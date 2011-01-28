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AMD'nin Phenom II X2 511 işlemcisi Athlon II çekirdeğini kullanıyor

8 yıl
12,6b
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10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion tabanlı yeni nesil işlemcileriyle gündemde olan AMD, ilginç bir uygulamaya imza attı ve Athlon II çekirdeğini kullanan Phenom II işlemci hazırladı. Firmanın sistem üreticileri için hazırladığı çift çekirdekli Phenom II X2 511 işlemcisi, serinin diğer üyelerinden farklı olarak sadece Seviye 2 (L2) bellek ile geliyor yani kısaca Athlon II tasarımını baz alıyor.

HP'nin resmi dökümanından elde edilen bilgilere göre, Soket AM3 formundaki Phenom II X2 511 işlemcisi 3.4GHz'de çalışıyor ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek ile geliyor. SSE3, SSE4a ve Sanallaştırma teknolojilerine destek sunan işlemcisinin 65 Watt TDP ile geldiği belirtilirken, performansının Athlon II X2 270 seviyesinde olması bekleniyor.

Ortaya çıkan bilgiler ışığında henüz piyasaya sunulmamış Athlon II X2 270 işlemcisinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olabileceği üzerinde durulan işlemcinin maliyeti hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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nirvanafb 8 yıl
amd olmasaydi işlemciler şu anda çok pali olur du belki teknolojik olarak bu seviyelerde olamazdik.iyidir kötüdür ama piyasada her zaman olmasi lazim ki rekabetten biz kullanicilar faydanalim.
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arrivederci 8 yıl
kapalı çekirdek diye bişi yok amd 4 çekirdeğinden 1 i bozuk işlemcileri tek çekirdeğini kapatıp 3 çekirdek olarak satıyor 3-5 sivrizeka da 4. çekirdeği açtım diye seviniyor.walla amd nin ceosunu tebrik ediyorum türk zekası varmış adamlarda.
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Batuist 8 yıl

*absolut*

kapalı çekirdek diye bişi yok amd 4 çekirdeğinden 1 i bozuk işlemcileri tek çekirdeğini kapatıp 3 çekirdek olarak satıyor 3-5 sivrizeka da 4. çekirdeği açtım diye seviniyor.walla amd nin ceosunu tebrik ediyorum türk zekası varmış adamlarda.

sen öyle zannet!! bir Türk olsaydı yinede onu 4 çekirdek diye satardı

bozuk çekirdeğe ise servis, kullanıcı hatası diye raporu bastımı tamamdır.. bu işler Türkiyede böyle yürüyor..


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tahir40 8 yıl
Bende Phenom II x2 550 BE işlemci var, Phenom II X4 @ 3.94 GHZ olarak çalışıyor voltaj vermeden Cool n Quiet modunda. 2 Çekirdek alacak adam zaten athlon alır, kimse L3 bellek için bence o kadar fark vermez ki artık o da yok. Bu işlemcileri alanlar uygun özellikli anakartlarda kapalı çekirdekler açılırsa diye alır...
Belki de AMD de artık bedavaya 3. 4. çekirdek olayını bitirmek için yapıyor.
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sars 8 yıl
buldozer bekliyoruz adamlar nelerle uğraşıyor.
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rog maximus 8 yıl
maksat çeşit olsun
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acbold 8 yıl
son yılların trend'i,gözdesi "yeniden isimlendirmek" :))) athlon larda modaya uydu Phenom oldu =))
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Batuist 8 yıl
yeniden isimlendirme demiyelimde kespır gibi firmalar için ucuz işlemci üretiyor..
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sadtneverdie 8 yıl
vayyy amad artık işlemcide de yeniden isimlendirme yapıyor :)
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Çardakçı 8 yıl
başlığı okuyunca 2mb L2 6mb L3 önbellekle geliyor zannetmiştim. gözümüz önbelleğe doyacak diyordum ama L3 önbellk yokmuş.
sanıyorum bu daha çok c3 revizyon athlon2 leri diğerlerinden ayırmak için phenom olarak adlandırılmış. galiba X2 athlon2 lerin c3 revizyonu çıkmamamıştı.
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