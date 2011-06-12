AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X4 980 Black Edition, Mayıs ayındaki lansmandan yaklaşık bir ay sonra raflardaki yerini almaya başladı. Bulldozer FX tabanlı işlemciler çıkana kadar AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olması ve üzerine Phenom II X4 serisi daha hızlı bir model gelmesi beklenmeyen dört çekirdekli işlemci 3.7GHz'de görev yapıyor.
45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, çift kanal entegre bellek kontrolcüsüyle 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor. Soket AM3 formunda olan ve, 7-8-9 serisi anakartlarda kullanılabilen 125 Watt TDP'li işlemcinin AMD tarafından açıklanan resmi satış fiyatı ise 185$.
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:))) süperya 2008 yazıyormuş üstünde
Katılıyorum. X4 955 BE Varken o fiyattan kimse almaz bunu , ayrıca cpu nun üzerinde 2008 yazıyor.
Hocam zaten amd ordan kaybediyor bir 4GHz yapsa hazır pc'lerin baş tacı olur.
Şimdiden duyar gibiyim olum bi casper aldım 4GHz lan nfs'de araba daha hızlı gidiyor
Yapmayacağı ne malum Nasıl olsa Bulldozer'leri birkaç kere daha erteleme hakkı var. x20 çarpanlı, 1.5V vid.li ve 4.0 Ghz. mis gibi. Torunlarımız da kullanır
Şaka maytap, yayınlanan videodaki FX ve HD6990 ile kurulan platformdan da anlaşılacağı gibi, hiçte küçümsenmeyecek bir başarı elde edecek Bulldozer mimarisi. Kabak çekirdeği gibi geliyordu 8 çekirdek ama cadılar bayramını iple çeker oldum ertelense de...
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