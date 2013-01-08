AMD'den düşük güç tüketimli iki yeni Fusion işlemci

AMD düşük güç tüketimli sistemler için Bobcat mimarisini kullanan Fusion işlemci ailesine iki yeni model eklemeye hazırlanıyor. E1-1500 ve E2-2000 isimlerini taşıyan yeni işlemciler, serinin mevcut çözümleri ile kıyaslandığında hem grafik hem de numerik uygulamalar için daha yüksek performans vaad ediyorlar. Her ikisi de çift çekirdekli olan yeni işlemci modelerinden E1-1500’ün saat hızı 1.48GHz, E2-2000’ninki ise 1.75GHz olarak belirlenmiş durumda.

Seviye 2 bellek kapasitesileri 1MB olan ve ısıl tasarım güçleri 18 Watt olarak açıklanan yeni işlemcilerin, HD 7000 serisi 80 adet paralel işlem birimine sahip entegre grafik üniteleri DirectX 11.1 desteğine ek olarak Unified Video Decoder 3.0 motoru ile yüksek tanımlı gelişmiş video formatları için donanımsal hızlandırma da sağlıyor. Entegre grafik biriminin E1-1500’de 529MHz’de, E2-2000’de ise 700MHz’de çalıştığı işlemciler, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden modeline göre 1333MHz’e kadar DDR3 bellek kulanımına olanak tanıyor.



Gelen bilgilere göre E1-1500, yerini aldığı modele göre ortalama %6, E2-2000 ise yerini aldığı modele kıyasla ortalama %3 daha fazla performans sunuyor. Yakın gelecekte yaygın kullanıma sunulması beklenen işlemcilerin daha çok enerji tüketiminin ön plana çıktığı sistemler, düşük maliyetli bilgisayarlar ve kompakt boyutlu sistemlerde kullanılması bekleniyor. Bobcat mimarisini kullanan bu işlemcilerin devamı olarak hazırlanan Jaguar mimarili yeni nesil Fusion modellerinin ise birkaç ay içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.