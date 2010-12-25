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AMD yüksek performanslı mobil GPU'larında 256-Bit bellek veri yolu desteğine geçiyor

8 yıl
12,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 5000 serisi mobil ekran kartlarının birinci yaş gününü kutalayacağı CES 2011 fuarında AMD, Mobility Radeon HD 6000 serisinin de resmi tanıtımını yapacak. Vancouver kod adıyla geliştirilen DirectX 11 destekli ikinci nesil mobil ekran kartları için firmanın planlarını netleşiyor.

AMD'nin mevcut ürün gamındaki en güçlü mobil çözümü olan Mobility Radeon HD 5870'in yerini Blackcomc kod adlı Mobility Radeon HD 6900 serisi çözüme bırakması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni grafik yongasının güç vereceği seri ile birlikte AMD'nin, 256-bit bellek veri yolu desteğine geçiş yapması bekleniyor.

AMD yüksek performanslı mobil GPU'larında 256-Bit bellek veri yolu desteğine geçiyor
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Bilindiği üzere firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı güncel mobil çözümleri 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve en hızlı modelde 800x paralel işlem birimine yer veriliyor. Mobility Radeon HD 6900 serisi ile birlikte 256-bit bellek veri yolu desteğine geçiş yapması beklenen AMD, paralel işlemci sayısını da arttıracak.

AMD henüz çok fazla bilgi vermese de yüksek performanslı mobil ekran kartı arenası için iki yeni GPU hazırlıyor. Bunlardan ilki yukarıda bahsettiğimiz Blackcomb diğeri ise Granville kod adını taşıyor. AMD'nin kategori bazlı ürün planlamasına göre Blackcomb, ultra-yüksek performans, Granville ise yüksek performans segmentinde yer alacak.

AMD yüksek performanslı mobil GPU'larında 256-Bit bellek veri yolu desteğine geçiyor
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Her ikisinin de 35 Watt üzeri güç tüketim seviyesinde olduğunu belirten AMD'nin masaüstünden farklı olarak mobil segmentte en güçlü grafik yongasına imza atıp atamayacağı sorusucunun cevabı ise merakla bekleniyor. Şimdiye kadar daha çok performans/güç tüketimine yoğunlaşan firmanın, Blackcomb ile neler yapabildiğini bekleyip göreceğiz.

AMD'nin performans segmenti için pazara süreceği mobil grafik yongaları ise Whistler ve Capilano kod adlarını taşıyor. Isıl tasarım güçlerinin 20-30 Watt seviyesinde olması beklenen grafik yongalarının her ikisi de, AMD'nin ikinci jenerasyon DirectX 11 tasarımlarını baz alacak ve Stereoscopic 3D ile 3D Blu-ray teknolojilerine destek sunacaklar.

AMD yüksek performanslı mobil GPU'larında 256-Bit bellek veri yolu desteğine geçiyor
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128-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı AMD tarafından açıklanan Whistler GPU'sundan farklı olarak Capilano için durum henüz netleşmiş değil. AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 6000 serisi orta segment grafik yongaları ise Seymour ve Robson adlarını taşıyor ve 20 Watt altı TDP hedefleniyor.


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MrPerFormance 8 yıl
Bende artık notebook lar üzerinde upgrade yapılabilmesinden yanayım. Disk ve ram değişimi mümkün olduktan sonra ekran kartı ve işlemci değişimi yapmakta mümkün.
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Like a Sir 8 yıl

MrPerFormance

Bende artık notebook lar üzerinde upgrade yapılabilmesinden yanayım. Disk ve ram değişimi mümkün olduktan sonra ekran kartı ve işlemci değişimi yapmakta mümkün.



aslında mümkün ama türkiyede mümkün değil bizde fanı çıkarıp temizlemek bile garanti dışı
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Rainbow6 8 yıl
En azindan artik cpu/gpu entegre islemciler piyasada oldugundan hem islemciyi hemde gpu yu upgrade edebilmek mumkun olacak ama ust segmentteki cozumler anakarta gomulu geliyor ... amd mobil gpu da cok iyi ama nedense bi cok kullanici bunu gec gordu, zamaninda aldigim bi laptop vardi ati200m anakartli islemcisi celeron oldugu halde uzun yillar bu laptopun grafik performansinda iyi bi intel entegre cikmadi AMD ozellikle 4000 ve 5000 serisinde cok iyi performans yakaladi bu durum nvidianin da onunu kesince fiyatlarda oldukca yumusadi.. yani entegre bi laptopla ayni ozellite mobil gpu lu bi laptop arasinda 400-500 dolar fark olmaz hem nvidia hemde ureticiler bu kozla yuksek kar elde ediyorlardi... su anda amd nin netbooklarini bekliyorum ciktigi zaman elimdeki atomu satip netbook dalinda amd ye gecis yapacam
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theyapici 8 yıl
amd teknolojiye yön veren bir firma artık helal
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::Ashes:: 8 yıl
zaten vardıki..
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car_26 8 yıl
o bu değilde alienware manyakmış.varmı türkiyede satan bi yer
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djkubi 8 yıl
Artık laptopların upgrade edilebilir hale gelmesi lazım.
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CrySystem 8 yıl

djkubi

Artık laptopların upgrade edilebilir hale gelmesi lazım.


yapılabiliyor zaten
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husonos 8 yıl
laptopta oyun oynamak isteyenler için güzel haber ama bu karta sahip laptop hem eli,hem de cebi oldukça yakacağı kesin,Bu kartları barındıran laptopların 2000-2500 liradan aşağı olacağını zannetmiyorum...
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ozkan_tpc 8 yıl
İşte mobilite adına harika bir haber :)
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kadirkayik 8 yıl
yapsınlar merakla bekliyoruz umarım eskinin üzerine daha fazla performans koyabileceklerdir.
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iscanthere 8 yıl
umarım artık notebooklarda da performans sıçraması yaşanır.
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H.E.B Sup 8 yıl
Çok dağlar kadar bi sıçrama olmasada bant genişliği artacağı için oyunlarda fps artacaktır.

128 den 256 bite geçişte gözde görülür bi artış varken

256 dan 384 veya 512 ye geçişte o kadar bi fark yok.

Laptopta oyun oynayanlar için çok güzel bir haber.
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