AMD'nin dört çekirdekli Fusion işlemcisi, Core i3-540'tan hızlı

Geçtiğimiz hafta içerisinde AMD'nin Bulldozer işlemci ailesiyle ilgili ilk test sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Elimize ulaşan yeni bilgiler, AMD'nin L1ano kod adlı Fusion işlemci ailesi için de ilk performans sonuçlarını ortaya koyuyor. AMD'nin iki hafta önce lanse ettiği Zacate ve Ontario kod adlı Fusion işlemcileri, netbook ve giriş seviyesi notebook'ları hedef alıyor. Masaüstü sistemlerle birlikte üst seviye dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak L1ano kod adlı Fusion işlemcilerinin ise Haziran-Temmuz döneminde lanse edilmesi bekleniyor.
Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi L1ano işlemci ailesi, AMD'nin Phenom II/Athlon II işlemcilerinde kullandığı güncel mikroişlemci mimarisini, DirectX 11 destekli entegre grafik birimiyle buluşturuyor. Sahip olduğu entegre grafik birimi sayesinde, Radeon HD 5500 serisine yakın 3D ve video performansı sunacağı belirtilen L1ano işlemci ailesinin hem çift çekirdekli hem de dört çekirdekli versiyonları olacak. Şimdi gelin isterseniz AMD'nin "öngördüğü" Fusion L1ano performans sonuçlarını masaya yatıralım;
Çift çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi;
AMD dökümanlarına göre, model ve saat hızı bilgisi verilmemiş çift çekirdekli L1ano işlemcisi, "genel performans" açısından Athlon II X2 250 ve Pentium E6500'ün çok az farkla gerisinde kalıyor. Ancak işin içerisine entegre grafik performansı girdiğinde durum L1ano lehine ciddi şekilde değişiyor. Çift çekirdekli L1ano işlemcisinde yer alan Winterpark kod adlı entegre grafik birimi, AMD'nin Athlon II X250 işlemcisine eşlik eden çipsete entegre Radeon HD 4290 grafik birimi ve Intel'in daha çok Pentium işlemcilerle kullanılan G31/G41 çipsetlerindeki grafik birimlerine kıyasla görsel performans ve işlem kapasitesini ciddi derecede arttırıyor Hatta dökümanda yer alan karşılaştırmaya göre genel performans, görsel performans ve işlem kapasitesinin hepsi bir araya getirildiğinde çift çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi, Pentium E6500 işlemcili Intel platformuna 4.7 kat fark atmayı başarıyor.
Dört çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi;
AMD'nin resmi dökümanları dört çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi için de çeşitli test sonuçları içeriyor. Ortaya çıkan performans sonuçlarına göre model ve saat hızı bilgisi verilmemiş dört çekirdekli L1ano işlemcisi, genel performans açısından dört çekirdekli Athlon II 640 işlemcisinin gerisinde kalırken, Intel'in dört izlek desteğine sahip Core i3-540 işlemcisinden hızlı olmayı başarıyor. AMD'nin performans tablosu, yüksek performanslı Fusion işlemcilerinin grafik performansı hakkında da ilk kez somut bir veri ortaya koyuyor. Zira tabloya göre Beavercreek kod adlı entegre grafik birimine sahip dört çekirdekli L1ano işlemcisi, çok az farkla da olsa Core i3-540 ve Radeon HD 5550 ikilisinin önünde yer almayı başarıyor. Yani dört çekirdekli Fusion L1ano işlemcileri, entegre grafik performansı açısından Radeon HD 5550-5600 serisi seviyesinde performans sunacaklar. Ancak bu noktada AMD'nin detaylarını daha sonra vereceğimiz bir sürprizi daha olacak.
AMD, L1ano kod adını taşıyan üst seviye Fusion işlemcilerini Lynx platformu kapsamında lanse edecek. Hatırlanacağı üzere iki hafta önce lanse edilen giriş seviyesi modelleri C ve E serisi işlemciler olarak sunulmuştu. Test sonuçlarıyla birlikte ilk kez açıklayacağımız bir diğer bilgi de L1ano işlemci ailesinin isimlendirmesi üzerine olacak. AMD dökümanlarına göre L1ano tabanlı işlemciler, Vision Premium gamı içerisinde A serisi işlemciler olarak lanse edilecekler. Bu arada merak edenler için çift ve dört çekirdekli modellerden oluşacak L1ano ailesindeki işlemciler, modeline göre 65 Watt ve 95 Watt TDP ile gelecekler.
Kısaca özetlemek gerekirse,
- Çift çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi, genel işlemci performansı açısından Athlon II X250 ve Pentium E6500'ten yavaş ancak entegre grafikle birlikte platform bazında 4.7 kat fark yaratmayı başarıyor.
- Dört çekirdeki Fusion L1ano işlemcisi, genel işlemci performansı açısından Athlon II 640'tan yavaş ancak Core i3-540'tan hızlı. Entegre grafik performansı ise Radeon HD 5550-5600 seviyesinde.
- AMD'nin güncel takvimine göre mühendislik örnekleri Mart ayında hazır olacak Fusion L1ano işlemcileri için üretime Haziran ayında başlanması ve resmi lansmanın Temmuz ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
- Fusion L1ano işlemciler, Husky kod adlı çekirdek tasarımına sahip olacak ve Soket FM1 formunda olacaklar. Aynı zamanda Turbo Core 2.0 teknolojisiyle, çekirdek hızını otomatik olarak ayarlayabilecekler.
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bir arkadaşımız demişki i3 lü bilgisayar x fiyattan satılıyor bu yeni amd sistemini şu fiyattan alabileceğiz ama daha çıkmamış olan sistem için çıktığında zaten i3 lü olan da o fiyata geriletilmiş olacak intel tarafından ama sonuç olarak amd bu işten yeni nesil olayı adı altında başarı yakalayabilir ama o vakte kadar intel bir atak yapmaz umarım ayrıca amd hayranı kullanıcısı olarak iki rakip takip yarışında amd artık kendini takip ettirmeli birini kovalamamalı ayrıca zengin ürün çeşidi ile herkese her keseye her alana uygun bol seçeneği olan bir marka amd'ye devam diyorum ben
Masaüstü için yılın ikinci yarısında neticeyi göreceğiz. Burada artık şöyle değişiklikler olacak bunlar PClabs'den alıntıdır:
1-AMD Bulldozer mimarisiyle ancak 8 çekirdekli işlemciyle 6 çekirdekli İnteli yakalayabilecek.
2- Verimililik problemi olmayacağı yani erteleme olmayacağı beklenmekte.
3-Kullanılan mimari Phenom II mimarisinin devamı yani K10.5 mimarisi olacak.
4-HD 5000 serisi ile artık tüketici dostu olmaktan çıkan ve arkasına İntel ve TSMC oluşumuna karşı IBM önderliğinde dünya devlerini alan AMD bu yeni işlemcileri ile birlikte artık ''El mahkum'' performas bu fiyat bu politikasını terkederek Sandy bridge ile extreme sayılan 2600k'ya 600 TL civarında satın alma fırsatı sunan İntel'e karşılık olarak kullanıcı dostu olmayan fiyatlarla gelecek.
Ancak sabit bir gerçek var bunları tek başına yapacak olan AMD değildir. Gelecekte İntelin karşısında güçlü bir rakip olacaktır ama yeni adı ne olacaktır bunu zaman gösterecek.
Ana kaynak Fudzilla'dır benim yazdıklarım PClabs'tan alınmıştır.
Tam aksi bir durum söz konusu, İntel alelacele Sandy leri yaptı, Hatırlarmısınız bilmem ilk çift çekirdekli işemciyi Amd yapmıştı, İntel ise henuz core2 mimarisi hazır olmadığı için alelacele prescot çekirdeklerini çiftleyip D serisi adı altında piyasaya sürmüştü, şu anki durumda aynısı, İntel sandy işlemcilerde mimari değişikliği yapmadı , sadece mevcut core i serisi işlemcilere vasat bir grafik işlem birimi entegre etti, buda Fusion dan önce Fusion önünü kesmek için yapılmış bir hamle, Halbuki Amd baştan beri söylüyor , Fusion işlemciler giriş seviye notebook ve netbooklar için yüksek grafik başarımı ve düşük güç tüketimi amacıyla hazırlanıyor, ve yepyeni bir mimari, İntel gibi phenom işlemcilere grafik arabirimi entegre edip yeni bir işlemci yapmış gibi sunmuyor , Fusion işlemcileri sandylerle performans olarak karşılaştırmamak lazım.
İntel al kafan rahat etsin neyin ne oldugunu herkes biliyorda işine gelmiyor amd kim İnteli geçmek kim.....
he he...
Marka fanı olabilirsin , Ama kasıtlı olarak insanlara yanlış bilgi vermen çok ayıp. Bak koskoca Donanım Haber şahit olsun , 3 uygulamada çakılan bir amd getir bana aha şurda bu forumu terkedip gidierim. 3 çekirdek 6 çekirdek demiyorum, sempron bir işlemci bile 3 beş uygulamayla çakılmaz kardeşim, Bu cevabı yazarken amacım Ne Amd'yi savunmak Nede İntel'i, Lakin Forum dediğimiz yerler bilgi paylaşımı içindir, Kasıtlı olarak insanlara yanlış bilgi vermek ayıptır.
5 yıl önce kardeşime topladığım Amd xp1800+ işlemcili pc bile bugün halen çatır çatır çalıştırıyorken sen çıkmış "en fazla 3 uygulamada yerlerde sürünen işlemcidir amd işlemciler" diyorsun.
El insan El merhamet, Yukarıda Allah var, yalan en büyük günahtır.
netbook ve atom cpu yu duymuşsundur...
işkembe salla
Erkenden bu sonuclari paylasman gercekten guzel, ama yazinda cok sey soyleyip, aslinda hicbir sey soylemedigini goruyorum. Keske sonuclar daha anlamli hale geldikten sonra paylassaydin.
Oncelikle bahsettigin performans sonuclarinin hangi testlere gore oldugu mechul. Her iki islemci icin de grafik performansinin Intel islemcilerden daha iyi oldugunu soylemissin, yani oyun performanslarinin, onlari da nedense Intel'in yeni islemcileri ile degil de ya 1, ya da 3 jenerasyon eski islemcileri ile kiysalayarak soylemissin. Oyun performansi disinda, ornegin video ya da audio conversion, photo edit, rendering, office uygulamalari performansi, web performansi gibi zamanimizin cogunu gecirdigimiz islerdeki performansa ya hic deginmemissin ya da 3 jenerasyon eski Intel islemcisinin bile gerisinde kaldigini soylemissin.
Bu durumu AMD'nin resmi dokumanlarindan almis olmana bagliyorum, cunku her zamanki gibi islemci performansi Intel'in cok gerisinde olan AMD sadece 3D performansina dikkat cekerek islemcisine bir taban olusturmaya calisiyor, ama anladigim kadariyla daha cok calismalari gerekecek.
olan linki burada ark.intel.com/... ASUS Notebook almıştı. Denemek için SuperPI 1M testi yaptırdım. Bendeki E8500 default hızı ile aynıydı. Ben 4 ghz ile 11 Saniye seviyelerine inerken 15 sanyenin hemen altında bir değer çıkmıştı artık eski bir işlemci olan Core i5 460M'in sonuçları. Yani E8500 default hızıyla aynı değerler. Demek AMD mobil işlemci ile i3 540'ı geçebilmiş!!!!
i3 540 , i5 460m den daha hızlı bi işlemci. i5 460m mobile bi işlemci dikkat edersen