AMD'nin Phenom II X2 511 işlemcisi Athlon II çekirdeğini kullanıyor

Fusion tabanlı yeni nesil işlemcileriyle gündemde olan AMD, ilginç bir uygulamaya imza attı ve Athlon II çekirdeğini kullanan Phenom II işlemci hazırladı. Firmanın sistem üreticileri için hazırladığı çift çekirdekli Phenom II X2 511 işlemcisi, serinin diğer üyelerinden farklı olarak sadece Seviye 2 (L2) bellek ile geliyor yani kısaca Athlon II tasarımını baz alıyor.

HP'nin resmi dökümanından elde edilen bilgilere göre, Soket AM3 formundaki Phenom II X2 511 işlemcisi 3.4GHz'de çalışıyor ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek ile geliyor. SSE3, SSE4a ve Sanallaştırma teknolojilerine destek sunan işlemcisinin 65 Watt TDP ile geldiği belirtilirken, performansının Athlon II X2 270 seviyesinde olması bekleniyor.

Ortaya çıkan bilgiler ışığında henüz piyasaya sunulmamış Athlon II X2 270 işlemcisinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olabileceği üzerinde durulan işlemcinin maliyeti hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.