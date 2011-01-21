AMD kârlılığa döndü; İşte dördüncü çeyrek finansal sonuçları

AMD dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2010 yılının son üç ayını kapsayan verilere göre AMD, 1.65 milyar dolar gelir elde ederken, operasyonel geliri 413 milyon dolar, net kârı ise 375 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başına gelirin 0.17 dolar olduğu son çeyrekle birlikte AMD, 2010 yılının tamamını kapsayan rakamları da açıkladı. Geçtiğimiz yıl 6.49 milyar dolar (2009'da 5.4 milyar dolar idi) elde eden AMD'nin net kârı ise 471 milyon dolar olarak açıklandı.
AMD'nin geçici tepe yöneticisi ve finanstan sorumlu baş yöneticisi Thomas Seifert açıklamasında, "2011 yılına ilk Fusion APU'ların desteği sayesinde müthiş bir momentumla giriyoruz. Pazara sunacağımız yeni ürünlerle kazançlı büyümemizi sürdüreceğimizden eminim." dedi. AMD, içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrek için son çeyrekle benzer sonuçlar elde edeceğini tahmin ediyor.
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Amd nin kısa zamanda bu başarıyı yakalaması büyütmesi asıl başarıdır üstelik karşısında intel gibi bir büyük köpek varken helal olsun diyorum hem ucuza satıyor hemde oyunlardaki başarısı duronlardan bu yana tartışmasız. Keşke amd dizüstü işlemcilerdede core2 kadar başarılı olabilseydi dizüstülerin %70 i intel satılanların %80 i intel (tahmini yazdığım rakamlar değişiklik gösterebilir)
Amd tepe yöneticisini kovduğundan bu yana zarar edecek diye hisseleri düşecek diye sonuc olarak zarar edecek diye ürünlerine itimadımın azalacağını düşünmüştüm ama bu haber tam tersini söylüyor.
Bir arkadaş daha yazmış ya "bilmediğimiz neler oluyor diye" ben bu gün böyle düşünüyorsam benim gibi düşünenler elbet vardır belki amd dekilerde böyle düşüneceğimiz tahmin etmiştir belki amd zarar bile etmiştir ama neden batan geminin malları gibi gözüksün ki?
Komplo teorilerinin her zaman gerçeklik payı vardır :)
Selametle
Efkan TOKER
AMD intele göre çok daha küçük bir firma, sadece işlemciden kazandığını söylediğinde daha mantıklı bir karşılaştırma olur.
intelin ürettiği anakart, ekran kartı geliri amdnin çoook daha üstünde olduğu kesin. unutmayın nerdeyse her intel bilgisayar GMA bir intel grafik yongasıyla geliyor.
AMD kâr etmeye başlayınca
hisse senetlerini kim alırsa
firmada hakkı olur !
Yaw ne farkeder amma takıldınız? Her akşam içtiğiniz cola pepsi fanta vsvs kimin? Kullandığınız omo,persil,ariel kimin? Bindiğiniz arabalar kimin? Görende işlemci hariç diğer bütün pc parçaları Türkiyede üretiliyor sanıcak
intel abd israil ortak
amd abd ama sanırım bir bağları var almanyada ortlakrından biride alman olabilir
ama şunu diyebilirim core2 cpu mimarisi israildeki argede gelişdirildi ve intelde çok büyük iş yapdı dehşet paralar kazandı intel ülke gibi firma hep derim. ve intel israile yardımda ediyor
Kaş yapayım derken göz çıkarmışsın.. Ben Kayseri liyim ve yazdığın mesajdan dolayı seni kınıyorum.
".. Ama Kayserililerin ticari başarısının sırrı üçkağıtçılıktır."
bu yazdıkların cehaletinin ve tarih bilmemenin göstergesi. Kayseri tarih boyunca ticaret yolları üzerinde bulunmuş bir şehirdir. Kayseri de yaşayan insanlar diğer yörelere göre daha erken ticaret olayını öğrenip geliştirmişlerdir. Bazı konularda birşeyi erken öğrenmek ya da birşeyi önce yapmak başarı için yeterlidir.
İnsanların "üçkağıtçı" olması ya da herhangi bir iyi ya da kötü özelliğinin olması memleketi ile ilgili değil, aldığı eğitim ile, inançları ile, ahlak anlayışı ile ilgilidir. Her ilden iyi insanlar da çıkabilir kötü insanlar da. Sormak istiyorum; hiç Kayseri de yaşadınız mı?
Sanırım siz de bilgisizce ve cahilce uydurulmuş birşeyi doğru gibi buraya yazıp saçmalamışsınız. Tüm Kayseri lilerden özür dileyin ve mesajınızı düzeltin.
Bir Kayserili olarak soylediklerine katiliyorum. Bir insan ancak bukadar patavatsiz olur !!!
Ben de Türkiye de üretilip satılan bütün domateslerin tohumu İsrailden gelmektedir toprak bizimde olsa kökü yahudi malıdır diye almıyorum ve öneriyorum
aynı düşünceye sahibiz..
Almadığın şeyi niye öneriyorsun
pff