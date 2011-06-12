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AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı

7 yıl
18,5b
1
38
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı
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AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X4 980 Black Edition, Mayıs ayındaki lansmandan yaklaşık bir ay sonra raflardaki yerini almaya başladı. Bulldozer FX tabanlı işlemciler çıkana kadar AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olması ve üzerine Phenom II X4 serisi daha hızlı bir model gelmesi beklenmeyen dört çekirdekli işlemci 3.7GHz'de görev yapıyor.
AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı
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45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, çift kanal entegre bellek kontrolcüsüyle 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor. Soket AM3 formunda olan ve, 7-8-9 serisi anakartlarda kullanılabilen 125 Watt TDP'li işlemcinin AMD tarafından açıklanan resmi satış fiyatı ise 185$.
AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Oldu olacak 4Ghz yapsalardı. Hiç olmazsa o sihirli kelime barajını aşmış olurdu. 4 yani 3.küsür değil. İnsanın gözünü doyururdu. Fiyatı da çok az daha yüksek tutardı, adam gibi kâr ederdi. 185$ yerine 199$ mesela...
Oldu olacak 4Ghz yapsalardı. Hiç olmazsa o sihirli kelime barajını aşmış olurdu. 4 yani 3.küsür değil. İnsanın gözünü doyururdu. Fiyatı da çok az daha yüksek tu...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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kryon 7 yıl
X2 555 BE alıyorsun, artık tüm anakartlarda bulunan "unclock cores" veya "Advanced Clock Calibration" dan hybrid modu seçiyorsun ve TADAAA bir adet gül gibi 955 BE sahibi oluyorsun.(İsmi B55 olarak geçiyor) Yani neymiş; 980 falan çok anlamsız işler, yeni bir mimari gelsin gereksiz ürünleri piyasaya sürmesinler. FX'i bekleyelim..
X2 555 BE alıyorsun, artık tüm anakartlarda bulunan "unclock cores" veya "Advanced Clock Calibration" dan hybrid modu seçiyorsun ve TADAAA bir adet gül gibi 955...
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kryon 7 yıl
YAnlız Phenom II lerin hepsi aynı işlemciyi kullandığı gibi aralarındaki fark, üst modellerin zaten overclocklu gelmesi. Misal ben 940BE kullanıyordum. Çarpanı 15x voltaj değeri de 1.375v idi bu işlemcinin. Neyse bi kasa temizleme operasyonu sırasında iri soğutucum yüzünden işlemciyi hallettim. Gidip 965 BE aldım. Acı gerçeği de o an gördüm. Çarpan değeri 17x voltaj 1.400v... Bildiğin OC işte !!
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Fract4l 7 yıl
Soru: Neden?
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enja 7 yıl
kafanızı yormayın fazla bilinçsiz kulanıcı olduğu sürece çok satar bu işlemci örnek olarak arkadaşında görücek birisi bendeki 955 kanka bende 980 alıcam vay be adam bizi geçti der diğeride sonra oda gider bi 980 çeker :)
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ysroguz 7 yıl
herkes oc yapmaktan anlamaz. çoğu kişi bios nedir onu bile bilmez. herkesi kendiniz gibi zannettiğiniz için bu yorumlar normal ama unutmayınki pc kullananların %90 ı donanım nedir bilmez. 15 senedir pc başında işi olanların çoğu bile bilmez. kasanın kapağını açmaya korkarlar. şuna inanın amd bu işi sizden çok daha iyi biliyor ve pazarlama stratejisini ona göre yapıyor. bence amd nin bulldozer leri ertelemeside stratejik bir karar. şu anki intelin işlemcilerinden kuşkum yok ama 2 ay sonra çıkacak işlemcilerinin gölgesinde kalmak istemez. ona göre bir strateji uygulanıyor bence. belkide daha yüksek hızlara çıkılmaya çalışılıyor. keza intelde amd nin bulldozerlerini bekliyordu. bunlar bence strateji. amd nin stratejisi cpu+gpu performansına yönelik ve fiyat avantajına yönelik. fiyat performansda inteli geçeceğinede şüphem yok. kaldıki x4 980 almak çoğu kişi için mantıklıda olabilir. elinde am2+ anakartı olan ve standart hızlarda çalışan ramleri olan birisi için x4 980 almak x4 955 alıp oc yapmakdan daha mantıklı olabilir. x4 955 aldığınızda ramlerinizinde iyi olması gerekir ve iyi birde soğutucu gerekir. bunlara harcanan parayıda göz önüne aldığınızda x4 980 fiyatına zaten ulaşırsınız dahası oc yapılmış bir işlemci daha fazla enerjide tükecetektir. kısacası sizin bu söyledikleriniz her zaman geçerli değil. olaya sadece kendi açınızdan bakmayın. bu işlerden anlayan birisi için o işlemciyi almak aptallık gibi gelebilir ama anlamayan birisine, ya o işlemci alınırmı diyemezsiniz.
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met@lrock 7 yıl
Yakında Emekli olur :)
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DH Misafiri 7 yıl
amd'nin mimarisinin kaça çıkacağı belli. Bu işlemci de çarpanı yükseltilmiş bir versiyondan başka bir şey değil bence. 955 de 980 de aynı çıtaya yükselebilir ve çarpar diye düşünüyorum.
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KANUNI61 7 yıl
Chris Brown
OverClocKing Oldu olacak 4Ghz yapsalardı. Hiç olmazsa o sihirli kelime barajını aşmış olurdu. 4 yani 3.küsür değil. İnsanın gözünü doyururdu. Fiyatı da çok az daha yüksek tutardı, adam gibi kâr ederdi. 185$ yerine 199$ mesela...
Katılıyorum. X4 955 BE Varken o fiyattan kimse almaz bunu , ayrıca cpu nun üzerinde 2008 yazıyor.

:))) süperya 2008 yazıyormuş üstünde
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sahmat_78 7 yıl
955 ile 980 arasında hiç bir fark yok. Hepsininde Oc'li çıkabiliceği hız aynı.
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alpa07 7 yıl
ellerinde kalan işlemcileri bitirmek için
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kryon 7 yıl
X2 555 BE alıyorsun, artık tüm anakartlarda bulunan "unclock cores" veya "Advanced Clock Calibration" dan hybrid modu seçiyorsun ve TADAAA bir adet gül gibi 955 BE sahibi oluyorsun.(İsmi B55 olarak geçiyor) Yani neymiş; 980 falan çok anlamsız işler, yeni bir mimari gelsin gereksiz ürünleri piyasaya sürmesinler. FX'i bekleyelim..
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timramon 7 yıl
Tabi yaa.. Buldozerleri de erteledi. Eskileri biraz geliştirip sür piyasaya.. Ulan amd asena gibisin vallahi.
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Oldu olacak 4Ghz yapsalardı. Hiç olmazsa o sihirli kelime barajını aşmış olurdu. 4 yani 3.küsür değil. İnsanın gözünü doyururdu. Fiyatı da çok az daha yüksek tutardı, adam gibi kâr ederdi. 185$ yerine 199$ mesela...
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Chris Brown 7 yıl

OverClocKing

Oldu olacak 4Ghz yapsalardı. Hiç olmazsa o sihirli kelime barajını aşmış olurdu. 4 yani 3.küsür değil. İnsanın gözünü doyururdu. Fiyatı da çok az daha yüksek tutardı, adam gibi kâr ederdi. 185$ yerine 199$ mesela...


Katılıyorum. X4 955 BE Varken o fiyattan kimse almaz bunu , ayrıca cpu nun üzerinde 2008 yazıyor.
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EgoisTe91 7 yıl

OverClocKing

Oldu olacak 4Ghz yapsalardı. Hiç olmazsa o sihirli kelime barajını aşmış olurdu. 4 yani 3.küsür değil. İnsanın gözünü doyururdu. Fiyatı da çok az daha yüksek tutardı, adam gibi kâr ederdi. 185$ yerine 199$ mesela...

Hocam zaten amd ordan kaybediyor bir 4GHz yapsa hazır pc'lerin baş tacı olur.
Şimdiden duyar gibiyim olum bi casper aldım 4GHz lan nfs'de araba daha hızlı gidiyor
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lvlono 7 yıl

OverClocKing

Oldu olacak 4Ghz yapsalardı. Hiç olmazsa o sihirli kelime barajını aşmış olurdu. 4 yani 3.küsür değil. İnsanın gözünü doyururdu. Fiyatı da çok az daha yüksek tutardı, adam gibi kâr ederdi. 185$ yerine 199$ mesela...


Yapmayacağı ne malum
Nasıl olsa Bulldozer'leri birkaç kere daha erteleme hakkı var. x20 çarpanlı, 1.5V vid.li ve 4.0 Ghz. mis gibi. Torunlarımız da kullanır


Şaka maytap, yayınlanan videodaki FX ve HD6990 ile kurulan platformdan da anlaşılacağı gibi, hiçte küçümsenmeyecek bir başarı elde edecek Bulldozer mimarisi. Kabak çekirdeği gibi geliyordu 8 çekirdek ama cadılar bayramını iple çeker oldum ertelense de...
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