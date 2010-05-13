AMD Vision 2010 Prömiyeri: HD devrimi yaşanıyor, 2x daha iyi video performansı sunuyoruz

AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau, Fransa'nın Nis kentinde düzenlenen Vision 2010 Prömiyerindeki basın toplantısında, AMD'nin üzerinde durduğu teknolojilere de açıklık getirdi. Dessau sunumunda, HD yani yüksek tanımlı videoların sektör için bir devrim olduğunu ve firma olarak netbook'lardan profesyonel masaüstü sistemlere kadar her kategoride HD video oynatma desteği sunduklarını açıkladı. HD'nin sektörel bir dönüşüm yarattığını belirten Dessau, kullanıcıların daha fazla detay, daha akıcı görüntüler ve daha iyi çoklu ortam yetenekleri istediğini söylerken, Vision 2010 platformlarıyla bunu sağladıklarını ifade etti. Herkes oyun oynamasa da herkesin video izlediğine dikkat çekilen sunumda, entegre çipsetlerden üst seviye ekran kartlarına kadar, her kategori için HD video hızlandırma yeteneği ile 1080p video deneyimi sunulduğu açıklandı.

Vision 2010 platformları için video performans değerlendirmeleri de yapan Nige Dessau, Unified Video Decoder teknolojisine sahip çipset ve/veya GPU'lardan oluşan çözümlerin rakip firmanınkilere (Intel) kıyasla iki kata yakın daha iyi video performansı sunduğunu dile getirdi. Her dakika 20 saatlik video yüklenen YouTube gibi sitelerde HD içeriğin hızla arttığına, dünya çapında 9 milyar HD içerik olduğuna ve dijital medya odaklı çoklu ortam deneyiminin giderek daha fazla önem kazandığına değinen Nigel Dessau, Vision 2010 platformlarıyla, kullanıcılarına gelişmiş HD deneyimi yaşatacaklarını söyledi.