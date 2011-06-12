AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı

AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X4 980 Black Edition, Mayıs ayındaki lansmandan yaklaşık bir ay sonra raflardaki yerini almaya başladı. Bulldozer FX tabanlı işlemciler çıkana kadar AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olması ve üzerine Phenom II X4 serisi daha hızlı bir model gelmesi beklenmeyen dört çekirdekli işlemci 3.7GHz'de görev yapıyor.

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Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, çift kanal entegre bellek kontrolcüsüyle 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor. Soket AM3 formunda olan ve, 7-8-9 serisi anakartlarda kullanılabilen 125 Watt TDP'li işlemcinin AMD tarafından açıklanan resmi satış fiyatı ise 185$.