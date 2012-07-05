AMD, Radeon HD 7950 GHz Edition modelini hazırlıyor

Tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartını unvanını geri kazanabilmek adına Nvidia'nın GeForce GTX 680 modeline karşı Radeon HD 7970 GHz Edition modelini hazırlayan AMD, gelen yeni bilgilere göre pazarda daha rekabetçi olabilmek adına alt ürün gruplarında da güncellemeye gidecek. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Radeon HD 7970 sonrasında Radeon HD 7950 modelinin de daha yüksek frekansta çalışan GHz Edition modeli hazırlanıyor.

Nvidia'nın GeForce GTX 670 modeline rakip olarak geliştirilen yeni Radeon HD 7950 GHz Edition modelini, yerini alacağı Radeon HD 7950 modelinden arttırılmış saat hızları ayıracak. 384-bit bellek veri yolu desteği, 3GB GDDR5 bellek kapasitesi, 1792 paralel işlem birimi, 112 doku ünitesi ve 32 ROP birimi gibi karakteristik özelliklerin korunduğu yeni model, hem 1GHz ya da bir miktar daha yüksek saat hızlarında görev yapacak hem de ilk defa HD 7970 GHz Edition modelinde gördüğümüz PowerTune with Boost özelliğine sahip olacak. Nvidia'nın Kepler mimarisinde yer verdiği GPU Boost özelliği ile benzer olan bu özellik ısı, yük durumu ve güç tüketimine göre grafik birimin çalışma frekansı otomatik olarak arttırıyor.

AMD Radeon HD 7950 GHz Edition'ın referans tasarımı için kartın fiziksel görünümünde, soğutucu tasarımında ve komponent diziliminde de herhangi bir değişiklik olması beklenmezken, üreticilerin referans karttan ziyade daha çok özelleştirilmiş modellere yoğunlaşması bekleniyor. DirectX 11.1 ve PCI Express 3.0 desteği gibi özellikleri de bünyesinde barındıran ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için Crossfire desteği de sunuyor. Bu çeyreğin sonuna doğru çıkması beklenen HD 7950 GHz Edition'ın son kullanıcı satış fiyatı şu an bilinmese de GeForce GTX 670 ile benzer seviyde olması bekleniyor.