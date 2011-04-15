AMD'den üç çekirdekli yeni işlemci geliyor: Athlon II X3 460

AMD ürün gamına üç çekirdekli Athlon II X3 460 işlemcisini eklemeye hazırlanıyor. Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcileri çıkmadan önce ürün gamındaki son güncellemeleri yapmayı planlayan AMD'de, üç çekirdekli Athlon II X2 460 modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve C3 revizyonunu temel alan Rana tasarımını baz alan işlemci, Athlon II X3 455'de çalışma frekansıyla ayrılıyor zira standart olarak 3.4GHz'de görev yapıyor.

Her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 1.5MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemcide, Phenom II ailesinden farklı olarak üçüncü seviye bellek kapasitesine ise yer veriliyor. HT hızı 2GHz olan ve 17x çarpanı ile gelen Athlon II X3 460'ın ısıl tasarım gücü ise 95 Watt olacak. Henüz satış fiyatı belli olmasa da üç çekirdekli Athlon II X460'ın 100 doların altında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.