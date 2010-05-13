AMD Vision 2010 Prömiyeri: HD devrimi yaşanıyor, 2x daha iyi video performansı sunuyoruz

AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau, Fransa'nın Nis kentinde düzenlenen Vision 2010 Prömiyerindeki basın toplantısında, AMD'nin üzerinde durduğu teknolojilere de açıklık getirdi. Dessau sunumunda, HD yani yüksek tanımlı videoların sektör için bir devrim olduğunu ve firma olarak netbook'lardan profesyonel masaüstü sistemlere kadar her kategoride HD video oynatma desteği sunduklarını açıkladı. HD'nin sektörel bir dönüşüm yarattığını belirten Dessau, kullanıcıların daha fazla detay, daha akıcı görüntüler ve daha iyi çoklu ortam yetenekleri istediğini söylerken, Vision 2010 platformlarıyla bunu sağladıklarını ifade etti. Herkes oyun oynamasa da herkesin video izlediğine dikkat çekilen sunumda, entegre çipsetlerden üst seviye ekran kartlarına kadar, her kategori için HD video hızlandırma yeteneği ile 1080p video deneyimi sunulduğu açıklandı.
Vision 2010 platformları için video performans değerlendirmeleri de yapan Nige Dessau, Unified Video Decoder teknolojisine sahip çipset ve/veya GPU'lardan oluşan çözümlerin rakip firmanınkilere (Intel) kıyasla iki kata yakın daha iyi video performansı sunduğunu dile getirdi. Her dakika 20 saatlik video yüklenen YouTube gibi sitelerde HD içeriğin hızla arttığına, dünya çapında 9 milyar HD içerik olduğuna ve dijital medya odaklı çoklu ortam deneyiminin giderek daha fazla önem kazandığına değinen Nigel Dessau, Vision 2010 platformlarıyla, kullanıcılarına gelişmiş HD deneyimi yaşatacaklarını söyledi.
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o kartın 1gb ve 256 bit olduğunu söylersek kalbine inmez dimi
tolga amd intele böyle rakip olacaksa başarılarının devamını diliyorum. umarım bir gün 4 çekirdeğe karşı 6, 2 çekirdeğe karşı 3-4 çekirdekle karşılık vermeden de inteli geçerler. sığ bakışlı arkdaşlar atlamasın. sadece oyun testlerinden söz etmiyorum ;)
hükümt yapmıştır hükümet bu bir komlodur
nvidia a ya karşı naberyaaa intel
gpu dada cpu dada dünyanın 1 numarası arkadaşım rakibi amd hemcpu hem gpu
senin nvidia yı sallayan yok arada salca olmanada gerek yok
13.05.2010 Saat: 09:20
intele göre 2 kat... başka söze gerek yok. sıkıyorsa nvidia ya göre 2 kat hızlıyız desenize?
arkadaşım at gözlüklerini çıkar güneş gözlügü tak yaz geldi....ekran kartı piyasasının açık ara lideri kim=intel-chipset ve işlemci tarafında amd nin rakibi kim o da intel adamlr giriş seviyesi en andik çipsetimizden en üst modele kadar hepsinde donanımsal hd hızlandırma sunuyoruz diyor..amd n vidiaya atacagı tokatı attı zati 58xx serisi ile....hayal alemind yaşamayı bırak n vidi sana ekmek su mu veriyor da savunuyorsun..
Yahu bu adamlar ne yaparsa yapsın sana yaranamıyacak anladım ben bunu. Daha kaç hafta önce AMD Intel'e rakip bile olamaz diyodun. Şimdide nVidia diyosun.
Nvidia nın hangi ürününü kastediyorsunuz?
Sıkmıyormuş.
Nvidia dan çekindiklerini ve umumiyetle abi dediklerine şahit olanlar var.
AMD'nin platform bazında genişlemeyi bir an önce sağlaması lazım.
Taşınabilir ve Ultra Taşınabilir sistemlerde AMD nin adı hala duyulmuyor.
2010 için netbook satışlarının 50 Milyonu bulması bekleniyor. AMD bu pastadan ne payı alacak?
Bize ne gibi seçenekler sunacak? Bunlar hala muamma.
Platformlarının isimleri var ama kendilerini bir türlü göremedik.