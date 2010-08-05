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AMD çift çekirdekli Athlon II X2 220 işlemcisini satışa sundu

8 yıl
27,7b
1
21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion ve Bulldozer mimarilerini temel alan yeni nesil işlemcileri için kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden AMD, çift çekirdekli Athlon II X2 220 işlemcisini Amerika'da satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, C3 revizyonlu Regor zar tasarımına sahip yeni işlemci 117.5 mm2 zar alanına ve 234 milyon transistöre sahip. Soket AM3 formunda olan ve 2.8GHz'de çalışan Athlon II X2 220 işlemcisi, Soket AM3 formunda olup, geriye dönük olarak Soket AM2+ anakartlara da destek sunuyor. Her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci 2000MHz'de çalışan 16-bit HyperTransport veri yolunu kullanıyor.

Entegre bellek kontrolcüsü ile çift kanal DDR2/DDR3 desteği sunan yeni işlemci, AMD-V sanallaştırma teknolojisine de sahip. Isıl güç tasarımı 65 Watt olan AMD Athlon II X2 220, Amerika'da 45$-50$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.


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spectecular 5 yıl
Az evvel de jay jay okocha döneminden bir konuyu hortlattım :D
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Athlon 840 Kaveri 5 yıl spectecular
spectecular

Az evvel de jay jay okocha döneminden bir konuyu hortlattım :D

forum.donanimhaber.com/...

Buda benden bir zamanlar .
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DH Misafiri 5 yıl
DH Misafiri
bende aynı işletim sistemi var 2gb ram 1gb ekran kartı ati radeon 2100 acaba hangi oyunları acar yardm edeblrmsn mesela pes 11 acmıo desteklemıo dio ? yardım lütfen

ayn krdş bendede öyLe Pes 2011 açmıyo gta 4 bilmiyorum :D açrmı sizcee
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Glorfindel1907 5 yıl
değiştirmedenmi satsınlar
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DH Misafiri 7 yıl
bende aynı işletim sistemi var 2gb ram 1gb ekran kartı ati radeon 2100 acaba hangi oyunları acar yardm edeblrmsn mesela pes 11 acmıo desteklemıo dio ? yardım lütfen
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muratdm 8 yıl
Amd yi seviyorum.
İkinci el 50 tl ye amdx2 5000 aldım. İşlemci oldu phenom fx5000 x4 l3 6m Oc ile 3,2 ghz de kullanıyorum. Eski kullandığım phenom 955 athlon 620 yi hiç aratmıyor.
Türkiye de satışına başlansın hemen bir tane alayım.
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Regor 8 yıl
İlginç bir işlemci. Gerçek çift çekirdek değil. Kırpılmış yine.
4 çekirdek ve L3 cache açılmış.
cpu-world.com/...
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saqokhan 8 yıl
değiştirip değiştirip satıyorlar ya neresi mis gibi :S
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djpisagor 8 yıl

saqokhan

değiştirip değiştirip satıyorlar ya neresi mis gibi :S


Değişikliğin neresi kötü? Hep aynı ürünü mü satsın? Ayrıca değiştirme değil bu geliştirmedir.
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saqokhan 8 yıl
değiştirip değiştirip satıolar
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Miasmus 8 yıl
AMD 2008 den bu yana çok işlemci çıkarmaya başladı. Alt-Orta-Üst seviyede pek çok seçeneği var buna rağmen İntel'den pek bi haber çıkmıyor. Sürekli en hızlı işlemciyi duyuruyorlar.
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Tolgá 8 yıl

Miasmus
AMD 2008 den bu yana çok işlemci çıkarmaya başladı. Alt-Orta-Üst seviyede pek çok seçeneği var buna rağmen İntel'den pek bi haber çıkmıyor. Sürekli en hızlı işlemciyi duyuruyorlar.

intel tamamladı alt üst orta e2000 e4000 e5000 e6000 e7000 e8000 serisi ile.
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melyyh 8 yıl
2.8 ghz olduğunu görünce , X2 240 tan ne farkı var diyecektim ki , 512K önbellek varmış. çekirdekte açılabilyodur.
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