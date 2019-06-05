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AMD’den Apple özel çift birimli Radeon Vega II ekran kartı

Apple’ın yeniden tasarladığı Mac Pro iş istasyonu dikkat çekici bir ekran kartı ile birlikte geliyor. Çift grafik birimli Radeon Pro Vega II Duo ilk kez Mac Pro ile sunulacak.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
7,1b
1
10
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Apple ile Mac bilgisayarlar için özel bir ortaklık yapan ve sadece bu cihazlara özel grafik kartları geliştiren AMD yine sahnedeydi. Yeni Mac Pro iş istasyonunun ekran kartları sektörde bir ilk olacak.

Radeon Pro Vega II Duo neler sunuyor?

AMD Radeon Pro Vega II ekran kartı 7nm Vega 20 grafik birimini temel alıyor. 4096 Stream işlemcisi barındıran ekran kartında 1.7GHz pik frekans değeri, 32GB HBM2 bellek, 1TB/s bant genişliği, PCI-Express 3.0 x16, InfinityFabric iç bağlantı özellikleri ile birlikte geliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Design Awards 2019 belli oldu"

Radeon Pro Vega II Duo ise uzun bir aradan sonra firmanın çıkardığı ilk çift grafik birimli ekran kartı olacak. Ayrıca sektörde de ilk iki Vega birimli ekran kartı ünvanına sahip. İki adet Vega 20 grafik birimi barındıran ekran kartı bir köprü yongası ile bunları birbirine bağlıyor. InfinityFabric iç bağlantı ile birimler 84.5 GB/s seviyesinde iletişim kuruyor.

Sadece Mac Pro modellerine özgü kalacak olan Pro Vega II Duo ekran kartı sektörün de en güçlüsü olma özelliğine sahip. AMD ortağı için Metal 3D ağırlıklı olarak yoğun optimizasyonlar da yapmış.


https://www.techpowerup.com/256234/amd-announces-the-radeon-pro-vega-ii-and-pro-vega-ii-duo-graphics-cards Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 6 gün en beğenilen forvet09
Hocam 1000 dolar Dünya'nın her yerinde iyi paradır, konsolun amacı ucuza zahmetsiz oyun oynatmasıdır böyle yüksek fiyat isteyen donanım kullanırlarsa bir anlamı kalmaz.
Hocam 1000 dolar Dünya'nın her yerinde iyi paradır, konsolun amacı ucuza zahmetsiz oyun oynatmasıdır böyle yüksek fiyat isteyen donanım kullanırlarsa bir anlam...
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Mutlak.Sıfır 6 gün KalemKolik
O zaman konsolun fiyatı olur 1000 dolar alabilecek misin?
2 Yanıt Yanıtla +6
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Plyra 6 gün
AMD bozuk silikonları Apple'a itelemeye karar vermiş, yıllar sonra tekrar çift GPU'lu sobalara dönmesinin başka açıklaması yok xd
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ipli jeton 6 gün
Survivalist,
Kartın biosu pc biosu tarafından tanınmayabilir, büyük olasılıkla biosu farklıdır.Bunun sonucu olarak windowsta Driver olmadan görüntü vermeyebilir.
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Plyra 6 gün
AMD bozuk silikonları Apple'a itelemeye karar vermiş, yıllar sonra tekrar çift GPU'lu sobalara dönmesinin başka açıklaması yok xd
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SEO-Uzmanı 6 gün
tek çatı altında değilse
beklenen performansa erişemeyeceği ortada !
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KalemKolik 6 gün
Ps5 içerisinde en az bu seviyede nir gpu ile gelmeli. Yine çöp bir donanımla konsol gelecek.
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Mutlak.Sıfır 6 gün KalemKolik
O zaman konsolun fiyatı olur 1000 dolar alabilecek misin?
1 Yanıt Yanıtla +6
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Survivalist 6 gün
Mac Prodan söküp windows makineye taksak yada windows boot etsek görür mü acaba
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-ejder- 6 gün
Farklı port kullanıyor maalesef. Sadece pcie değil
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