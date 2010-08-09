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AMD'den Nvidia Fermi'yi hedef alan yeni video

8 yıl
28,8b
1
68
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, fiyat indirimleriyle gündemde olan rakibi Nvidia'ya hazırladığı yeni bir video ile yüklendi. Nvidia Fermi tabanlı grafik yongalarının yüksek güç tüketimine gönderme yapan AMD, kendi kartlarının daha serin çalıştığına dikkat çekiyor. Hazırlanan videoda SWAT timi, yüksek güç tüketimi tespit edilen bir eve baskın düzenliyor ve Fermi... İşte o video;

Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.

 

 


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MxFxOx 8 yıl
Amd işi harbiden ciddiye alıyormuş.Amd yöneticileri rüyasında bunları görüyor galiba fermili gençler :D
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theboy32 8 yıl
yahu hocam
önemli nokta demişsinde
bu ne dikkat be kardeşim :)
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CoreXXX 8 yıl
güzel dalga gecmiş yani:D
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NecroCyber-777 8 yıl
geyik walla:))
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ZvAnA 8 yıl
AMD böyle saçmalıklarla uğraşacağına GTX460'a karşı HD58xx lerde fiyat indirimine gitsin. Fermi 104gpu'su resmen tokatladı Ati'yi.
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cestvrai 8 yıl
Fermi 104gpu'su resmen tokatladı Ati'yi.


ATI 16MİLYON adet gpu sattı ondan yediği tokat hala güldürüyor yüzünü.

Nvidianın tokatı biraz gec kaldı fermi cooook gecikti..
5850yi 230dolar seviyesine çekip karşı atağa geçebilir ati her an.
sonuçta 5850 gtx460tan daha iyi bir kart..
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Epicus 8 yıl

ZvAnA

AMD böyle saçmalıklarla uğraşacağına GTX460'a karşı HD58xx lerde fiyat indirimine gitsin. Fermi 104gpu'su resmen tokatladı Ati'yi.

ne tokatlaması be sadece ezikliğini bi nebze olsun telafi edebildi
tr de onun fiyatı bile yeterince iyi değil gerisini sen düşün
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DH Misafiri 8 yıl
Way anasını TT armor + full tower kasayı napmışlar
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Batuist 8 yıl
hata veriyor.. video açılmıyor... başka link verebilirmisiniz???
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X-FI 8 yıl
lol maymunlar :D çok tatlı ve komikler yahu


edit: gtx500 çıksın hele. ati gtx 400 ün liderliğini 5000 değil 6000 de elden almay başardı diyeiblriz. atide gecikti bu duruma göre. gtx 500 e odaklandım
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Dovahkiin 8 yıl
İzlemeyenler için maymunlu Ati reklamı


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heatblast 8 yıl

Riqimaru

İzlemeyenler için maymunlu Ati reklamı





maymun'uda iyi eğitmişler
bilgisayar oynuyor yakında konsalla takılırlar bu gidişle
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tolgaciik 8 yıl
Eskiden Ms-Dos un siyah ekranından kurulum yapardık win 3.1 ve win 95 i. Bu nesilin alt yapı bilgisi hiç yok malesef.. win 3.1 le fareyle tanıştık. fareyi autoexec.bat ve config.sys dosyalarına komutlarını yazardık kullanmak için. Şimdi işler değişti. 2 tık tık tamam...
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hellteam 8 yıl

tolgaciik

Eskiden Ms-Dos un siyah ekranından kurulum yapardık win 3.1 ve win 95 i. Bu nesilin alt yapı bilgisi hiç yok malesef.. win 3.1 le fareyle tanıştık. fareyi autoexec.bat ve config.sys dosyalarına komutlarını yazardık kullanmak için. Şimdi işler değişti. 2 tık tık tamam...


Aynen ,heleki 3.1 den 95 e geçiş bi devrim gibiydi Dos kullanmak çok zevkliydi o zamanlar f klavye kullandığımız için dos yüzüne f üstünde q kullanmayı öğrendiydim
Şimdi etraf göl göbele kaldı
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Process64 8 yıl

tolgaciik

Eskiden Ms-Dos un siyah ekranından kurulum yapardık win 3.1 ve win 95 i. Bu nesilin alt yapı bilgisi hiç yok malesef.. win 3.1 le fareyle tanıştık. fareyi autoexec.bat ve config.sys dosyalarına komutlarını yazardık kullanmak için. Şimdi işler değişti. 2 tık tık tamam...

Haydi ben de yazayım. Ya işlemciyi çalıştırmak için yapılan deep switch ya da jumper ayarları ? Win 98 Cd' siyle bilgisayar başlatabilmek. Seri fare ile modemin çakışması...
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gunescan 8 yıl
@damn2u teşekkürler alternatif için.
Nedense bana x1950xtx ten gtx470 e geçince daha sessiz geldi ama...
Motor sesinden kurtuldum cidden.
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