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AMD'nin Fusion işlemcileri GPU pazarındaki dengeleri de değiştirebilir

AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri (CPU+GPU), ekran kartı pazarında da dengelerin değişmesine neden olabilir. İşte detaylar...
8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD için bir rüyanın gerçekleşmesine sadece sayılı aylar kaldı. Dört yıl önce yaklaşık 5.5 milyar dolar karşılığında satın alınan ATi için, o dönemde açıklama yapan AMD'nin eski tepe yöneticisi Hector Ruiz, "ATi, şirketimizin gelecek planları için stratejik bir öneme sahip..." demişti. AMD'yi yıllar sürecek finansal krizin içerisine sokan bu büyük satın alma operasyonunun arkasında farklı nedenler yatıyor olsa bile, bunların en önemlisi hiç şüphe yok ki Fusion projesiydi. 2006 yılında, yarıiletken endüstrisinde ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemci hazırlayacağını açıklayan AMD, o dönemde tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve endüstriye yeni bir yön kazandıracağını iddia etmişti. İlk olarak 2009 yılı için telaffuz edilen Fusion işlemcileri, başta şirketin içinde bulunduğu finansal zorluklar olmak üzere çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelenmiş ve son olarak AMD'nin mevcut tepe yöneticisi Dirk Meyer, CEO olduktan hemen sonra Fusion işlemcilerinin 2011'de pazarda olacağını açıklamıştı. Fusion işlemci ailesinin çalışan bir örneğini Computex 2010 fuarında gösteren AMD geri sayıma başladı. Firma tarafından APU yani hızlandırılmış işlem ünitesi olarak telaffuz edilen Fusion işlemci ailesi, aynı zar yapısı içinde x86 işlemci çekirdeklerini, bellek kontrolcüsünü ve grafik birimini bir arada sunuyor.

AMD'nin Fusion işlemcileri GPU pazarındaki dengeleri de değiştirebilir
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AMD'den Godfrey Cheng açıklamasında, "AMD'nin APU'ları olağanüstü performans sunacak şekilde tasarlandı. Biz rakip çözümlerle kıyaslandığında bunun kolayca görülebileceğine inanıyoruz. Bazı APU'larımızın, pazardaki bazı harici GPU'lardan hızlı olması beklenebilir. GPU'larımız gelişiyor ve benzer bir gelişmeyi APU grafik performansımızdan da bekleyebilirsiniz.." dedi. AMD, önümüzdeki yılın ilk yarısında, kod adı L1ano olan yüksek performanslı Fusion işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Dört çekirdekli Phenom II tasarımının gözden geçirilmiş daha güncel bir versiyonuna sahip olacak L1ano işlemcilerinde 480x paralel işlem birimine sahip ATi Radeon HD 5000 serisi grafik birimine yer verilecek. Yapılan açıklamalara göre L1ano serisi Fusion işlemcilerinde kullanılan entegre grafik birimi, ATi Radeon HD 5500 serisinde kullanılan Redwood kod adlı grafik biriminden daha yüksek performans sunacak. Hatırlanacağı üzere AMD, Computex 2010'daki sunumda Fusion işlemci ailesinin DirectX 11 destekli AvP oyunu 30 fps düzeyinde oynatabildiğini açıklamıştı. Intel'in entegre grafik özellikli işlemcilerine göre kıyaslanamayacak kadar daha iyi grafik performansı sunacağı iddia edilen L1ano işlemcileriyle birlikte ATi Radeon HD 5400 serisi ekran kartlarının satışı da sonlanacak gibi görünüyor.

AMD'nin Fusion işlemcileri GPU pazarındaki dengeleri de değiştirebilir
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Fusion işlemci ailesiyle birlikte AMD, giriş seviyesi ekran kartlarında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. ATi Radeon HD 5500 serisinden daha fazla işlem gücü sunan grafik biriminin işlemciye entegre olarak sunulması, giriş seviyesindeki harici ekran kartlarında daha yüksek performans için baskı unsuru oluşturacak. AMD'ye göre Fusion işlemcileri harici GPU'nun varlığını tehlikeye atmayacak ancak mevcut pazar dinamikleri, önümüzdeki yıldan itibaren ciddi şekilde değişmeye başlayacak. Hatta yapılan bazı yorumlara göre AMD'nin, ATi Radeon HD 6000 serisine yüksek performans segmenti yerine orta segmentten başlamak istemesinin nedeni olarak Fusion işlemcilerinden önce giriş ve orta segment kartlarını yeniden düzenlemek istemesi gösteriliyor. Tüm bu gelişmelerin yanında AMD, Nvidia Optimus benzeri bir teknoloji için de hazırlıklarını sürdürüyor. Entegre grafik özellikli Fusion işlemcilerinin yanında harici ekran kartı kullanıldığında, iş yükünün ihtiyaca ve pil ömrüne göre dinamik olarak kontrol edilmesini isteyen AMD, kendi "Optimus" teknolojisini de Fusion işlemcileriyle birlikte lanse edecek. Tüm bu gelişmelerin yanında AMD, aynı Intel gibi aynı pakette hem CPU hem de GPU sunacağı için Nvidia ile devam eden pazar payı yarışında avantaj elde edeceği yorumları da yapılıyor.


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ENIGMA 8 yıl
iddali olmus
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CoreXXX 8 yıl
hd 5500 serisi gibi olursa amanın ozaman diğer alt modeller satılmaz
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lj94 8 yıl
intel bunu yaptı zaten? i serisi işlemlerde grafik birimi entegre oluyor?
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_SeRHaT_ 8 yıl
Onlar sadece görüntü verebiliyor. Bunlar onlardan çok daha güçlü birimlere sahip olacak.
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Epicus 8 yıl

lj94

intel bunu yaptı zaten? i serisi işlemlerde grafik birimi entegre oluyor?

yaptı yaptı ama pantola
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Batuist 8 yıl
lj94

intel bunu yaptı zaten? i serisi işlemlerde grafik birimi entegre oluyor?

hayır intel AMDnin yapacağını yapmadı.. intelin yaptığı cpu ile gpu'yu yanyana koyup tek pakette birleştirmek.. fusion inteldeki gibi cpu ile gpu nun yanyana gelmiş hali değil.. tek bir çekirdek var ve hem cpu hemde gpu görevini görüyor.. ayrı ayrı işlemciler değil.. aynı taktiği intelde 2011 yılında sandybridge işlemcilerinde kullanacak..
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...TALANCI... 8 yıl
ARKADAŞLAR BOŞA KASMANIN MANASI YOK. GELECEK CPU+GPU SİSTEMLERİN. YANİ HİBRİD SİSTEMLER ÖNEM ARZ EDECEK. GELECEKTE NVİDİA GİBİ PSU CANAVARI EKRAN KARTLARI OLMAYACAK. DAHA AZ ENERJİYLE DAHA ÇOK İŞ YAPILACAK.
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Batuist 8 yıl
asıl beklediğim mimari bulldozer.. adı gibi olabilecek mi acaba??? gerçi olamayacak gibi.. çünkü 16 çekirdekli modeli 12 çekirdekli eski modelinden %50 daha hızlıysa alınan mesafe çok az demektir.. sadece çekirdek sayısındaki fark %33 geriye kalan %12 lik kısmı çekirdek başına düşürdüğünüzde düşünmek bile istemeyeceğiniz bir rakam çıkıyor.. umarım yanılıyoruzdur...
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colins547 8 yıl
Amd , gpu yu çıktığı yere geri yerleştirecek. Ekran kartları doğalı şurada 10 - 12 sene oldu mu bilmiyorum da. Başlangıçta grafik hesaplamaları da yapan işlemcilere yardımcı olarak doğan ekran kartları vadini doldurmaya yakın gözüküyor gibi. Yuvaya geri dönüyorlar. Peki ellerindeki zafer nedir? işlemci içinde grafiklere özel çalışan bir birim elde ettiler.
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showstopper41 8 yıl
HD5500 seviyesinde GPU performansı harika yaw. Beklentileri çok üzerinde. Netbook versiyonunun performansı ise asıl merak ettiğim nokta.
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mehmednaim 8 yıl
Galiba bu gelişmeler atomları tek tek transistör olarak kullanmaya kadar gidecek ve hatta belki de tek bir atom birden fazla transistör gibi davrancak.
Güzel haber, bakalım Intel ne yapacak.
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