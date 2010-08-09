AMD'den Nvidia Fermi'yi hedef alan yeni video

AMD, fiyat indirimleriyle gündemde olan rakibi Nvidia'ya hazırladığı yeni bir video ile yüklendi. Nvidia Fermi tabanlı grafik yongalarının yüksek güç tüketimine gönderme yapan AMD, kendi kartlarının daha serin çalıştığına dikkat çekiyor. Hazırlanan videoda SWAT timi, yüksek güç tüketimi tespit edilen bir eve baskın düzenliyor ve Fermi... İşte o video;

Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.