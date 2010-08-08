AMD'nin Fusion işlemcileri GPU pazarındaki dengeleri de değiştirebilir

AMD için bir rüyanın gerçekleşmesine sadece sayılı aylar kaldı. Dört yıl önce yaklaşık 5.5 milyar dolar karşılığında satın alınan ATi için, o dönemde açıklama yapan AMD'nin eski tepe yöneticisi Hector Ruiz, "ATi, şirketimizin gelecek planları için stratejik bir öneme sahip..." demişti. AMD'yi yıllar sürecek finansal krizin içerisine sokan bu büyük satın alma operasyonunun arkasında farklı nedenler yatıyor olsa bile, bunların en önemlisi hiç şüphe yok ki Fusion projesiydi. 2006 yılında, yarıiletken endüstrisinde ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemci hazırlayacağını açıklayan AMD, o dönemde tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve endüstriye yeni bir yön kazandıracağını iddia etmişti. İlk olarak 2009 yılı için telaffuz edilen Fusion işlemcileri, başta şirketin içinde bulunduğu finansal zorluklar olmak üzere çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelenmiş ve son olarak AMD'nin mevcut tepe yöneticisi Dirk Meyer, CEO olduktan hemen sonra Fusion işlemcilerinin 2011'de pazarda olacağını açıklamıştı. Fusion işlemci ailesinin çalışan bir örneğini Computex 2010 fuarında gösteren AMD geri sayıma başladı. Firma tarafından APU yani hızlandırılmış işlem ünitesi olarak telaffuz edilen Fusion işlemci ailesi, aynı zar yapısı içinde x86 işlemci çekirdeklerini, bellek kontrolcüsünü ve grafik birimini bir arada sunuyor.

AMD'den Godfrey Cheng açıklamasında, "AMD'nin APU'ları olağanüstü performans sunacak şekilde tasarlandı. Biz rakip çözümlerle kıyaslandığında bunun kolayca görülebileceğine inanıyoruz. Bazı APU'larımızın, pazardaki bazı harici GPU'lardan hızlı olması beklenebilir. GPU'larımız gelişiyor ve benzer bir gelişmeyi APU grafik performansımızdan da bekleyebilirsiniz.." dedi. AMD, önümüzdeki yılın ilk yarısında, kod adı L1ano olan yüksek performanslı Fusion işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Dört çekirdekli Phenom II tasarımının gözden geçirilmiş daha güncel bir versiyonuna sahip olacak L1ano işlemcilerinde 480x paralel işlem birimine sahip ATi Radeon HD 5000 serisi grafik birimine yer verilecek. Yapılan açıklamalara göre L1ano serisi Fusion işlemcilerinde kullanılan entegre grafik birimi, ATi Radeon HD 5500 serisinde kullanılan Redwood kod adlı grafik biriminden daha yüksek performans sunacak. Hatırlanacağı üzere AMD, Computex 2010'daki sunumda Fusion işlemci ailesinin DirectX 11 destekli AvP oyunu 30 fps düzeyinde oynatabildiğini açıklamıştı. Intel'in entegre grafik özellikli işlemcilerine göre kıyaslanamayacak kadar daha iyi grafik performansı sunacağı iddia edilen L1ano işlemcileriyle birlikte ATi Radeon HD 5400 serisi ekran kartlarının satışı da sonlanacak gibi görünüyor.

Fusion işlemci ailesiyle birlikte AMD, giriş seviyesi ekran kartlarında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. ATi Radeon HD 5500 serisinden daha fazla işlem gücü sunan grafik biriminin işlemciye entegre olarak sunulması, giriş seviyesindeki harici ekran kartlarında daha yüksek performans için baskı unsuru oluşturacak. AMD'ye göre Fusion işlemcileri harici GPU'nun varlığını tehlikeye atmayacak ancak mevcut pazar dinamikleri, önümüzdeki yıldan itibaren ciddi şekilde değişmeye başlayacak. Hatta yapılan bazı yorumlara göre AMD'nin, ATi Radeon HD 6000 serisine yüksek performans segmenti yerine orta segmentten başlamak istemesinin nedeni olarak Fusion işlemcilerinden önce giriş ve orta segment kartlarını yeniden düzenlemek istemesi gösteriliyor. Tüm bu gelişmelerin yanında AMD, Nvidia Optimus benzeri bir teknoloji için de hazırlıklarını sürdürüyor. Entegre grafik özellikli Fusion işlemcilerinin yanında harici ekran kartı kullanıldığında, iş yükünün ihtiyaca ve pil ömrüne göre dinamik olarak kontrol edilmesini isteyen AMD, kendi "Optimus" teknolojisini de Fusion işlemcileriyle birlikte lanse edecek. Tüm bu gelişmelerin yanında AMD, aynı Intel gibi aynı pakette hem CPU hem de GPU sunacağı için Nvidia ile devam eden pazar payı yarışında avantaj elde edeceği yorumları da yapılıyor.