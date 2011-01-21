AMD kârlılığa döndü; İşte dördüncü çeyrek finansal sonuçları

AMD dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2010 yılının son üç ayını kapsayan verilere göre AMD, 1.65 milyar dolar gelir elde ederken, operasyonel geliri 413 milyon dolar, net kârı ise 375 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başına gelirin 0.17 dolar olduğu son çeyrekle birlikte AMD, 2010 yılının tamamını kapsayan rakamları da açıkladı. Geçtiğimiz yıl 6.49 milyar dolar (2009'da 5.4 milyar dolar idi) elde eden AMD'nin net kârı ise 471 milyon dolar olarak açıklandı.

AMD'nin geçici tepe yöneticisi ve finanstan sorumlu baş yöneticisi Thomas Seifert açıklamasında, "2011 yılına ilk Fusion APU'ların desteği sayesinde müthiş bir momentumla giriyoruz. Pazara sunacağımız yeni ürünlerle kazançlı büyümemizi sürdüreceğimizden eminim." dedi. AMD, içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrek için son çeyrekle benzer sonuçlar elde edeceğini tahmin ediyor.