AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için lansman Temmuz sonuna ertelendi

AMD'nin uzun süredir merakla beklenen Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcilerinin ertelendiği belirtiliyor. Anandtech tarafından yayınlanan bir habere göre, Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemci ailesi, mevcut revizyonlardaki performans sorunları nedeniyle Temmuz sonuna ertelendi. GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde 32nm fabrikasyon süreciyle üretilen Bulldozer işlemcileri için B0 ve B1 revizyonlarında beklenen performans elde edilemediğinden, gerekli optimizasyolar için lansmanın B2 revizyon ile yapılacağı ifade ediliyor. Bilindiği üzere revizyon güncellemeleri mikroişlemci tasarımı düzeyinde radikal güncellemeler yerine daha çok saat hızı ve güç tüketimine yönelik bazı değişiklikler getiriyorlar.
Henüz net bir bilgi olmasa da var B1 revizyon ile hedeflenen saat hızlarına ulaşılamadığı veya hedeflenen saat hızlarının rekabette beklenen performans değerlerini sağlayamadığı ihtimalleri ön plana çıkıyor. Soket AM3+ formunda hazırlanan ve ilk etapta iki adet 8 çekirdekli, bir adet altı çekirdekli ve bir adet te dört çekirdekli olmak üzere dört model ile pazara gireceği bilinen işlemciler için AMD'nin E3 Fuarı'ndaki tanıtımı öteleyip ötelemediği ise henüz bilinmiyor ancak bu tanıtım yapılsa bile mevcut haberler dikkate alındığında daha çok soft-launch bir etkinlik olacak yani işlemcilerin çıkışı muhtemelen Temmuz-Ağustos dönemini bulacak gibi görünüyor. Tabi ertelemelerin AMD adına nasıl bir maliyet getireceğini ise zaman gösterecek. Eylül ayına kadar olan yaz döneminde, "tatil" nedeniyle satışlar genellikle düşük seyrederken, Ekim ayında da Intel'in Sandy Bridge-E serisi yüksek performans sınıfı yeni işlemcileri pazara giriş yapacak.
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Biraz beklerim dersen biliyorsun AMD isimlerdirmede hep eski isimleri tekrar kullanır.
8500, 9800 falan derken ulan 10.000 çıkar mı dedik. Sonra AMD Romen rakamında 10 u X olarak alıp X1300 çıkartı yani 11300. Sonra 11550 yani X1550, X1600 derken X1950 yani 11950 çıktı.
Sonra tekrar 2600 lerden başladı, 2900, 3650, 3850, 3870, 4000 serisi 5000 serisi derken 6000 lerin sonlarında. Yakında 7000 çıkar sonra 10.000 lerden sonra AMD Radeon HDX1950XTX yine 2 sene sonra falan çıkar yani bu gidişle.
Tabi beklersen.
Yanına da bi Bulldozer III ile anakart olarak ŞantiyeIV Platformu taktın mı off, değmeyin keyfine...
AMD FX8130P 310USD'den Çinde satışa çıkmış stok : 100 Adet taliplisi satın alabilir, fake olup olmadığı meçhul inceleme için göz gezdirebilirsiniz.
Not: Fermi konusunda Nvidia ile iyi dalga geçtik hayali ekran kartı ertele ertele nereye kadar vs. diye ama AMD Nvidia ile aynı yoldasın.
Sakın bana 30 Mayıstayız diye Mayıs ayındayız demeyin.
Allah Aşkına. Temmuz ayının sonuna kaç ay var. Haziran, 1 ay ekle Temmuz zaten.
Temmuzun sonuna doğru çıkacağına göre en fazla 1 ay 20 gün sonra falan çıkar.
Zaten işlemci bu. Görürsünüz Temmuz sonu diyorsa o tarihte her halde stoklarda olur bir sıkıntı olmazsa. Zaten AMD Çipsette en iyi firma. Şu an anakartları satılmaya başladı bile. İşlemci çıktığı an bir de anakart beklemeyeceğiz. Bence 1.5-2 ay daha beklenir...
bence arkadaşlar çok sığ düşünüyor AMD çok akıllıca davranıyor neden mi Sandy E işlemciler çıktığında Bulldozeri gerçekten zorlayacakl konumda olacak.AMD bu yüzden rakiple daha fazla rekabet edebilmek için herşeyi kusursuz yapmak zorunda kendide bunun bilincinde erteleme olsa bile o işlemciler ağustosta piyasada benim mantığıma bi işlemciye 1000+ usd vermek yatmıyo benim için o işlemciden maksimum verimi nasıl elde edeceğim ve ne kadar az para ödediğim yattığı için ben intele paramı kaptırmam şuan için Sandy brigde 2600K düşünenler 2012 nin ilk aylarında ivy brigde geldiğinde ne düşünecekler bilmiyorum keşke bekleseydik diyemi yakınacaklar yoksa AMD Buldozer aldık sandy ve ivyle uğraşmadık kafamızı yormadık mı diyecekler
Acaba işlemciler aşırı ısınıyorda, yaz sıcaklarının geçmesinimi bekliyorlar çıkartmak için?
Bazı arkadaşlar 3 ay falan demiş. Zaten Haziranın ortasında mı ne çıkacaktı. Temmuz sonu çıkacakmış. 1 olmadı 1.5 ay işte. Atla deve değil ya..
Seven adam bekler kardeşim o kadar da...
Zaten AMD nin performans liderliği gibi bir kaygısı olmadığından İNTEL rahat durumda şu anda. AMD ölü yaz sezonunu bu şekilde gündemde kalarak geçirip, okulların açılıp piyasanın canlanacağı güz döneminde f/p işlemcileri ile pasta payını yükselştmeyi düşünüyor da olabilir.
performans odaklı bir cpu serisi yapabilmek için süper bir bütçe ve alıcı gerekli.
amd akıllı bir şirket. Çok iyi bir oyuncu. En alt tabana çalışıyor ki, üst düzey ekonomisi olan kişi sayısı alt düzeye kıyasla %5 mertebesine bile ulaşmazken dünya genelinde. Amd aslında inteli eziyor. İntel göklerde hıssederken kendisini. Amd intelin bir sürü müşterisini çekip alıyor.
amd in intel out gibi bir değerlendirme de değil bu. Ancak, amd aklı ile piyasayı sarsarken. İntel cepteki para ile piyasayı sallamaya çalışıyor ancak, amd her zaman intelden daha fazla etkili piyasada. Hem gpu, hem de cpu amd daha iyi bir oyuncu ve zeki.
İyi de, realist bir kişi olarak ben. Hep derim ki, amd bu akıllı tutumu sayesinde performans odaklı cpu yapmayacağı için tabii 990x kadar bir cpu'dan bahsediyor. O nedenle amd asla inteli performans odağında ezemez..
Amd buldozer, inteli ezer diyen bir sürü hayal perest var. Hiç beklemeyin öyle bir şeyi
bak amd erteledi intel de ivy bridgeyi erteledi. Bu iş böyle. Davula vurmuşlar karşıki dağdan yankısı geri tokmakçıya gelmiş.
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