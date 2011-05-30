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AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için lansman Temmuz sonuna ertelendi

7 yıl
21b
1
50
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için lansman Temmuz sonuna ertelendi
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AMD'nin uzun süredir merakla beklenen Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcilerinin ertelendiği belirtiliyor. Anandtech tarafından yayınlanan bir habere göre, Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemci ailesi, mevcut revizyonlardaki performans sorunları nedeniyle Temmuz sonuna ertelendi. GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde 32nm fabrikasyon süreciyle üretilen Bulldozer işlemcileri için B0 ve B1 revizyonlarında beklenen performans elde edilemediğinden, gerekli optimizasyolar için lansmanın B2 revizyon ile yapılacağı ifade ediliyor. Bilindiği üzere revizyon güncellemeleri mikroişlemci tasarımı düzeyinde radikal güncellemeler yerine daha çok saat hızı ve güç tüketimine yönelik bazı değişiklikler getiriyorlar.

Henüz net bir bilgi olmasa da var B1 revizyon ile hedeflenen saat hızlarına ulaşılamadığı veya hedeflenen saat hızlarının rekabette beklenen performans değerlerini sağlayamadığı ihtimalleri ön plana çıkıyor. Soket AM3+ formunda hazırlanan ve ilk etapta iki adet 8 çekirdekli, bir adet altı çekirdekli ve bir adet te dört çekirdekli olmak üzere dört model ile pazara gireceği bilinen işlemciler için AMD'nin E3 Fuarı'ndaki tanıtımı öteleyip ötelemediği ise henüz bilinmiyor ancak bu tanıtım yapılsa bile mevcut haberler dikkate alındığında daha çok soft-launch bir etkinlik olacak yani işlemcilerin çıkışı muhtemelen Temmuz-Ağustos dönemini bulacak gibi görünüyor. Tabi ertelemelerin AMD adına nasıl bir maliyet getireceğini ise zaman gösterecek. Eylül ayına kadar olan yaz döneminde, "tatil" nedeniyle satışlar genellikle düşük seyrederken, Ekim ayında da Intel'in Sandy Bridge-E serisi yüksek performans sınıfı yeni işlemcileri pazara giriş yapacak.

AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için lansman Temmuz sonuna ertelendi
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vdtkc 7 yıl en beğenilen
AMD piyasayı zorla ve ısrarla INTEL'e altın tepsi için de sunuyor.AMD lansman yapana kadar Intel 2 tur işlemci çıkarıyor ve dolayısiyle pazarı alıp götürüyor.AMD cidden ertelediysen ben sana ne diyeyim?
AMD piyasayı zorla ve ısrarla INTEL'e altın tepsi için de sunuyor.AMD lansman yapana kadar Intel 2 tur işlemci çıkarıyor ve dolayısiyle pazarı alıp götürüyo...
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cestvrai 7 yıl
Sandybridge E Bulldozerin sonunu getirecek gibi ...
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Firaristt 7 yıl
Benim devreler bir yere kadar dayanıyor sonrasında çok ısınırsa hiç bekleyemem zaten 2.5yıl beklemişim 1.5ay içinde BullDozer çıktı çıktı yoksa ben Sandy'e geçerim arkadaş...
Benim devreler bir yere kadar dayanıyor sonrasında çok ısınırsa hiç bekleyemem zaten 2.5yıl beklemişim 1.5ay içinde BullDozer çıktı çıktı yoksa ben Sandy'e geçe...
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OverClocK1ng 7 yıl
yugams
sayılı gün çabuk geçer ah ulan bi fx işlemci kullanamadım be ona yanarım tam alacaktım ikinci el zamanında x2 leri patlatılar geri dönüşte yapamadık bide 1950xtx kulanmayı çok istmişimdir kısmet olmamıştır. gerisi yalan dolan zaten ....

Biraz beklerim dersen biliyorsun AMD isimlerdirmede hep eski isimleri tekrar kullanır.
8500, 9800 falan derken ulan 10.000 çıkar mı dedik. Sonra AMD Romen rakamında 10 u X olarak alıp X1300 çıkartı yani 11300. Sonra 11550 yani X1550, X1600 derken X1950 yani 11950 çıktı.
Sonra tekrar 2600 lerden başladı, 2900, 3650, 3850, 3870, 4000 serisi 5000 serisi derken 6000 lerin sonlarında. Yakında 7000 çıkar sonra 10.000 lerden sonra AMD Radeon HDX1950XTX yine 2 sene sonra falan çıkar yani bu gidişle.
Tabi beklersen.
Yanına da bi Bulldozer III ile anakart olarak ŞantiyeIV Platformu taktın mı off, değmeyin keyfine...
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Hobar 7 yıl
Ben artık bulldozer II yi bekliyorum. Bu kadar bekledik beklemişken onu da bekleyelim
zaten Phenom II x4 şu an için yetiyor. 6 ve 8 çekirdek kullanan program sayısı az olduğuna göre almaya pek gerek yok. iyi oldu ertelendiği masrafa girmemiş olduk
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yugams 7 yıl
sayılı gün çabuk geçer ah ulan bi fx işlemci kullanamadım be ona yanarım tam alacaktım ikinci el zamanında x2 leri patlatılar geri dönüşte yapamadık bide 1950xtx kulanmayı çok istmişimdir kısmet olmamıştır. gerisi yalan dolan zaten ....
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diemcizone 7 yıl
Beyler arkadaş konu açmış : forum.donanimhaber.com/...
AMD FX8130P 310USD'den Çinde satışa çıkmış stok : 100 Adet taliplisi satın alabilir, fake olup olmadığı meçhul inceleme için göz gezdirebilirsiniz.
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sadtneverdie 7 yıl
3 aydır 2600k almyıorum Allah ın yok AMD haybeye bekliyoruz.
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AndryTR 7 yıl
AMD bu gazla Bulldozer I serisini atlayıp Bulldozer II serisine bile geçebilir...
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lvlono 7 yıl
Bu işler biraz fantaziye giriyor. Elinde Phenom2 x4-x6 işlemcisi olan vatandaş neden FX alsın ki değilmi? Ki Phenom2 bile hertürlü herşeye yetiyor, artıyor bile. Bir sebep yok gibi. İntel'in i5-i7lerinden bahsetmeye bile gerek yok. Peynir ekmek gibi temel ihtiyaç değil ki bu, tamamen fantazi. Ha sistemi eskiyen tabiki yeni sistem toplayacağı için ve gönlü AMD'den yanaysa beklemek zorundadır. Ve cebindeki para kadar sistem toplar. Yoksa insanlar her yeniliğe balıklama atlarsa, alın terine yazık olur. Evlerimiz elktronik çöplüğüne döndü resmen.
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Solitude 7 yıl
Hedef 2023 AMD Bulldozer !

Not: Fermi konusunda Nvidia ile iyi dalga geçtik hayali ekran kartı ertele ertele nereye kadar vs. diye ama AMD Nvidia ile aynı yoldasın.
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OverClocK1ng 7 yıl
İyi de beklemem diyen veya 3 ay diyen arkadaşlar. Şu an Haziran ayındayız.
Sakın bana 30 Mayıstayız diye Mayıs ayındayız demeyin.
Allah Aşkına. Temmuz ayının sonuna kaç ay var. Haziran, 1 ay ekle Temmuz zaten.
Temmuzun sonuna doğru çıkacağına göre en fazla 1 ay 20 gün sonra falan çıkar.
Zaten işlemci bu. Görürsünüz Temmuz sonu diyorsa o tarihte her halde stoklarda olur bir sıkıntı olmazsa. Zaten AMD Çipsette en iyi firma. Şu an anakartları satılmaya başladı bile. İşlemci çıktığı an bir de anakart beklemeyeceğiz. Bence 1.5-2 ay daha beklenir...
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aceleciburak 7 yıl

bence arkadaşlar çok sığ düşünüyor AMD çok akıllıca davranıyor neden mi Sandy E işlemciler çıktığında Bulldozeri gerçekten zorlayacakl konumda olacak.AMD bu yüzden rakiple daha fazla rekabet edebilmek için herşeyi kusursuz yapmak zorunda kendide bunun bilincinde erteleme olsa bile o işlemciler ağustosta piyasada benim mantığıma bi işlemciye 1000+ usd vermek yatmıyo benim için o işlemciden maksimum verimi nasıl elde edeceğim ve ne kadar az para ödediğim yattığı için ben intele paramı kaptırmam şuan için Sandy brigde 2600K düşünenler 2012 nin ilk aylarında ivy brigde geldiğinde ne düşünecekler bilmiyorum keşke bekleseydik diyemi yakınacaklar yoksa AMD Buldozer aldık sandy ve ivyle uğraşmadık kafamızı yormadık mı diyecekler
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MÜŞAVİR 7 yıl
Komplo teorisi;

Acaba işlemciler aşırı ısınıyorda, yaz sıcaklarının geçmesinimi bekliyorlar çıkartmak için?


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@wise 7 yıl
onu bekle bunu bekle. Bu mantıkla hiç bir şey yapılamaz. Sandy vvar ya ivy daha iyiyse ki, öyle. ANcak, beklemek saçma. Adamın bilgisayara ihtiyacı var. Neden beklesin? Zaten ellerine geçecek cpu'ları tam verimle ne derece kullanacaklar ki? Ben daha elimdeki cpu'ya %50 kullanım seviyesini gördüremedim. Ne yaptıysam olmadı. Tabii ilk açılışta görüyor. O da yazılımları ve hizmetleri aktive etmek için.
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OverClocK1ng 7 yıl
Bence ertelemekle iyi yapmış. Çıkacaksa 1 ay geç çıksın ama adam gibi çıksın. Bence AMD akıllandı. Phonomlardaki hatayı yapmak istemiyorlar. Bence iyi de yapıyorlar.
Bazı arkadaşlar 3 ay falan demiş. Zaten Haziranın ortasında mı ne çıkacaktı. Temmuz sonu çıkacakmış. 1 olmadı 1.5 ay işte. Atla deve değil ya..
Seven adam bekler kardeşim o kadar da...
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MÜŞAVİR 7 yıl
Ertelenmese iyiydi ama işlemcileri sorunlu halde piyasaya sürüp, intelin çipsette yaşadığı gibi bir problem yaşayabilirlerdi ve AMD nin mali gücü belkide bunu karşılayamayabilirdi.

Zaten AMD nin performans liderliği gibi bir kaygısı olmadığından İNTEL rahat durumda şu anda. AMD ölü yaz sezonunu bu şekilde gündemde kalarak geçirip, okulların açılıp piyasanın canlanacağı güz döneminde f/p işlemcileri ile pasta payını yükselştmeyi düşünüyor da olabilir.
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@wise 7 yıl
birinci nokta şu,
performans odaklı bir cpu serisi yapabilmek için süper bir bütçe ve alıcı gerekli.

amd akıllı bir şirket. Çok iyi bir oyuncu. En alt tabana çalışıyor ki, üst düzey ekonomisi olan kişi sayısı alt düzeye kıyasla %5 mertebesine bile ulaşmazken dünya genelinde. Amd aslında inteli eziyor. İntel göklerde hıssederken kendisini. Amd intelin bir sürü müşterisini çekip alıyor.

amd in intel out gibi bir değerlendirme de değil bu. Ancak, amd aklı ile piyasayı sarsarken. İntel cepteki para ile piyasayı sallamaya çalışıyor ancak, amd her zaman intelden daha fazla etkili piyasada. Hem gpu, hem de cpu amd daha iyi bir oyuncu ve zeki.


İyi de, realist bir kişi olarak ben. Hep derim ki, amd bu akıllı tutumu sayesinde performans odaklı cpu yapmayacağı için tabii 990x kadar bir cpu'dan bahsediyor. O nedenle amd asla inteli performans odağında ezemez..
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
Temmuz Sonuna geldigimizdede Eylül Ayına ertelenir merak etmeyin
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seawolfs336 7 yıl
sistem toplamak için fx8 bekliyordum bütün hayallerimi yıktın amd yaz sonunuda bekleyemem doğrusu
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@wise 7 yıl
Ne amd be, amd yok şöyle oldu yok böyle oldu. Tüm forumlarda bir heyecan. Millet ne kadar heyecanlı. Adamlara, yapsalar da şu cpu'yu para bayılsak diye bekliyorlar. Tıpkı sigarayı alırken haz alan uçuk insanlar gibi. Çek baba çek zaten adam bayram etmekte. Bakalım amd alanlar nasıl bir şey yaşayacaklar.

Amd buldozer, inteli ezer diyen bir sürü hayal perest var. Hiç beklemeyin öyle bir şeyi

bak amd erteledi intel de ivy bridgeyi erteledi. Bu iş böyle. Davula vurmuşlar karşıki dağdan yankısı geri tokmakçıya gelmiş.







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