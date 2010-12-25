AMD yüksek performanslı mobil GPU'larında 256-Bit bellek veri yolu desteğine geçiyor

Dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 5000 serisi mobil ekran kartlarının birinci yaş gününü kutalayacağı CES 2011 fuarında AMD, Mobility Radeon HD 6000 serisinin de resmi tanıtımını yapacak. Vancouver kod adıyla geliştirilen DirectX 11 destekli ikinci nesil mobil ekran kartları için firmanın planlarını netleşiyor.

AMD'nin mevcut ürün gamındaki en güçlü mobil çözümü olan Mobility Radeon HD 5870'in yerini Blackcomc kod adlı Mobility Radeon HD 6900 serisi çözüme bırakması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni grafik yongasının güç vereceği seri ile birlikte AMD'nin, 256-bit bellek veri yolu desteğine geçiş yapması bekleniyor.

Bilindiği üzere firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı güncel mobil çözümleri 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve en hızlı modelde 800x paralel işlem birimine yer veriliyor. Mobility Radeon HD 6900 serisi ile birlikte 256-bit bellek veri yolu desteğine geçiş yapması beklenen AMD, paralel işlemci sayısını da arttıracak.

AMD henüz çok fazla bilgi vermese de yüksek performanslı mobil ekran kartı arenası için iki yeni GPU hazırlıyor. Bunlardan ilki yukarıda bahsettiğimiz Blackcomb diğeri ise Granville kod adını taşıyor. AMD'nin kategori bazlı ürün planlamasına göre Blackcomb, ultra-yüksek performans, Granville ise yüksek performans segmentinde yer alacak.

Her ikisinin de 35 Watt üzeri güç tüketim seviyesinde olduğunu belirten AMD'nin masaüstünden farklı olarak mobil segmentte en güçlü grafik yongasına imza atıp atamayacağı sorusucunun cevabı ise merakla bekleniyor. Şimdiye kadar daha çok performans/güç tüketimine yoğunlaşan firmanın, Blackcomb ile neler yapabildiğini bekleyip göreceğiz.

AMD'nin performans segmenti için pazara süreceği mobil grafik yongaları ise Whistler ve Capilano kod adlarını taşıyor. Isıl tasarım güçlerinin 20-30 Watt seviyesinde olması beklenen grafik yongalarının her ikisi de, AMD'nin ikinci jenerasyon DirectX 11 tasarımlarını baz alacak ve Stereoscopic 3D ile 3D Blu-ray teknolojilerine destek sunacaklar.

128-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı AMD tarafından açıklanan Whistler GPU'sundan farklı olarak Capilano için durum henüz netleşmiş değil. AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 6000 serisi orta segment grafik yongaları ise Seymour ve Robson adlarını taşıyor ve 20 Watt altı TDP hedefleniyor.