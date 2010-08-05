AMD çift çekirdekli Athlon II X2 220 işlemcisini satışa sundu

Fusion ve Bulldozer mimarilerini temel alan yeni nesil işlemcileri için kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden AMD, çift çekirdekli Athlon II X2 220 işlemcisini Amerika'da satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, C3 revizyonlu Regor zar tasarımına sahip yeni işlemci 117.5 mm2 zar alanına ve 234 milyon transistöre sahip. Soket AM3 formunda olan ve 2.8GHz'de çalışan Athlon II X2 220 işlemcisi, Soket AM3 formunda olup, geriye dönük olarak Soket AM2+ anakartlara da destek sunuyor. Her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci 2000MHz'de çalışan 16-bit HyperTransport veri yolunu kullanıyor.

Entegre bellek kontrolcüsü ile çift kanal DDR2/DDR3 desteği sunan yeni işlemci, AMD-V sanallaştırma teknolojisine de sahip. Isıl güç tasarımı 65 Watt olan AMD Athlon II X2 220, Amerika'da 45$-50$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.