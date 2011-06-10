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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinin tamamı emekli oluyor

7 yıl
88,6b
2
43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İkisi 8 çekirdekli diğer ikisi ise modeline göre 4 ve 6 çekirdekli dört yeni Bulldozer FX işlemcisini üçüncü çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, güncel yol haritasına göre, yıl sona ermeden önce Bulldozer FX serisi dört yeni işlemci daha sunarak 2012 yılına 8 yeni model ile girmeyi planlıyor. Yeni işlemcilere yer açabilmek için eski modellerle yollarını ayırmaya hazırlanan AMD, Phenom II X6 serisi 6 çekirdekli işlemci ailesinin güncel tüm modellerini emekli etmeye hazırlanıyor.

AMD'nin resmi dökümanına göre, Phenom II X6 ailesinin güncel tüm modelleri yıl sona ermeden sonlandırılacak ve alınan final siparişlerin sevkiyatları da önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlkte tamamlanacak. AMD'nin 6 çekirdekli işlemcilerinden Phenom II X6 1045T ve Phenom II X6 1055T'nin hem 95 Watt hem de 125 Watt kapasiteli modelleri üçüncü çeyrekte Phenom II X6 1065T, 1075T, 1090T ve 1100T ise yıl sonu itibariyle emekli edilmiş olacaklar. 2012 ile birlikte AMD'nin üst seviye performans işlemcilerini Bulldozer FX modelleri, orta seviye performans segmentini ise Fusion A serisi işlemciler oluşturacak.


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drserk 7 yıl en beğenilen
_XpLoSiVe_
beklendiği gibi X6 serisi tam bir fiyaskodur..

fiyasko dediğin olayda çıktığı zamanda piyasadaki hangi pahalı intel işlemciden(900-1000 dolarlık işlemcileri demiyorum tabi) geri kalır yanı oldu ki? her işimizi de görüyoruz.. beklentilerimiz farklı olabilir ama fiyasko denecek bir yanını da görmedim
_XpLoSiVe_beklendiği gibi X6 serisi tam bir fiyaskodur..fiyasko dediğin olayda çıktığı zamanda piyasadaki hangi pahalı intel işlemci...
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WinteR 7 yıl
Üretim maliyetleri ve performansından dolayı kalkacaktır, yeni seri geldiğinde X6'lar hem yavaş hemde pahalı olacak.
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cem650 7 yıl
bence buldozer işlemci yerine x6 alacakları için x6 yı piyasada kaldırmak ve mecbur yapmak için x6 işlemciyi kaldırıyorlar.... fiyatını düşürmek zorunda kalacakları için ve fiyat düşüncede insanlar x6 işlemci alıp aynı performansı yakalayacağı için x6 satışını durduruyorlar...
bence buldozer işlemci yerine x6 alacakları için x6 yı piyasada kaldırmak ve mecbur yapmak için x6 işlemciyi kaldırıyorlar.... fiyatını düşürmek zorunda kalaca...
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Emre Demirel 7 yıl
mugurgok
Yakında pazarda amd kalmayacak !adamların ne yaptığı belli değil, önce buldozeri çıkar sonra çek pazardan. Ne adamlar yaa

abi sen ne içtin ya
sonuna kadar amdciyim israillilere asla para yatırmam gerekirse teknolojide 10 yıl geriden gelirim genede amd işlemci alırım
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alpa07 7 yıl
bu kötü oldu
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soar.kerrigan 7 yıl
arkadaşım ne diyorum. 980 bizim x4 ün yerine geldi. 3.7 de turbosuz çalışıyor. 3.7 de çalışan x6 çıkacak. donanımhaber yerine yabancı güvenilir sitelere bakarsanız görürsünüz.
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mugurgok 7 yıl
Yakında pazarda amd kalmayacak !
adamların ne yaptığı belli değil, önce buldozeri çıkar sonra çek pazardan. Ne adamlar yaa
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soar.kerrigan 7 yıl
yeni x6 gelicek ondan kaldırdılar. 980 in 6 çekirdeklisi gibi bişey.
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6.cadde 7 yıl

mugurgok

Yakında pazarda amd kalmayacak !
adamların ne yaptığı belli değil, önce buldozeri çıkar sonra çek pazardan. Ne adamlar yaa


AMDnin batması kıyamet alameti. AMD batarsa sen bu yazıları yazmak için internet kafeye gelip saati 4 veya 5TLden hesap ödemek zorunda kalacaksın.

i8ler i9lar 5bin dolardan aşağı satılmaz artık.

AMd cpu konusunda kötü evet ama GPUda harbi lider bir firma. yakında mobil işlerde de yaygınlaşacak.
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acbold 7 yıl
"ben demiştim" idarelik çıkarılan işlemcilerdi zaten.hiç şaşırtmadı beni. yenileri güzel olsun bari.
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
zaten ph2 quaddan sonra boşa çıkmıştı pek hatta hiç getirisi olmadı
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Batuist 7 yıl
2011 AMDnin yılı olcak dedik hala olcak bekliyoruz..
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drserk 7 yıl
cem650
bence buldozer işlemci yerine x6 alacakları için x6 yı piyasada kaldırmak ve mecbur yapmak için x6 işlemciyi kaldırıyorlar.... fiyatını düşürmek zorunda kalacakları için ve fiyat düşüncede insanlar x6 işlemci alıp aynı performansı yakalayacağı için x6 satışını durduruyorlar...

+1 000 000
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cem650 7 yıl
bence buldozer işlemci yerine x6 alacakları için x6 yı piyasada kaldırmak ve mecbur yapmak için x6 işlemciyi kaldırıyorlar.... fiyatını düşürmek zorunda kalacakları için ve fiyat düşüncede insanlar x6 işlemci alıp aynı performansı yakalayacağı için x6 satışını durduruyorlar...
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napolyon94 7 yıl
Kullanmak nasip olmadi
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Rainbow6 7 yıl
AMD nin her zaman yaptigi bi olaydir bu pat diye bitirir seriyi ama hicde caktirmaz son dakkaya kadar insanlarda guncel islemci aldigini zanneder dikkat ederseniz ortada ne buldozer nede adam gibi fusion islemci var nede test verileri ama ortadan kalkacak islemciler belli ustelik kisa surede .. bana sorarsaniz iyi oldu cunku AMD nin mevcut islemcilerine bakarsaniz yeni i3 ler bile zorluyor bu islemcileri bari yeni seride bisiler cikarabilse
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NasreddinHoca 7 yıl
x6 lar tarihe altın harflerde adını yazdıramadan gitti
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WinteR 7 yıl
Üretim maliyetleri ve performansından dolayı kalkacaktır, yeni seri geldiğinde X6'lar hem yavaş hemde pahalı olacak.
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