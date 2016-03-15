AMD küresel VR sistemlerinde %83 pazar payına sahip olduğunu açıkladı

Amerikan çip üreticisi AMD, San Francisco'da düzenlenen GDC 2016'daki Capsaicin etkinliği kapsamında, bugün küresel olarak sanal gerçeklikle (VR) birleştirilmiş ev eğlence sistemlerinde tahmini olarak yüzde 83'lük bir paya sahip olduğunu iddia etti. Büyümenin büyük bir kısmı VR özellikli oyun konsolları ile sağlandığı ifade ediliyor.

Etkinlikte basına konuşan AMD'nin Radeon Teknolojileri Grubu başkan yardımcısı ve baş mimarı Raja Koduri, "Çin'deki VR i-Cafe'ler, yeni Oculus Rift ve HTC Vive başlıkların yanında, geniş bir içerik yelpazesiyle VR ekosistemini genişletme çabalarımız sayesinde dünya genelinde daha fazla kişiye teknolojiyi getiriyoruz" dedi. AMD zaten Radeon grafik ekosistemini artırmak için Oculus Rift ve HTC Vive Pre üreticileriyle bir ortaklık kurmuştu. Şirket ayrıca Radeon grafik ve LiquidVR teknolojisi tarafından güçlendirilmiş Sulon Q başlıklarını geliştiren Sulon Technologies ile de çalışmalar yapıyor.

İşlemci devi Capsaicin etkinliğinde HTC Vive Pre tarafından desteklenen 10 GPU tabanlı Valve'nin Aperture Science Robot Repair robot tamir oyununun demosunu da gösterdi. Örnek GPU, DirectX 12 ve VR için optimize edilmiş ve 14nm FinFET üretim süreciyle tasarlanan Polaris GPU mimarisinin özelliklerini taşıyor. Ayrıca HDR monitör desteği de dahil olmak üzere önceki AMD mimarileri üzerinde önemli mimari iyileştirmelere sahip.

http://www.tweaktown.com/news/51034/amd-83-tethered-vr-experiences-2016/index.html