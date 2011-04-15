AMD'den üç çekirdekli yeni işlemci geliyor: Athlon II X3 460

AMD ürün gamına üç çekirdekli Athlon II X3 460 işlemcisini eklemeye hazırlanıyor. Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcileri çıkmadan önce ürün gamındaki son güncellemeleri yapmayı planlayan AMD'de, üç çekirdekli Athlon II X2 460 modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve C3 revizyonunu temel alan Rana tasarımını baz alan işlemci, Athlon II X3 455'de çalışma frekansıyla ayrılıyor zira standart olarak 3.4GHz'de görev yapıyor.
Her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 1.5MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemcide, Phenom II ailesinden farklı olarak üçüncü seviye bellek kapasitesine ise yer veriliyor. HT hızı 2GHz olan ve 17x çarpanı ile gelen Athlon II X3 460'ın ısıl tasarım gücü ise 95 Watt olacak. Henüz satış fiyatı belli olmasa da üç çekirdekli Athlon II X460'ın 100 doların altında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.
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aklınızda tutun şimdi bana göstermeyin
evet sizin sectiğiniz cekirdek fx8
nerden nereye amd şimdi bu işlemcileri cekirdek fiyatına vermeli artık babaserileri geliyor ucuz sistem ucuza performans isteyenler için dahada ucuz olmalı
17 çarpan ise rahat 4 ghzd3 çalışır
Türkçe'yi doğru kullan.
L1-L2-L3 belleklerin temelde amacları aynı..fakat L1 ler daha hızlı ,küçük ve maliyetli L3 ler daha yavas fakat ucuz ve daha büyük kapasiteye sahip olabiliyor diye biliyorum..Tüm bu cache lerin amacı işlemciyi hızlandırmak..bu cache ler üzerinde veri bulundurarak işlemcinin bu verilere daha hızlı ulaşmasını sağlıyorlar vs vs..
yüksek cache her zaman daha iyidir ve pahalıdır..