kılacak gibi görünüyor. Karta ilişkin yeni bilgiler geldikçe yayınlamayı sürdüreceğiz.


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jiletci 8 yıl
bi fark yok
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free29mist 8 yıl
arkadaşlar ben o resmin gerçek olduğuna inanmıyorum çünkü amd atı logosunu kaldırıcak şeklindeki gerçeği unutmamak lazım keza resimdeki ekran kartında fan kısmında atı logosunu görüyorum dolayısıyla resim inandırıcı değil
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Dante 8 yıl
Piyano black yapmışlar kartı sanki salonun ortasına vazo niyetine sehpanın üzerine koyacağız.
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Batuist 8 yıl
gelsin bakalım nasıl birşeymiş...
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peka 8 yıl
Ati herzamanki gibi işini yapıyor
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DH Misafiri 8 yıl
Bu Deil kesinlikle Çünkü AMD artık Ati Logosuna yer wermeyecek.O yüzdende Ekran kartlarının üstünde Büyük İhtimalle Amd Logosu Olacak We ayrıca bu ekran kartını sanki bi yerden hatırlıyorum ama bu 6000 serisinin fotosu deil yani en azından 1 tanesini bile değil .....
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husonos 8 yıl
bu kartlar hepsi iyi de artık amd-ati oyun stüdyolarına bir el atmalı pazarda lider olmalarına rağmen hala oyunların çok büyük kısmı nvdia destekli çıkıyor.Bu kartaların başarısıyla buna da el atarlar diye bekliyorum....
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TiesTorN 8 yıl
oyunların açılışında görünen Nvidia logosu seni aldatmasın, onun herhangi bir önemi yok...
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Esposito Bandolero 8 yıl
yani burdan şunumu anlıyoruz hd 6970 çıkana kadar hala eniyi kart 5970 ?
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Source 8 yıl

7-24 Jojuk

yani burdan şunumu anlıyoruz hd 6970 çıkana kadar hala eniyi kart 5970 ?


Kısa bir süre için GTX 490 geçecek sonra 6970 tekrar liderliğe oturacağı konuşuluyor
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DH Misafiri 8 yıl
R600 çekirdeği ile başladılar, sürekli gelişim göstererek R800 çekirdeğine ulaştılar. HD6000 serisinde ise farklı bir mimariden de parçalar taşıyor. Yani yeni mimarinin tamamı değil sadece bir kısmı ile bu kadar performans meydana geliyor. Muhtemelen HD7000 serisi olacak ki o serinin performans artışını düşünemiyorum bile. AMD-ATI önde gitmenin avantajını yaşıyor. NVidia tam olarak piyasaya yayılamamışken AMD bunu yaptı ve önü yeni nesiller için açık. Sanırım önümüzdeki serilerde fiyat-performanstan ziyade performans kartlarına yönelebilirler.
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Man From Atlantis 8 yıl
firepro kartları anımsattı bana..
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GuitarMania 8 yıl
Şu saç kurutma makinası fanlarından vazgeçemediler yahu.. 4870'ten biliyorum %50 fan hızında bile ellerimi kurutabiliyodum...
Ama bu karttan çok şey bekliyorum performans olarak ki ortalığı kavurucağına da inanıyorum
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Master_Evil 8 yıl
resimden birşey anlaşılmıyor da ben 6600gt'mdeki tv-out çıkışlarına benzettim
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Source 8 yıl
Bu adamları gerçekten tebrik ediyorum bu mimariyi ne yaptılar ne ettiler verimli hale getirdiler ve 5 nesildir aynı mimari ile nvidia ile kapışıyorlar bravo
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