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AMD kârlılığa döndü; İşte dördüncü çeyrek finansal sonuçları

8 yıl
13,9b
1
34
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2010 yılının son üç ayını kapsayan verilere göre AMD, 1.65 milyar dolar gelir elde ederken, operasyonel geliri 413 milyon dolar, net kârı ise 375 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başına gelirin 0.17 dolar olduğu son çeyrekle birlikte AMD, 2010 yılının tamamını kapsayan rakamları da açıkladı. Geçtiğimiz yıl 6.49 milyar dolar (2009'da 5.4 milyar dolar idi) elde eden AMD'nin net kârı ise 471 milyon dolar olarak açıklandı.

AMD'nin geçici tepe yöneticisi ve finanstan sorumlu baş yöneticisi Thomas Seifert açıklamasında, "2011 yılına ilk Fusion APU'ların desteği sayesinde müthiş bir momentumla giriyoruz. Pazara sunacağımız yeni ürünlerle kazançlı büyümemizi sürdüreceğimizden eminim." dedi. AMD, içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrek için son çeyrekle benzer sonuçlar elde edeceğini tahmin ediyor.


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DH Misafiri 8 yıl
İntel kar eder çünkü amd den dah pahalı, haliyle karıda daha fazla ayrıca bir arkadaş çok güzel bir noktaya değinmiş intel bir tek işlemci mi satıyor? anakartı var xeon ları varı ssd(hd) leri var hepsinden fazlasıyla kar sağlıyor ve 3-4 kulvarda birden ilerliyor sonra intel kaç senelik amd kaç senelik?
Amd nin kısa zamanda bu başarıyı yakalaması büyütmesi asıl başarıdır üstelik karşısında intel gibi bir büyük köpek varken helal olsun diyorum hem ucuza satıyor hemde oyunlardaki başarısı duronlardan bu yana tartışmasız. Keşke amd dizüstü işlemcilerdede core2 kadar başarılı olabilseydi dizüstülerin %70 i intel satılanların %80 i intel (tahmini yazdığım rakamlar değişiklik gösterebilir)
Amd tepe yöneticisini kovduğundan bu yana zarar edecek diye hisseleri düşecek diye sonuc olarak zarar edecek diye ürünlerine itimadımın azalacağını düşünmüştüm ama bu haber tam tersini söylüyor.
Bir arkadaş daha yazmış ya "bilmediğimiz neler oluyor diye" ben bu gün böyle düşünüyorsam benim gibi düşünenler elbet vardır belki amd dekilerde böyle düşüneceğimiz tahmin etmiştir belki amd zarar bile etmiştir ama neden batan geminin malları gibi gözüksün ki?
Komplo teorilerinin her zaman gerçeklik payı vardır :)
Selametle
Efkan TOKER
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M4N68T-MV2 8 yıl
beyler konu sapmış yine saçma sapan yerlere gitmiş

AMD intele göre çok daha küçük bir firma, sadece işlemciden kazandığını söylediğinde daha mantıklı bir karşılaştırma olur.

intelin ürettiği anakart, ekran kartı geliri amdnin çoook daha üstünde olduğu kesin. unutmayın nerdeyse her intel bilgisayar GMA bir intel grafik yongasıyla geliyor.
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setek01 8 yıl
AMD'nin Almanyada'ki fabrikaları 2009 yılında 10 Milyar USD Abu Dhabi Arap sermayeli ATIC ile %70'i ATIC'e ait olmak üzere ATIC&AMD ortaklığında kurulan Global Foundries'e devredilmiştir. Yani AMD'nin arkasında da iki yıldır Arap sermayesi var ve özellikle 2012'den sonra işler çok karışacak rekabet daha sert yaşanacak 28nm ve sonrasında. Ancak konu sermaye olunca şunu belirteyim; Arap sermayesi eleştililen Yahudiler'den ya da bizim tüm yurttaşlarımızdan daha vahşi liberaldir ve ne zaman İsrail karşıtı ticari faaliyetleri olmuş diye sorarım?
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SEO-Uzmanı 8 yıl
fark etmez
AMD kâr etmeye başlayınca
hisse senetlerini kim alırsa
firmada hakkı olur !
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Ju1i@~ 8 yıl
Aşağı yukarı iki firma da son çeyrekte aynı kar oranlarına sahipler (~%30) ama Intel 1 puanla AMD'nin önünde.
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alpa07 8 yıl
intel abd nin delmi????
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ALBAY 8 yıl

alpa07

intel abd nin delmi????


Yaw ne farkeder amma takıldınız? Her akşam içtiğiniz cola pepsi fanta vsvs kimin? Kullandığınız omo,persil,ariel kimin? Bindiğiniz arabalar kimin?
Görende işlemci hariç diğer bütün pc parçaları Türkiyede üretiliyor sanıcak
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demircibu 8 yıl

alpa07

intel abd nin delmi????


intel abd israil ortak
amd abd ama sanırım bir bağları var almanyada ortlakrından biride alman olabilir

ama şunu diyebilirim core2 cpu mimarisi israildeki argede gelişdirildi ve intelde çok büyük iş yapdı dehşet paralar kazandı intel ülke gibi firma hep derim. ve intel israile yardımda ediyor
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gerbay 8 yıl
@Hobar,
Kaş yapayım derken göz çıkarmışsın.. Ben Kayseri liyim ve yazdığın mesajdan dolayı seni kınıyorum.
".. Ama Kayserililerin ticari başarısının sırrı üçkağıtçılıktır."
bu yazdıkların cehaletinin ve tarih bilmemenin göstergesi. Kayseri tarih boyunca ticaret yolları üzerinde bulunmuş bir şehirdir. Kayseri de yaşayan insanlar diğer yörelere göre daha erken ticaret olayını öğrenip geliştirmişlerdir. Bazı konularda birşeyi erken öğrenmek ya da birşeyi önce yapmak başarı için yeterlidir.
İnsanların "üçkağıtçı" olması ya da herhangi bir iyi ya da kötü özelliğinin olması memleketi ile ilgili değil, aldığı eğitim ile, inançları ile, ahlak anlayışı ile ilgilidir. Her ilden iyi insanlar da çıkabilir kötü insanlar da. Sormak istiyorum; hiç Kayseri de yaşadınız mı?
Sanırım siz de bilgisizce ve cahilce uydurulmuş birşeyi doğru gibi buraya yazıp saçmalamışsınız. Tüm Kayseri lilerden özür dileyin ve mesajınızı düzeltin.
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renklem 8 yıl
Sonuç olarak AMD kâra geçmiş arkadaşlar, Amerikan şirketi olduğunu unutmayalım; biz konuşanlar da Türk'üz, Amerikan şirketi üzerinden kavga etmeye gerek yok. Intel'de Yahudi ağırlığı AMD'ye göre fazladır ama AMD'de de Yahudi çalışıyor, önemli olan tarafı ne kadar Türk çalışıyor.
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TrMhMt 8 yıl

gerbay

@Hobar,

Kaş yapayım derken göz çıkarmışsın.. Ben Kayseri liyim ve yazdığın mesajdan dolayı seni kınıyorum.

".. Ama Kayserililerin ticari başarısının sırrı üçkağıtçılıktır."

bu yazdıkların cehaletinin ve tarih bilmemenin göstergesi. Kayseri tarih boyunca ticaret yolları üzerinde bulunmuş bir şehirdir. Kayseri de yaşayan insanlar diğer yörelere göre daha erken ticaret olayını öğrenip geliştirmişlerdir. Bazı konularda birşeyi erken öğrenmek ya da birşeyi önce yapmak başarı için yeterlidir.

İnsanların "üçkağıtçı" olması ya da herhangi bir iyi ya da kötü özelliğinin olması memleketi ile ilgili değil, aldığı eğitim ile, inançları ile, ahlak anlayışı ile ilgilidir. Her ilden iyi insanlar da çıkabilir kötü insanlar da. Sormak istiyorum; hiç Kayseri de yaşadınız mı?

Sanırım siz de bilgisizce ve cahilce uydurulmuş birşeyi doğru gibi buraya yazıp saçmalamışsınız. Tüm Kayseri lilerden özür dileyin ve mesajınızı düzeltin.


Bir Kayserili olarak soylediklerine katiliyorum. Bir insan ancak bukadar patavatsiz olur !!!
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serverdx 8 yıl
Birde karşılaştırmada bence bir eksiklik var. İntel in çatısı altında Xeon, pentium ve atom işlemcileri dışında kendine ait anakart, kablosuz kartlar ve ssd üretiminin olduğu düşünürsek karın bu kadar fark yaratması normal kanımca. İntelin masaüstü core i3 5 7 serisinden elde ettiği kâr ile amd nin masaüstü athlon ve phenom serisinden elde ettiği kârları verilirse daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca ve yine bence :) intelin sandy bridge ile fiyat düşümüne gitmesi ve fiyat performans oranlarını yükseltmesi bu alanda istediği kâr marjını elde edemediğinin göstergesidir diye düşünüyorum.
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Ethnicity 8 yıl
Hocam mesajlarınızı editleyin konuyu uzatmanın anlamı yok.Bari burada işe siyaset cart curt karıştırmayın,şuraya eğlenme ve bilgi amaçlı giriyoz sizin tartıştığınız şeye bak...
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barisdragon 8 yıl
Kara geçmesi güzel, rekabet her zaman iyidir.
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doublemage 8 yıl
Sırf yahudi malı diye intel almıyorum ve öneriyorum!!
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serverdx 8 yıl

doublemage

Sırf yahudi malı diye intel almıyorum ve öneriyorum!!


Ben de Türkiye de üretilip satılan bütün domateslerin tohumu İsrailden gelmektedir toprak bizimde olsa kökü yahudi malıdır diye almıyorum ve öneriyorum
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F.@.T.İ.H 8 yıl

doublemage

Sırf yahudi malı diye intel almıyorum ve öneriyorum!!


aynı düşünceye sahibiz..
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ALBAY 8 yıl

doublemage

Sırf yahudi malı diye intel almıyorum ve öneriyorum!!


Almadığın şeyi niye öneriyorsun
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sadtneverdie 8 yıl
Şu forumda ırkçı mesaj yazmayı bırakın!
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Necessa®i 8 yıl

sadtneverdie

Şu forumda ırkçı mesaj yazmayı bırakın!


pff
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