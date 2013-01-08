AMD'den düşük güç tüketimli iki yeni Fusion işlemci

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD düşük güç tüketimli sistemler için Bobcat mimarisini kullanan Fusion işlemci ailesine iki yeni model eklemeye hazırlanıyor. E1-1500 ve E2-2000 isimlerini taşıyan yeni işlemciler, serinin mevcut çözümleri ile kıyaslandığında hem grafik hem de numerik uygulamalar için daha yüksek performans vaad ediyorlar. Her ikisi de çift çekirdekli olan yeni işlemci modelerinden E1-1500’ün saat hızı 1.48GHz, E2-2000’ninki ise 1.75GHz olarak belirlenmiş durumda.
Seviye 2 bellek kapasitesileri 1MB olan ve ısıl tasarım güçleri 18 Watt olarak açıklanan yeni işlemcilerin, HD 7000 serisi 80 adet paralel işlem birimine sahip entegre grafik üniteleri DirectX 11.1 desteğine ek olarak Unified Video Decoder 3.0 motoru ile yüksek tanımlı gelişmiş video formatları için donanımsal hızlandırma da sağlıyor. Entegre grafik biriminin E1-1500’de 529MHz’de, E2-2000’de ise 700MHz’de çalıştığı işlemciler, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden modeline göre 1333MHz’e kadar DDR3 bellek kulanımına olanak tanıyor.
Gelen bilgilere göre E1-1500, yerini aldığı modele göre ortalama %6, E2-2000 ise yerini aldığı modele kıyasla ortalama %3 daha fazla performans sunuyor. Yakın gelecekte yaygın kullanıma sunulması beklenen işlemcilerin daha çok enerji tüketiminin ön plana çıktığı sistemler, düşük maliyetli bilgisayarlar ve kompakt boyutlu sistemlerde kullanılması bekleniyor. Bobcat mimarisini kullanan bu işlemcilerin devamı olarak hazırlanan Jaguar mimarili yeni nesil Fusion modellerinin ise birkaç ay içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.
Gelen bilgilere göre E1-1500, yerini aldığı modele göre ortalama %6, E2-2000 ise yerini aldığı modele kıyasla ortalama %3 daha fazla performans sunuyor. Yakın gelecekte yaygın kullanıma sunulması beklenen işlemcilerin daha çok enerji tüketiminin ön plana çıktığı sistemler, düşük maliyetli bilgisayarlar ve kompakt boyutlu sistemlerde kullanılması bekleniyor. Bobcat mimarisini kullanan bu işlemcilerin devamı olarak hazırlanan Jaguar mimarili yeni nesil Fusion modellerinin ise birkaç ay içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.
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nb frekansı 1200 mhz ama anakartın verdiği minimum voltajla çalışıyor.0.78 volt. Ht frekansıda doğru orantılı 1200 Mhz.
işlemci değerleri :
2 GHZ
imageshack.us/...
800 Mhz
imageshack.us/...
2Ghz Cinebench
imageshack.us/...
Bu işlemcilere undervolt yapmak isteyene bir fikir verir belki.
herkes böyle düşünmüyor ne yazıkki
Süper fikir a Rubisco. Harbi bu açıdan düşünmemiştim. Gerçekten de deneyip yapmak lazım.
Gerçi onu yapan programlar var ama bu e450 veya yeni modelde e2-2000 modellerinin hızına ne kadar çekilseler de e450 serisi işlemciler saat hızını daha fazla düşürebilmesi açısından daha başarılı olup voltajı daha aşağı çekebilirler.
Mesela atıyorum e2-2000 saat hızını 500Mhz e düşürüp voltajı daha aşağı çekebiliyordur ama belki de a4-5300 ü o saat hızına düşüremeyeceğiz ve voltajı da aynı seviyeye çekemeyip işlemcinin 20 Watt'ın altında enerji tüketmesini sağlayamayacağız. Neyse denemeden bilemeyiz. Keşke böyle bir test yapılsa.
Belki de AMD bizi kandırıyor ve a4-5300 bununla aynı güç tüketiminde daha başarılı.
youtube da 1080p video izleyemiyorum
Anakarta engegre 150-180tl civarındaki e350 leri hatrlarsınız, benzeri Atomlara karşı çok yüksek bi GPU ve medya oynatma avantajı vardı. e450/e2-1800/e2-2000 de aynı yoldan devam eden, frekansı biraz artmış modeller. İsteyen zaten e450'ye de overclock yapabiliyordu onlar ayrı mevzu.
E450'leri netbooklarda nedense hiç göremedik gibi bişey, alıp 15.6ekranlı bi üst sınıf notebooklarda 700tl gibi fiyatlarla gördük hep. Oysa chromebook nasıl sükse yarattı, ona benzer şekilde sunulabilirdi netbook alanını da hedef alıp.
e350'nin en kötü yanı GPU'sunun 3d bluraye yetmemesiydi, bunlarda o sorun yok. Vektor adaptive deinterlace 1080p bluraye'e yapar yapamaz bilemiyorum ama düşük güçlü medya cihazından netbooka, chromebook gibi cihazlara kadar çokca yeri olabilirdi.
Şimdi bu yazacağım şekilde karşılaştırma yapan kaç yer kişi var bilmiyorum ama, 3 çekirdekli eski liano a6-3500'ü undervolt ederek boşta 13.5w tüketecek kadar aşağılara çekenler vardı stok frekansda. 2 çekirdekli Trinity a4-5300'ü hem undervolt hem underclock edip, bu Bobcatler ile ne seviyelerde güç tüketiyor bi karşılaştırmak lazım (nette bunu yapan yok). Eğer aralarında anlamlı seviyede güç tüketim farkı oluşursa tamam deriz, Bobcatlerin bi yeri amacı varmış. Ama mesela 1.2ghz e undervolt edilmiş 0.8v da çalışan 2 çekirdekli bi a4-5300 mesela yük altında 20w ların altında ve en az aynı performansı veriyorsa o zman burun kıvırmak lazım.
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