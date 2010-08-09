AMD'den Nvidia Fermi'yi hedef alan yeni video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD, fiyat indirimleriyle gündemde olan rakibi Nvidia'ya hazırladığı yeni bir video ile yüklendi. Nvidia Fermi tabanlı grafik yongalarının yüksek güç tüketimine gönderme yapan AMD, kendi kartlarının daha serin çalıştığına dikkat çekiyor. Hazırlanan videoda SWAT timi, yüksek güç tüketimi tespit edilen bir eve baskın düzenliyor ve Fermi... İşte o video;
Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.
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önemli nokta demişsinde
bu ne dikkat be kardeşim :)
ATI 16MİLYON adet gpu sattı ondan yediği tokat hala güldürüyor yüzünü.
Nvidianın tokatı biraz gec kaldı fermi cooook gecikti..
5850yi 230dolar seviyesine çekip karşı atağa geçebilir ati her an.
sonuçta 5850 gtx460tan daha iyi bir kart..
ne tokatlaması be sadece ezikliğini bi nebze olsun telafi edebildi tr de onun fiyatı bile yeterince iyi değil gerisini sen düşün
edit: gtx500 çıksın hele. ati gtx 400 ün liderliğini 5000 değil 6000 de elden almay başardı diyeiblriz. atide gecikti bu duruma göre. gtx 500 e odaklandım
maymun'uda iyi eğitmişler bilgisayar oynuyor yakında konsalla takılırlar bu gidişle
Aynen ,heleki 3.1 den 95 e geçiş bi devrim gibiydi Dos kullanmak çok zevkliydi o zamanlar f klavye kullandığımız için dos yüzüne f üstünde q kullanmayı öğrendiydim Şimdi etraf göl göbele kaldı
Haydi ben de yazayım. Ya işlemciyi çalıştırmak için yapılan deep switch ya da jumper ayarları ? Win 98 Cd' siyle bilgisayar başlatabilmek. Seri fare ile modemin çakışması...
Nedense bana x1950xtx ten gtx470 e geçince daha sessiz geldi ama...
Motor sesinden kurtuldum cidden.