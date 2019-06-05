AMD’den Apple özel çift birimli Radeon Vega II ekran kartı

Bir süredir Apple ile Mac bilgisayarlar için özel bir ortaklık yapan ve sadece bu cihazlara özel grafik kartları geliştiren AMD yine sahnedeydi. Yeni Mac Pro iş istasyonunun ekran kartları sektörde bir ilk olacak.

Radeon Pro Vega II Duo neler sunuyor?

AMD Radeon Pro Vega II ekran kartı 7nm Vega 20 grafik birimini temel alıyor. 4096 Stream işlemcisi barındıran ekran kartında 1.7GHz pik frekans değeri, 32GB HBM2 bellek, 1TB/s bant genişliği, PCI-Express 3.0 x16, InfinityFabric iç bağlantı özellikleri ile birlikte geliyor.

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Radeon Pro Vega II Duo ise uzun bir aradan sonra firmanın çıkardığı ilk çift grafik birimli ekran kartı olacak. Ayrıca sektörde de ilk iki Vega birimli ekran kartı ünvanına sahip. İki adet Vega 20 grafik birimi barındıran ekran kartı bir köprü yongası ile bunları birbirine bağlıyor. InfinityFabric iç bağlantı ile birimler 84.5 GB/s seviyesinde iletişim kuruyor.

Sadece Mac Pro modellerine özgü kalacak olan Pro Vega II Duo ekran kartı sektörün de en güçlüsü olma özelliğine sahip. AMD ortağı için Metal 3D ağırlıklı olarak yoğun optimizasyonlar da yapmış.