AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye

DonanımHaber, Bundle ve AMD iş birliği ile dizüstü bilgisayar hediye ediyoruz. Çekiliş ile bir kişi AMD Ryzen işlemcili Lenovo Yoga 530 dizüstü bilgisayar kazanacak.

Çekilişe katılım için tıklayın

Çekilişe katılımlar Bundle mobil uygulaması üzerinden gerçekleşiyor. Mobil cihazınızdan yukarıdaki veya aşağıdaki linklere tıkladığınızda indirme linkine yönleneceksiniz. Bundle uygulamasını indirip giriş yaptığınızda, anasayfada çekiliş duyurusunu göreceksiniz. Bu duyuruya tıklayarak katılım formuna erişebilirsiniz. Katılım formunu doldurduğunuzda çekilişe katılımınız gerçekleşecek. Çekilişin kazananı, 5 Ekim Cumartesi günü Bundle uygulamasından duyurulacak. Uygulamayı iOS ve Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Bundle indirme linki

AMD Ryzen işlemcili Lenovo Yoga 530’u hem bilgisayar hem tablet olarak kullanabilirsiniz. Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması Bundle ile, site site dolaşmaya gerek kalmadan yüzlerce yayındaki haberlere tek dokunuşla ulaşabilirsiniz.

Not: Bundle'ı indirmek için linklere mobil cihazınızdan tıklamanız gerekmektedir. Bundle Android uygulamasındaki yazılımsal problem nedeniyle katılım formunda klavye açılmıyor. Bundle yetkilileri, problemi gidermek için çalışmalara başladı.