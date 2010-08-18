AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti

Bulldozer ve Bobcat kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarilerini 22-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak Hot Chips konferansında detaylandırması beklenen AMD, satışı devam eden mevcut işlemci modelleri için fiyat indirimine gitti. Yüksek performans segmenti için 3.5GHz'de çalışan Phenom II X4 970 modelini sunmayı planlayan firma, masaüstü sistemler için hazırladığı iki, üç, dört ve altı çekirdekli işlemci modellerinin tamamında fiyatları aşağı çekti. Sezonsal nedenlere bağlı olarak düşen satış rakamlarını arttırmak için böyle bir indirime giren firma, oluşan yeni fiyatlarla piyasalara hareketlilik getirmeyi ve okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı ve sonrasında yılın kalan son çeyreğine daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor.

AMD'nin yaptığı yeni fiyat indirimini masaya yatırdığımızda, oransal anlamda en büyük indirimin dört çekirdekli Athlon X4 640 modelinde yapıldığını görüyoruz. 3GHz'de çalışan işlemcisinin fiyatı %18.9'luk bir indirim ile 122$ seviyesinden 99.99$'a çekildi. Fiyat indiriminde en çok etkilenen ikinci model ise yine Athlon II X4 serisinden. Oluşan yeni tablolara göre 3.1GHz'de çalışan Athlon II X4 445 modelinin fiyatı %12.64 oranında bir indirim ile 87 dolar seviyesinden 76 dolara çekildi. AMD, güncel ürün gamındaki en hızlı işlemcilerde de dikkat çekici indirim yaptı. 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition modelinde 20 dolarlık indirim ile son kullanıcı satış fiyatı 145$'a çekildi.

Benzer oranda bir başka indirimi Phenom II X4 965 Black Edition modeli için de yapan AMD, fiyatı 20 dolarlık indirimle 165$'a düşürdü. İndirimden nasibini alan işlemciler arasında 6 çekirdekli Phenom II X6 modelleri de yer alıyor. Phenom II X6 1055T ve 1090T Black Edition modellerinde fiyatları sırasıyla 4 dolar ve 10 dolar aşağı çeken AMD cephesinde çok sayıda modelin fiyatı düşerken sadece tek bir işlemcide fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Firmanın enerji verimli işlemcilerinden biri olan Phenom II X4 905e (2.5GHz, 65 Watt) modelinde fiyatın 4 dolarlık bir artış ile 169$'a çıktığını görüyoruz. AMD'den sonra Intel'in de bazı işlemci modellerinde indirime gitmesi bekleniyor.