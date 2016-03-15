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AMD küresel VR sistemlerinde %83 pazar payına sahip olduğunu açıkladı

İşlemci devi AMD, San Francisco'da düzenlenen GDC 2016 fuarında sanal gerçeklikle (VR) birleştirilmiş ev eğlence sistemlerinde tahmini olarak yüzde 83'lük bir sahip olduğunu iddia etti.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Amerikan çip üreticisi AMD, San Francisco'da düzenlenen GDC 2016'daki Capsaicin etkinliği kapsamında, bugün küresel olarak sanal gerçeklikle (VR) birleştirilmiş ev eğlence sistemlerinde tahmini olarak yüzde 83'lük bir paya sahip olduğunu iddia etti. Büyümenin büyük bir kısmı VR özellikli oyun konsolları ile sağlandığı ifade ediliyor.
Etkinlikte basına konuşan AMD'nin Radeon Teknolojileri Grubu başkan yardımcısı ve baş mimarı Raja Koduri, "Çin'deki VR i-Cafe'ler, yeni Oculus Rift ve HTC Vive başlıkların yanında, geniş bir içerik yelpazesiyle VR ekosistemini genişletme çabalarımız sayesinde dünya genelinde daha fazla kişiye teknolojiyi getiriyoruz" dedi. AMD zaten Radeon grafik ekosistemini artırmak için Oculus Rift ve HTC Vive Pre üreticileriyle bir ortaklık kurmuştu. Şirket ayrıca Radeon grafik ve LiquidVR teknolojisi tarafından güçlendirilmiş Sulon Q başlıklarını geliştiren Sulon Technologies ile de çalışmalar yapıyor.
İşlemci devi Capsaicin etkinliğinde HTC Vive Pre tarafından desteklenen 10 GPU tabanlı Valve'nin Aperture Science Robot Repair robot tamir oyununun demosunu da gösterdi. Örnek GPU, DirectX 12 ve VR için optimize edilmiş ve 14nm FinFET üretim süreciyle tasarlanan Polaris GPU mimarisinin özelliklerini taşıyor. Ayrıca HDR monitör desteği de dahil olmak üzere önceki AMD mimarileri üzerinde önemli mimari iyileştirmelere sahip.

http://www.tweaktown.com/news/51034/amd-83-tethered-vr-experiences-2016/index.html Yorum Yaz
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
5 Yıl içinde pazar payının bu oranını rakibine kaptırmasında.
Teknoloji dünyasına bu kadar yenilik getirip te kaymağını yiyemeyen yegane firma..
5 Yıl içinde pazar payının bu oranını rakibine kaptırmasında.Teknoloji dünyasına bu kadar yenilik getirip te kaymağını yiyemeyen yegane firma.....
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sendomi 3 yıl
adamlar apu yaptılar ha bire geliştiriyorlar ama notebook pazarının lideri nvdia,masaüstü piyasasıda öyle gpular kötümü yoo çokta iyi fiyatına göre ama bir yerde bir manyaklık var,amd'nin en büyük hatası mobil tarafa eğilmemesi oldu arm tabanlı özelliştirilmiş bir işlemci çıkarsalardı çok iyi olurdu ama abuk subuk işlerle uğraşıyorlar,sanal gerçeklik durumu hariç
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Nf 3 yıl
mini pc ler ve android için çip üretme sakın [!]
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Mete Can Karahasan 3 yıl
Playstation 4'ün sanal gerçeklik çözümünün ekranı çok daha iyiymiş. Boş konuşmuyor AMD bence...
Erzaklarınızı şimdiden tamamlayın, 20 milyon çekirge saldıracak ürün piyasaya çıkınca.

Radeon Pro Duo çıkışına kadar zamanınız var. Sonra masaüstünde de konsol pazarında da geç olabilir. Kumandasıyla, kamerası beraberinde gelmiyormuş.
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grafman09 3 yıl
Mevcut konsolların tamamında varlar, boşa konuşmuyorlar vardır bir bildikleri. Teknoloji çok yeni fiyat olarak herkese hitap etmese de internet kafe sistemiyle ülkemizde de yayılacaktır. Bunun oyunu var, sineması var, 18 artısı var, yürür gider diye düşünüyorum.. Hem her firma aynı kulvarda başarılı olacak diye bir kaide yok.. Mobil işlemciler ARM dan, Masaüstü ve Dizüstü İntel den, Ekran kartı nvida ve Amd soruluyor.. Bence piyasayı zen parsellemişler..
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interwap 3 yıl
Aynen, AMD atılımlar, yenilikler yapar. Rakibi hoop pazar payını kapar gider.
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
5 Yıl içinde pazar payının bu oranını rakibine kaptırmasında.
Teknoloji dünyasına bu kadar yenilik getirip te kaymağını yiyemeyen yegane firma..
1 Yanıt Yanıtla +25
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Knisath 3 yıl selahattın ısık
slhttnsk

5 Yıl içinde pazar payının bu oranını rakibine kaptırmasında.
Teknoloji dünyasına bu kadar yenilik getirip te kaymağını yiyemeyen yegane firma..


AMD'nin pazarda hala tutunabilmesinin başlıca nedenlerinden biri patentleridir zaten.
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