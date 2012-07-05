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AMD, Radeon HD 7950 GHz Edition modelini hazırlıyor

6 yıl
5,4b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartını unvanını geri kazanabilmek adına Nvidia'nın GeForce GTX 680 modeline karşı Radeon HD 7970 GHz Edition modelini hazırlayan AMD, gelen yeni bilgilere göre pazarda daha rekabetçi olabilmek adına alt ürün gruplarında da güncellemeye gidecek. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Radeon HD 7970 sonrasında Radeon HD 7950 modelinin de daha yüksek frekansta çalışan GHz Edition modeli hazırlanıyor. 
Nvidia'nın GeForce GTX 670 modeline rakip olarak geliştirilen yeni Radeon HD 7950 GHz Edition modelini, yerini alacağı Radeon HD 7950 modelinden arttırılmış saat hızları ayıracak. 384-bit bellek veri yolu desteği, 3GB GDDR5 bellek kapasitesi, 1792 paralel işlem birimi, 112 doku ünitesi ve 32 ROP birimi gibi karakteristik özelliklerin korunduğu yeni model, hem 1GHz ya da bir miktar daha yüksek saat hızlarında görev yapacak hem de ilk defa HD 7970 GHz Edition modelinde gördüğümüz PowerTune with Boost özelliğine sahip olacak. Nvidia'nın Kepler mimarisinde yer verdiği GPU Boost özelliği ile benzer olan bu özellik ısı, yük durumu ve güç tüketimine göre grafik birimin çalışma frekansı otomatik olarak arttırıyor.
AMD Radeon HD 7950 GHz Edition'ın referans tasarımı için kartın fiziksel görünümünde, soğutucu tasarımında ve komponent diziliminde de herhangi bir değişiklik olması beklenmezken, üreticilerin referans karttan ziyade daha çok özelleştirilmiş modellere yoğunlaşması bekleniyor. DirectX 11.1 ve PCI Express 3.0 desteği gibi özellikleri de bünyesinde barındıran ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için Crossfire desteği de sunuyor. Bu çeyreğin sonuna doğru çıkması beklenen HD 7950 GHz Edition'ın son kullanıcı satış fiyatı şu an bilinmese de GeForce GTX 670 ile benzer seviyde olması bekleniyor. 
 
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firebird8 6 yıl
Bu hareketten amd' nin hd8xxxx serisini daha gec cikaracagi anlasilabilirmi?
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EKE58 6 yıl
Varolan kartlarda revizyona gitmemesi için nVidia'yı beklemesi lazım.
Böylece performans çıtasını görür ona göre hamle yapar ama tabi böyle yaparsa 7850 gibi kartları fahiş fiyattan satamayacağı ve nanometreyi ilk küçülten benim diyemeyeceği için kendisini maddi manevi zarara sokar.AMD işte bekleyeceksin son hamlesini yapacak bir şey yok, sürekli balans ayarı çeker.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
AMD fusion 2 serisi ne zaman çıkacak ! ?
şimdi almayacağım ama şimdi çıksında ben alana kadar piyasa hem alışır hemde fiyatı düşer :)
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setek01 6 yıl
En son nerede kalmıştık?

nvidia.com/...
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highgen 6 yıl
aynı güç tüketiminde saat hızlarını arttırıp sunduktan sonra ne anlamı var kartlarını alanlar aldı zaten özel soğutmalı modeller çıkacağına göre gürültü olmayacak ama fiyat şimdi bile yüksek Amd hamlelerini baştan yanlış yaptı ya neyse iş işten geçti artık
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turbo-powwer 6 yıl
Çıkartsınlar da rekabet artsın :)
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cagataykoroglu 6 yıl
bu tür hareketleri eskiden nvidia dan görürdük.
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0ldboy 6 yıl
AMD bu şekilde yaparak kendinden soğutuyor, ilk çıkan kartları alanlara küfür eder gibi. Gözü nvidia'yı geçmekten başka bir şeyi görmüyor heralde.
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DH Misafiri 6 yıl
Battı balık yan gider
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mebrar 6 yıl
AMD'nin bir tarafı tutuşmuş ama planlarını başarıyla uyguluyorlar gibi. En azından şimdilik öyle gözüküyor. nVidia'ya uzun süredir ilk defa bu kadar çok yaklaşmıştı AMD (ya da ben öyle hatırlıyorum. zaten kaç yıldır takip ediyorum ki. neyse) Ama her şeye rağmen bunun pazar payına bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani GTX670 alacak olan adam, yine onu alır, 7950 alacak adam, yine 7950 alır. Tabii bu sadece benim düşüncem.
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