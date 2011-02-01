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AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar!

8 yıl
17b
1
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yaptığı yeni bir açıklamayla masaüstü işlemcilerinde fiyat indirimine gittiğini duyurdu. Phenom II serisi çift, dört ve altı çekirdekli işlemciler için yapılan indirim kapsamında, enerji verimli Phenom II X4 905e ve 910e modelleri de artık daha ucuza alınabilecek. Dün itibariyle yürürlüğe giren yeni fiyat listesine göre 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinde ortalama 20$, dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcilerinde ise ortalama 10$ indirim yapıldığını görüyoruz. Güncel fiyat listesi çerçevesinde AMD'nin dört çekirdekli en ucuz işlemcisinin 105$'a listelere giren Phenom II X4 840 olurken, 3.2GHz'de çalışan 6MB bellekli Phenom II X4 955 Black Edition ise 135$'a geriledi.

AMD'nin dört çekirdekli ürün gamı içerisinde kalan diğer üst üç modelin ise birbirlerini takiben 100MHz daha hızlı çalıştıkları ve her modelin bir öncekinden 25$ daha pahalı olduğunu görüyoruz. 6 çekirdekli model gamına geldiğimizde ise Phenom II X6 1100T modelinin, altındaki en hızlı ikinci model ile kıyaslandığında 10$ daha pahalı olduğunu görüyoruz. Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, yeni fiyat indirimiyle mevcut modellerini daha çekici kılmayı hedefliyor.


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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
x4 955 BE 135 DOLAR
BİZDE:160+KDV
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IgorStravinsky 8 yıl
İşlemciyi değiştirecektim aha valla fırsat doğdu
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peters 8 yıl
Bence amd elindeki stokları eritip buldozere yer açmak için indirime gitti heralde buldozerlerle birlikte soket değişikliğine gidilecek.
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BrutaL1tY 8 yıl
Intel yine koklatmaz heveslenmeyin derim =)
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Tolgá 8 yıl
135 dolara X4 955 çok iyi bence..
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WinteR 8 yıl
Bulldozer geliyor kaçın
Buldozer öncesi fiyat kalibrasyonu :)
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Batuist 8 yıl
bulldozer gelene kadar bu indirimler bize yansımaz..
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tahqra 8 yıl
AMD fırsatı iyi değerlendiriyor. Bulldozer'in çıkışına denk gelseydi bu olay Intel'in başı büyük belaya giricekti.
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damnned 8 yıl
ah bizede hemen yansısa ya şu fiyatlar.
Sağdan soldan darbe yiyorum arkadaş bune ya.

İntel topliyim şuan en mantıklısı o dedim hop intelde sorun cıktı.
Ozmn amd ye geri döniyim dedim hop amd indirim yaptı.Ben şimdi alıcam 2-3 hafta içinde 200 dolara yakın zarar edicem :S hay ben böyle şansın.


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sadtneverdie 8 yıl
Sb a karşı yapacak başka şey yoktu.
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JrMaster 8 yıl

sadtneverdie

Sb a karşı yapacak başka şey yoktu.

evet şuan için öyle yapacakları başka birşey yok
buldozerler biraz erken cıksaydı aslında ozaman asıl şenlik şimdi oldu diyebilirdik malesef diyemiyoruz
yinede iyi haber alacaklar için
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butchertheidiot 8 yıl
sb darbe yemişken bir darbede buradan yedi
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maliahmet1 8 yıl
+kdv olmasa fiyatlar dış ülke ile aynı sayılır
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DigitalWorld 8 yıl
95W lık Phenom X4 ler niye yok listede.


İndirim yok mu onlara.
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babaeski39 8 yıl
Harika bir haber yeni sistem kurucaklar için güzel fakat tek sorun bunun ülkemize yansıması uzun sürüyor ne diyelim şimdiden hayırlısı olsun..
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LeßroN 8 yıl
bakalım intel ne yapacak
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