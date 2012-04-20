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AMD yılın ilk çeyreği için kayıp açıkladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk üç aylık dönemini geride bıraktıktan sonra çeyrek yıl mali raporlarını açıklayan diğer bir firma ise AMD oldu. İşlemci ve grafik birimi segmentinde önemli adımlar atan AMD, buna rağmen zarar etmekten kurtulamadı.

Tek seferlik ödemeler ve yatırımlar hesaba katılmadan (non-GAAP) AMD'nin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 1.59 milyar dolar oldu. Yıl bazında yüzde 2, çeyrek bazında yüzde 6 düşüş yaşandı. Net kayıp ise 590 milyon dolar oldu. İşletim geliri 124 milyon dolar iken işletim kaybı 580 milyon dolar, hisse başı kayıp 0.80$ olarak gerçekleşti.

Bu dönem sadece 28nm fabrikasyon sürecine sahip APU'ların üretimi ve firma satın alma işlemleri bile firmaya yaklaşık 750 milyon dolara mal oldu. Firma yeniliklere odaklanmaya devam edeceğini ve kısa süre sonra kar etmeye başlayacağını belirtti.

AMD daha iyi performans, batarya ömrü gibi pek çok özellik sunan yeni Brazos 2.0 laptop platformunun dağıtımına başlayacağını açıkladı. İlk örnekler kısa süre sonra piyasada görülmeye başlanacak.

AMD'nin A serisi Trinity APU'larının da üretimi hızlandırılıyor. Trinity APU'ları şu anki APU'lara nazaran watt başına iki kat daha fazla performans sunuyor. 

Radeon HD 7000 serisini piyasaya sürmesine karşın AMD'nin grafik bölümü gelirlerinin yıl bazında düşmeye devam ettiği dikkatlerden kaçmıyor.

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PATEVRA 7 yıl en beğenilen
İntel'in tekelci zihniyeti karşısında AMD'yi her zaman destekliyorum.
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eresist 7 yıl
FaLkenAuGe
ata1606 satis gorevlisinin sozune kandim gittim amd li hp laptop aldim, laptopa su koysan kayantirdi oyle bir isinma daha gormedim zaten kendilgiinden kapaniyordu, kesin amd almayin aldirmayin.
Bunu yazmak için girmiştim. Amd laptoplar öyle bir ısınıyor ki aman allahım. İntel i serisi çok iyi.

Sizin yaşadığınız sorun Amd'den değil Hp'nin kasa tasarımından kaynaklanıyor. Hp'nin İntel işlemcili Dv6 serileride sürekli ısınma şikayeti ile servislere gitmiştir. Bu aralar satılan Amd işlemcili diğer hiç bir markanın ısınma sorunu yoktur. Satıcı cebinizde para kalmasını sağlamış.
FaLkenAuGeata1606 satis gorevlisinin sozune kandim gittim amd li hp laptop aldim, laptopa su koysan kayantirdi oyle bir isinma daha...
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m.t.y. 7 yıl
apple ilk çeyrekte geçen seneye göre %25 daha az iphone satmış, bu yüzden apple ın hisseleri düştü. Bunu niye haber yapmıyorsunuz acaba, merak etmemek elde değil..!
apple ilk çeyrekte geçen seneye göre %25 daha az iphone satmış, bu yüzden apple ın hisseleri düştü. Bunu niye haber yapmıyorsunuz acaba, merak etmemek elde değ...
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mustafacan34 7 yıl
Valla hangi firma fpyi tutturursa ondan yanayım şu an için amd fp olarak iyi marka değil cep önemli bence :)
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lazer__ 7 yıl
adamlar futbol takımı tutar gibi marka fanatikliği yapıyor...gerçi kahve köşelerinde iddia bayilerinde sacma futbol muhabeti yapan bi toplumda sapıkça marka fanatikliğni mazur gormek lazm sanrm.cehalet başa bela
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DH Misafiri 7 yıl
Gpu fiyatları düşmedikçe özellikle orta segment hd7800 serisi zarar açıklamaya devam edecekler.
Şahsen ben ve arkadaşım alacağız fakat fiyatların biraz daha düşmesini bekliyoruz.
Şimdiden 2 müşterisini kaybetmiş gibi ben kesinlikle marka fanı değilim işlemcim intel ama bir daha işlemci alacak olduğumda amd'yi tercih edeceğim büyük ihtimal fiyatlar daha düşük örneğin 6 çekirdekli işlemciyi intelin çift çekirdekli işlemcisinin fiyatından daha aşağılara alabiliyorsun (i3 2100) ve HD7850 fiyatı düşmezse nvidia atak yaparsa gtx660 veya 660ti'de alınabilir.
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DH Misafiri 7 yıl
@aceleciburak
sağlam senaryo yazmışsınız
eğer iddia ettiğiniz gibi gerçekten amd kullanıcısı iseniz (tabiki bu ülke tarihi değil bilme gibi değil zorunda değilsiniz ancak biliyorum ayağına yanlış bilgiler veriyorsunuz) bahsettiğiniz amd hakkında doğrular budur
intelfanların sinsice yöntemleri vardır, amd kullanıcısı gibi yazıp bir olumlu yazıp 5 olumsuzla ki bunuda olabildiğince abartarak yerden yere vurma uyanıklığına gitmeyi bir halt zannederler
sizi böyle bir eylemle itham etmek istemiyorum da öyle birşeyler karalamışsınız ki sanki amd hakkında iş bitmiş gibi bir hava hakim olsun diye büyük hırs göstermiş gibisiniz buna bir anlam vermedim
yok fabrikalarını elden çıkarıyor, yok artık teknoloji üretmiyor, yok amd mağdur duruma düşmüştür filan bu nedir yahu!?
ben amd`nin 1 fabrika sattığını biliyorum satmışsa ne olmuş (fabrikasını satan kaç dev holding var)
eğer bu kadarcık hadiseden iflas yoluna girilmiş diye bakıyorsanız hiç kusura bakmayın sizin hakkınızda dünyadan haberiniz yok diyeceğim
iş dünyasında ne sorunlar olupta iflas durumunu açıklamayı geciktirip (bu açıklamayı yasal zorunluluk) firmayı eski halinden daha iyi hale getirenler var
nedir bu amd üzerine kara bulutlar var gibi gösterme hırsı bir anlam vermedim açıkçası
amd bu durumları yaşamasının sebebi (en başta buldozer) 2007 senesinden beridir yönetim kurulu başkanı değişim sürecidir
ayrıca çok biliyor gibi yazıp, amd buldozer işlemciyi aceleye getirdi diye yazıyorsunuz komik duruma düşüyorsunuz! :D
reklam hakkındaki yazılarınıza gelince: bilen bilir amd`nin stratejisi şudur; amd reklama bütçe ayırmaz, reklamını en bütçe dostu yöntemlerle yapar (formula 1 gibi) reklama ayıracağı bütçeyi ar-ge`ye ayırır (ki hepimiz için en hayırlısı budur)
performansı yerlerde olduğunu iddia ettiğiniz buldozer işlemcinin oyun performansı (özellikle rakip markaya dikkat):
donanimhaber.com/...
ayrıca teknolojik yenilik getirmediğini iddia ettiğiniz amd`nin sonraki işlemcilerine teknolojik yenilikler getirmek için ar-ge çalışmları yaptığını bildiririm (mesela buldozer 2 ile gelecek 3D transistör teknolojisi gibi)
bugün intelciler intel tarafında 3D transistör teknolojisine hazırlık görüyorlarsa bunu kesinlikle amd`ye borçlular [gerçi intelfanların zar zor paralarının yettiği i3 işlemcileride amd ve cyrix`e borçlular (via tarafından satın alındı)]
çünkü intel athlon 64`deki düştüğü tongaya tekrar düşmek istemiyor, bu yüzdende artık rakibini yakından takip ediyor, bunun için intel artık küçük ölçekli üretim dışında daha fazla teknoloji üretmeye odaklanmış durumda (intel`in 64 bit`e gereksiz deyip karşı çıktığını, athlon 64 işlemciler karşısınıda teknoloji bakımından intel işlemcilerin aciz durumunu bilen bilir)
inteli bilen tarafız biri; eskiden intel`in yenilik olarak yeni mimari tasarım (bu sayede chipset geçiş olması sayesinde yeni anakart satışı garantilenir) cache miktarını arttırma ve daha küçük mimariye geçme ile yetindiğini bu yeniliklerle kullancıları sanki amerikayı keşvetmişçesine bir abartı ile müşterilerine sunduğu fırıldaklıklarını iyi bilir
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cobi 7 yıl
forum kapanabilir
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DETROID 7 yıl
Amd guclu bir firma kimse Amd yi satin alamaz.Samsung batarsa ilk talibi Amd olur.
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DETROID 7 yıl
kerokeso

DETROID intel islemcileri tapede fiyatlarida oyle. Amd bombayi tirinty le patlaticak performansi sizi hayran birakicak. 800tlye ekran karti ve 4 cekirdekli orta seviye pcniz olucak yakinda amd ram i de islemci icine gomer.
Rami de işlemci içine gömer?
Cache diye bir şey var sanıyordum? HAni en fazl 20mb kadar olan? Onun yerine ne kadar ram koymayı planlıyorsunuz? 50 mb? windows 95 ile mi kullanacaksınız?

adamlar koskoca ekran kartini gomduler rami mi gomemiyecekler.
cache farkli bisey ram farkli bisey ramlar cache kadar hizli degiller.
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DETROID 7 yıl
intel islemcileri tapede fiyatlarida oyle.
Amd bombayi tirinty le patlaticak performansi sizi hayran birakicak.
800tlye ekran karti ve 4 cekirdekli orta seviye pcniz olucak yakinda amd ram i de islemci icine gomer.
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kerokeso 7 yıl DETROID
DETROID

intel islemcileri tapede fiyatlarida oyle.
Amd bombayi tirinty le patlaticak performansi sizi hayran birakicak.
800tlye ekran karti ve 4 cekirdekli orta seviye pcniz olucak yakinda amd ram i de islemci icine gomer.

Rami de işlemci içine gömer?
Cache diye bir şey var sanıyordum? HAni en fazl 20mb kadar olan? Onun yerine ne kadar ram koymayı planlıyorsunuz? 50 mb? windows 95 ile mi kullanacaksınız?
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DH Misafiri 7 yıl
Tekelci zihniyetin karşısında sadece AMD yok, 4 çekirdek Via nano işlemci ve yongalı EPIA-M910-12Q anakart var mesela, AMD'yi destekleyen kullanıcı ve satıcı var ama Via'yı sadece kullanıcı destekliyor, satıcı bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor.
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aslında via işlemci satın almak isteyen birçok kullanıcı var
ancak nereden satın alacaklarını bilmiyorlar
via işlemci satan ankara ve istanbul`da olmak üzere 2 yer var diye duydum
ve imkanım olan ilk fırsatta 2. bir sistem olarak via sistem kuracağım
via işlemci kullananlar ; via işlemcilerin çok hızlı olduğu intel i3 işlemcilere ciddi fark attığını ısrarla bildiriyorlar
pekçok kimse via markasını bilmediğinden küçümsüyor ancak via kendi işlemci chipset anakart ekran kartı az güç tüketen bilgisayar sistemleri üreten bir dev firma
ama insanların via`ya saygı duyup ürünlerini satın alması için anca mariah carey ve rapçilere filan reklamını filan yaptırması lazım!?
ayrıca intel amd test sonuçlarını yayınlayan arkadaşa bir çift lafım var intelcilerin tek dayanak noktası benchmark sonuçlarıdır çünkü intel birtek amdyi test programlarında geçebilir günlük kullanımda aralarındaki fark gözle fark edilmecek kadar azdır
bunun sebebi; amd değil (tam olarak değil yani :) )intel`in sadece satışa endekslenmiş bir firma olmasıdır
intel: benchmark sonuçları bakın bu diyor, intel müşterileri bunları gargara yapmadan yutuyor
şöyle bir örnek vereyim durumu anlayın; eğer amd`nin yönetiminde bir sorun olmasaydı (dirk meyer) o zaman buldozer işlemcileri amd`nin vaad ettiği gibi %50 intel`den daha hızlı çıkacak, bu durumda intel tarafından haswell işlemcilerini 2012 senesi içersinde görecektiniz
ama şuda varki; o vakit buldozer fx 8150 işlemcide 1200 dolardan satılacaktı ;) ama fx 6100 işlemci 2500 tl`lik intel işlemciye fark atan bir performans sergileyecekti ;)
bu tabloyu yaşasaydık intel ciddi anlamda kendine çeki düzen vermek zorunda kalacaktı (aslında çok değişen birşey yok, bu tablonun yaşanması ileri tarihe ertelendi o kadar)
bir konuda arkadaşın biri yazmıştı; ne bu intel ard arda işlemci çıkarıyor (sandy bridge, sandy bridge e, ivy bridge)
ne diyelim buldozer korkusunun mirası :D
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Meticulous 7 yıl
ekran kartlari haricinde amd berbat bir firmadir.ister 10 ister 20 cekirdek koysunlar ,her zaman intel alirim
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hayyam_karadenizli 7 yıl
PATEVRA
İntelin tekelci zihniyeti karşısında AMDyi her zaman destekliyorum.

Tekelci zihniyetin karşısında sadece AMD yok, 4 çekirdek Via nano işlemci ve yongalı EPIA-M910-12Q anakart var mesela, AMD'yi destekleyen kullanıcı ve satıcı var ama Via'yı sadece kullanıcı destekliyor, satıcı bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor.
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