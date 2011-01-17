AMD'nin dört çekirdekli Fusion işlemcisi, Core i3-540'tan hızlı

Geçtiğimiz hafta içerisinde AMD'nin Bulldozer işlemci ailesiyle ilgili ilk test sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Elimize ulaşan yeni bilgiler, AMD'nin L1ano kod adlı Fusion işlemci ailesi için de ilk performans sonuçlarını ortaya koyuyor. AMD'nin iki hafta önce lanse ettiği Zacate ve Ontario kod adlı Fusion işlemcileri, netbook ve giriş seviyesi notebook'ları hedef alıyor. Masaüstü sistemlerle birlikte üst seviye dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak L1ano kod adlı Fusion işlemcilerinin ise Haziran-Temmuz döneminde lanse edilmesi bekleniyor.

Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi L1ano işlemci ailesi, AMD'nin Phenom II/Athlon II işlemcilerinde kullandığı güncel mikroişlemci mimarisini, DirectX 11 destekli entegre grafik birimiyle buluşturuyor. Sahip olduğu entegre grafik birimi sayesinde, Radeon HD 5500 serisine yakın 3D ve video performansı sunacağı belirtilen L1ano işlemci ailesinin hem çift çekirdekli hem de dört çekirdekli versiyonları olacak. Şimdi gelin isterseniz AMD'nin "öngördüğü" Fusion L1ano performans sonuçlarını masaya yatıralım;

Çift çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi;

AMD dökümanlarına göre, model ve saat hızı bilgisi verilmemiş çift çekirdekli L1ano işlemcisi, "genel performans" açısından Athlon II X2 250 ve Pentium E6500'ün çok az farkla gerisinde kalıyor. Ancak işin içerisine entegre grafik performansı girdiğinde durum L1ano lehine ciddi şekilde değişiyor. Çift çekirdekli L1ano işlemcisinde yer alan Winterpark kod adlı entegre grafik birimi, AMD'nin Athlon II X250 işlemcisine eşlik eden çipsete entegre Radeon HD 4290 grafik birimi ve Intel'in daha çok Pentium işlemcilerle kullanılan G31/G41 çipsetlerindeki grafik birimlerine kıyasla görsel performans ve işlem kapasitesini ciddi derecede arttırıyor Hatta dökümanda yer alan karşılaştırmaya göre genel performans, görsel performans ve işlem kapasitesinin hepsi bir araya getirildiğinde çift çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi, Pentium E6500 işlemcili Intel platformuna 4.7 kat fark atmayı başarıyor.

Dört çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi;

AMD'nin resmi dökümanları dört çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi için de çeşitli test sonuçları içeriyor. Ortaya çıkan performans sonuçlarına göre model ve saat hızı bilgisi verilmemiş dört çekirdekli L1ano işlemcisi, genel performans açısından dört çekirdekli Athlon II 640 işlemcisinin gerisinde kalırken, Intel'in dört izlek desteğine sahip Core i3-540 işlemcisinden hızlı olmayı başarıyor. AMD'nin performans tablosu, yüksek performanslı Fusion işlemcilerinin grafik performansı hakkında da ilk kez somut bir veri ortaya koyuyor. Zira tabloya göre Beavercreek kod adlı entegre grafik birimine sahip dört çekirdekli L1ano işlemcisi, çok az farkla da olsa Core i3-540 ve Radeon HD 5550 ikilisinin önünde yer almayı başarıyor. Yani dört çekirdekli Fusion L1ano işlemcileri, entegre grafik performansı açısından Radeon HD 5550-5600 serisi seviyesinde performans sunacaklar. Ancak bu noktada AMD'nin detaylarını daha sonra vereceğimiz bir sürprizi daha olacak.

AMD, L1ano kod adını taşıyan üst seviye Fusion işlemcilerini Lynx platformu kapsamında lanse edecek. Hatırlanacağı üzere iki hafta önce lanse edilen giriş seviyesi modelleri C ve E serisi işlemciler olarak sunulmuştu. Test sonuçlarıyla birlikte ilk kez açıklayacağımız bir diğer bilgi de L1ano işlemci ailesinin isimlendirmesi üzerine olacak. AMD dökümanlarına göre L1ano tabanlı işlemciler, Vision Premium gamı içerisinde A serisi işlemciler olarak lanse edilecekler. Bu arada merak edenler için çift ve dört çekirdekli modellerden oluşacak L1ano ailesindeki işlemciler, modeline göre 65 Watt ve 95 Watt TDP ile gelecekler.

Kısaca özetlemek gerekirse,

- Çift çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi, genel işlemci performansı açısından Athlon II X250 ve Pentium E6500'ten yavaş ancak entegre grafikle birlikte platform bazında 4.7 kat fark yaratmayı başarıyor.

- Dört çekirdeki Fusion L1ano işlemcisi, genel işlemci performansı açısından Athlon II 640'tan yavaş ancak Core i3-540'tan hızlı. Entegre grafik performansı ise Radeon HD 5550-5600 seviyesinde.

- AMD'nin güncel takvimine göre mühendislik örnekleri Mart ayında hazır olacak Fusion L1ano işlemcileri için üretime Haziran ayında başlanması ve resmi lansmanın Temmuz ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

- Fusion L1ano işlemciler, Husky kod adlı çekirdek tasarımına sahip olacak ve Soket FM1 formunda olacaklar. Aynı zamanda Turbo Core 2.0 teknolojisiyle, çekirdek hızını otomatik olarak ayarlayabilecekler.