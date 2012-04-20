AMD yılın ilk çeyreği için kayıp açıkladı

Yılın ilk üç aylık dönemini geride bıraktıktan sonra çeyrek yıl mali raporlarını açıklayan diğer bir firma ise AMD oldu. İşlemci ve grafik birimi segmentinde önemli adımlar atan AMD, buna rağmen zarar etmekten kurtulamadı.





Tek seferlik ödemeler ve yatırımlar hesaba katılmadan (non-GAAP) AMD'nin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 1.59 milyar dolar oldu. Yıl bazında yüzde 2, çeyrek bazında yüzde 6 düşüş yaşandı. Net kayıp ise 590 milyon dolar oldu. İşletim geliri 124 milyon dolar iken işletim kaybı 580 milyon dolar, hisse başı kayıp 0.80$ olarak gerçekleşti.





Bu dönem sadece 28nm fabrikasyon sürecine sahip APU'ların üretimi ve firma satın alma işlemleri bile firmaya yaklaşık 750 milyon dolara mal oldu. Firma yeniliklere odaklanmaya devam edeceğini ve kısa süre sonra kar etmeye başlayacağını belirtti.





AMD daha iyi performans, batarya ömrü gibi pek çok özellik sunan yeni Brazos 2.0 laptop platformunun dağıtımına başlayacağını açıkladı. İlk örnekler kısa süre sonra piyasada görülmeye başlanacak.





AMD'nin A serisi Trinity APU'larının da üretimi hızlandırılıyor. Trinity APU'ları şu anki APU'lara nazaran watt başına iki kat daha fazla performans sunuyor.





Radeon HD 7000 serisini piyasaya sürmesine karşın AMD'nin grafik bölümü gelirlerinin yıl bazında düşmeye devam ettiği dikkatlerden kaçmıyor.