AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinin tamamı emekli oluyor

İkisi 8 çekirdekli diğer ikisi ise modeline göre 4 ve 6 çekirdekli dört yeni Bulldozer FX işlemcisini üçüncü çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, güncel yol haritasına göre, yıl sona ermeden önce Bulldozer FX serisi dört yeni işlemci daha sunarak 2012 yılına 8 yeni model ile girmeyi planlıyor. Yeni işlemcilere yer açabilmek için eski modellerle yollarını ayırmaya hazırlanan AMD, Phenom II X6 serisi 6 çekirdekli işlemci ailesinin güncel tüm modellerini emekli etmeye hazırlanıyor.

AMD'nin resmi dökümanına göre, Phenom II X6 ailesinin güncel tüm modelleri yıl sona ermeden sonlandırılacak ve alınan final siparişlerin sevkiyatları da önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlkte tamamlanacak. AMD'nin 6 çekirdekli işlemcilerinden Phenom II X6 1045T ve Phenom II X6 1055T'nin hem 95 Watt hem de 125 Watt kapasiteli modelleri üçüncü çeyrekte Phenom II X6 1065T, 1075T, 1090T ve 1100T ise yıl sonu itibariyle emekli edilmiş olacaklar. 2012 ile birlikte AMD'nin üst seviye performans işlemcilerini Bulldozer FX modelleri, orta seviye performans segmentini ise Fusion A serisi işlemciler oluşturacak.