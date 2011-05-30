AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için lansman Temmuz sonuna ertelendi

AMD'nin uzun süredir merakla beklenen Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcilerinin ertelendiği belirtiliyor. Anandtech tarafından yayınlanan bir habere göre, Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemci ailesi, mevcut revizyonlardaki performans sorunları nedeniyle Temmuz sonuna ertelendi. GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde 32nm fabrikasyon süreciyle üretilen Bulldozer işlemcileri için B0 ve B1 revizyonlarında beklenen performans elde edilemediğinden, gerekli optimizasyolar için lansmanın B2 revizyon ile yapılacağı ifade ediliyor. Bilindiği üzere revizyon güncellemeleri mikroişlemci tasarımı düzeyinde radikal güncellemeler yerine daha çok saat hızı ve güç tüketimine yönelik bazı değişiklikler getiriyorlar.

Henüz net bir bilgi olmasa da var B1 revizyon ile hedeflenen saat hızlarına ulaşılamadığı veya hedeflenen saat hızlarının rekabette beklenen performans değerlerini sağlayamadığı ihtimalleri ön plana çıkıyor. Soket AM3+ formunda hazırlanan ve ilk etapta iki adet 8 çekirdekli, bir adet altı çekirdekli ve bir adet te dört çekirdekli olmak üzere dört model ile pazara gireceği bilinen işlemciler için AMD'nin E3 Fuarı'ndaki tanıtımı öteleyip ötelemediği ise henüz bilinmiyor ancak bu tanıtım yapılsa bile mevcut haberler dikkate alındığında daha çok soft-launch bir etkinlik olacak yani işlemcilerin çıkışı muhtemelen Temmuz-Ağustos dönemini bulacak gibi görünüyor. Tabi ertelemelerin AMD adına nasıl bir maliyet getireceğini ise zaman gösterecek. Eylül ayına kadar olan yaz döneminde, "tatil" nedeniyle satışlar genellikle düşük seyrederken, Ekim ayında da Intel'in Sandy Bridge-E serisi yüksek performans sınıfı yeni işlemcileri pazara giriş yapacak.