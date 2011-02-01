AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar!

AMD yaptığı yeni bir açıklamayla masaüstü işlemcilerinde fiyat indirimine gittiğini duyurdu. Phenom II serisi çift, dört ve altı çekirdekli işlemciler için yapılan indirim kapsamında, enerji verimli Phenom II X4 905e ve 910e modelleri de artık daha ucuza alınabilecek. Dün itibariyle yürürlüğe giren yeni fiyat listesine göre 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinde ortalama 20$, dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcilerinde ise ortalama 10$ indirim yapıldığını görüyoruz. Güncel fiyat listesi çerçevesinde AMD'nin dört çekirdekli en ucuz işlemcisinin 105$'a listelere giren Phenom II X4 840 olurken, 3.2GHz'de çalışan 6MB bellekli Phenom II X4 955 Black Edition ise 135$'a geriledi.

AMD'nin dört çekirdekli ürün gamı içerisinde kalan diğer üst üç modelin ise birbirlerini takiben 100MHz daha hızlı çalıştıkları ve her modelin bir öncekinden 25$ daha pahalı olduğunu görüyoruz. 6 çekirdekli model gamına geldiğimizde ise Phenom II X6 1100T modelinin, altındaki en hızlı ikinci model ile kıyaslandığında 10$ daha pahalı olduğunu görüyoruz. Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, yeni fiyat indirimiyle mevcut modellerini daha çekici kılmayı hedefliyor.