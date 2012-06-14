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AMD'nin en hızlı masaüstü Fusion işlemcisi; A10-5800K

6 yıl
72,8b
1
332
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin mobil versiyonlarını kısa bir süre önce pazara sunan AMD, masaüstü modeller için sessizliğini koruyor. Şirketin güncel yol haritasına göre yaz sonuna doğru lanse edilmesi beklenen masaüstü Fusion işlemcilerin detayları da netleşiyor. Güncellenmiş Bulldozer mimarisi olan Piledriver tasarımının kullanıldığı işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi Fusion A10-5800K olacak.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekrdekli işlemci standart olarak 3.8GHz'de görev yapacak ve TurboCore 2.0 teknolojisi ile 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek. Seviye 2 bellek kapasitesi 4MB olan ve entegre bellek kontrolcüsü ile 1866MHz'e kadar destek sunan işlemci, entegre grafik birimi tarafında 800MHz'de görev yapan ve 384 adet paralel işlem birimiyle donatılan  Radeon HD 7660D iGPU'sunu kullanacak. 
Isıl güç tasarımı 100 Watt olarak belirlenen işlemci, K serisi altında lanse edileceğinden çarpan kilidi açık olarak gelecek ve hız aşırtma konusunda iddialı olacak. A85X çipsetli anakartlarla kullanılacak olan yeni işlemci ile AMD, Fusion ailesinin pazardaki satış başarısını daha da yukarılara çekmeyi planlıyor.
Genel işlem gücü açısından Intel Ivy Bridge jenerasyonun iddialı modellerinden yavaş olması beklenen işlemcinin buna karşılık daha düşük bir maliyet ile sunulacağı ve GPU tarafında daha güçlü bir paket sunacağına dikkat çekmek gerekiyor.

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Sajuuk 6 yıl en beğenilen dere.beyi
dere.beyi
vy Bridge jenerasyonun iddialı modellerinden yavaş olması beklenen işlemcinin...
ulan bikerede hızlı olduğu iyi olduğu iddaa edilsin yahu bulldozer de tam fiyaskoydu kendi eski nesil işlemcisinden bile geri kalıyodu çoğu testte buda öle olcak gibi geliyor
8 senedir amd kullanıyodum tam sistem yenilicektim bulldozer tabanlı bi sistem yapcaktım bi baktımki fiyasko bende mecburen ivy 3570k almayı tercih ettim neyse sağlık olsun bidahaki sistem toplamada görüşürz AMD...

Bu bir APU...
dere.beyivy Bridge jenerasyonun iddialı modellerinden yavaş olması beklenen işlemcinin...ulan bikerede hızlı olduğu iyi olduğu iddaa edil...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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Rubisco 6 yıl
Önemli olan beklentiniz ne, pazara ne açıdan bakıyorsunuz. Tutup bu çipden 6850-7770 ayarında en az performans bekleyip, sonrada olmamış diye burun kıvırıyorsanız Allah bol bol akıl fikir versin, hareket noktanız teknolojiye başıkışınız veya çipin mimarisi hakkında çok yannış fikirleriniz var demek.
Bulldozerin en başından beri Phenomdan %50 gibi daha hızlı olmasını bekliyorduysanız, yada Trinity'nin SB/IB seviyelerine çıkacağı beklentiniz vardıysa yine hep yannış yerden baktınız demek. Masaüstü Trinity içn de benzeri bakış açısına sahipseniz yine yannış yerden bakıyorsunuz demek. 1080p de 60fps hi detail yannış seçeneği kovalıyorsunuz yani. Zaten hedef kitlesi de siz değilsiniz.
Aynı çekirdek hızında, turbo vs. kapalı iken FX'e göre %15 civarlarında hız artışı getirdiği ortada. Önemli olan da vadedilen ile aşa yukarı ortaya çıkanın kabaca bu olması. Üstelik de L3 olmamasına rağmen. FX-4100 ile karşılaştıran test yapılınca bu açıkca ortaya çıkacaktır (tek çekirdek karşılaştırmasında fx 8150 den %15 daha iyi sonuç verdiğine göre süpriz de olmayacak).
En kötü durumda Liano ile başa baş olması,çoğu durumda az veya çok daha iyi olması, oc imkanı, turbosu, biraz daha iyi gpu performansı ile iyi gibi duruyor. 1680'de 60FPS WOW kötü değil bence (wow'un intel de daha iyi çalışmasına rağmen). Fiyatı saçma olmazsa Haswell'e kadar çok iyi satabilir. Eğer Intel IB Pentiumlara HD4000 koymaz yine sade HD ile bırakırsa, AMD yine iyi satar. İlk çıkacak Hasweller direk bunun rakibi olmayacağından, fiyat farkı yüzünden yine bi süre daha satmaya devam edebilir bana göre. Ama piyasaya sürülme süresi uzadıkça AMD'nin hareket alanı bana göre daralıyor, tıpkı Liano indiriminin çok çok geç gelmesi gibi(2011'in mesela kasım aynda 130$ civarına a8 3850 satılsa kapış kapış giderdi, bizim memlekette bile).

Intel'in elinde direk rekabet edebilecek bi ürün yok. g620+6670 ile a8 3870k zar zor da olsa, aşa yukarı baş edebilir gibi(%10 min fps farkı gibi). Intel'e lazım olan, eğer AMD'yi bu alanda ekarte etmek istiyorsa, düşük CPU'lara da HD4000 koyması ki az veya çok daha rekabetçi olsun. Bi g620'ye mesela, en azından HD2000 koymazsan sana 3d Bluray çözme imkanı vermez ve HTPC benzeri bişey düşünen adam direk AMD'ye kayar.
AMD sonuçta, yukardaki bazı yazılar gibi, kendi ayağını vuracak durumda değil. Bir APU ile de en az 7750 seviyesi vericek durumda hiç değil, hiç kimse bu seviyeye ulaşacak konumda değil. Bu yüzden bu şekilde eleştrilecekse bu çok yannış, en az 4-5kat bellek bant genişliği farklı var harici 128bit kartlarda. APU'nun çıkabileceği ise alınabilir seviyede olanlar için en çok 1866mhz ramlar(kimse 2133 ram almayı düşünmez heralde).
AMD piyasaya olabildiğince erken sürer, Haswell de yeterince gecikirse bence AMD iyi satar iyi iş yapar. AMD için Haswell beklenen bi tehlike, GPU/CPU ortak kullnımlı L3 önbellek(LLC-last level cache) tehlikeli. Intel ortak kullanımdan dolayı L3'ün ne kadar büyük olacağını açıklamadı ama 64mb gibi devasa bi değer olursa, yine GPU için özel bir ring bus olursa AMD'yi zora sokabilir.
Yine AMD önceden sık sık dediğim gibi, yakın zamanlarda firmalar ile işbirliği olaylarına ciddi ciddi ağırlık vermeye başladı (en son Autodesk Maya ile). Open CL'in veya GPU'nun kullanımını bu şekilde arttırmak ve faydalanmak istiyor. Intel ise Haswell'de AVX2 avx-1024 ile performans peşinde olacak (1024bitkullanıcak anlamına gelmiyor, yada 1024 bit AVX ile veri işleyecek anlamına da gelmiyor, hem bu şekil bi yaklaşım verimsiz). Ama intelin "gather support" dediği bi olay var, Intel'e göre Haswell'in 500 GFLOP üstünde bi gücü olacak bu sayede. Üstelik bunu CPU üstünde, belli işleri GPU'ya yaptırmak için farklı bi arabirim (open cl gibi) kullanmadan, hepsi cpu üstünde yapılacak diyor. Bu elbette belli bi programın AVX2 kullanılarak yazılması derlenmesi demek. Sonuç intelin belirttiği (abarttığı?? yada imkanı var dediği??) kadar fark yaratır mı şimdiden kestirmek zor. Çünkü Linux altında mesela i7 üstünde SSE vs. AVX ile karşılaştırma yaparsanız genelde çok çok büyük bi farkın olmadığını görürsünüz (core2 = mmx sse2 3 , corei7= mmx sse 2 3 4 4.1a, corei7-avx =mmx sse2-3-4-4.1 + avx + pclmul bide ilave olarak avx-fpmath gibi flaglar ile). Yani compiler destekliyor olması, compilerın bunlardan faydalanacak şekilde kod üretmesi yeterince işe yaramıyor. Özellikle yazılan kodun elle çok çok daha iyi sonuç üretecek şekilde yazılması lazım. Çünkü bi sürü durumda mesela sse2 olmadan vanilla kod, sse2 ile derlenmiş versiyondan hızlı çalışabiliyor. Yenibaştan önenle kod yazılması da vakit alan bi durum. İşe yaradığı yer var, mesela sse 4.1'e göre fark yatarmadığı yerler var. Çok çok ender durumda AVX 2kat kadar fark yaratabilir durumda (MrBayes Analysis, adını duyanınız bileniniz varmı??). Ortalamada %20-25lerin üstüne pek çıkabilir değil iyimser durumlarda. AVX2'de de eğer benzeri durum tekrarlanırsa AMD'nin bi sürü açıdan o kadar endişe etmesi gerekmez. Yok aynı zamanda Intel CPU için ring bus yapısını da değiştirirse (mesela 32byte/cycle 256bit, her cycyle da 32byte/256 bit veri taşıyabilir 256bit genişliğindeki bi busdan daha mesela 512 bit iç bus yapısına geçerse), daha olay AVX'e faln gelmeden zaten devasa performans artışı olur (bide extra maliyeti). Eğer buna benzer çok çok büyük artış gerçekleştirirse Intel, AMD kendi ayağına sıkıp yine anakart üstü Grafik RAM lı bişeyler düşünebilir (sideport memory olayları).
O zmana kadar Masaüstü Trinity performans olarak iş görür gibi duruyor. FX 4100'den kabaca %15lerde daha yüksek performans + GPU ile.
Önemli olan beklentiniz ne, pazara ne açıdan bakıyorsunuz. Tutup bu çipden 6850-7770 ayarında en az performans bekleyip, sonrada olmamış diye burun kıvırıyorsan...
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grafman09 6 yıl
M@U
APUların geneline baktığımda hâlâ masaüstü için pek anlamlı bir APU göremiyorum. İşlemci gücü desen yok, gpu gücü desen yok. Hâlâ masaüstü için işlemci ve ekran kartını ayrı almak daha mantıklı duruyor. Verimlilik desen masaüstü için çok önemli değil. Bana göre APUlar hâlâ taşınabilir platformlara yönelik işlemciler ve uzunca bir süre de öyle kalacaklar gibi.

A6 3500- 3 çekirdekli, bir işlemci uygulama performansı i5 ler kadar iyi faal olarak kullanıyorum. 6570 ekran kartı ile ilemci üzerinde bulunan gpu eş güdümlü çalışıyor,, bunu çalışırken hissediyorsunuz.. Bu kadar kötülenen bir işlemcinin verdiği performansı görmelisiniz,, Çift LCD Monitörle test yaptık, bir ekranda WORLD OF TANKS açık diğer ekranda, tv, msn, internet açık, online tank oyunumuzda 40 ile 55 arası FPS değeri veriyor, takılma yavaşlama yok. Diğer ekranda uygulamalar açık.. Test başlamadan önce ekran kartınıda çıkardık,, İşlemcinin ve gpu nun gücünü görmek için,, Bu sistem anakart işlemci, ram 350 tl
sizce bir rakibi varmı ?
M@UAPUların geneline baktığımda hâlâ masaüstü için pek anlamlı bir APU göremiyorum. İşlemci gücü desen yok, gpu gücü desen yok. Hâlâ masaüstü ...
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turkishwarzone 6 yıl
bf3 u high de kasmadan oynatir .
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ayhantas6 6 yıl turkishwarzone
turkishwarzone

bf3 u high de kasmadan oynatir .

intel olan sisteme GIGABYTE B75M-D3V anakart almayı düşünüyom onun da fiyatı 69 $+kdv... intel daha ucuza geliyor ama amd ise 4 çekirdekli olduğundan sanki geleceğe yönelik daha iyi olur gibi , kafam karışıtı. bf3 kasmadan oynatır dediğiniz amd li sistemmi?
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fthkn 6 yıl
Rubisco
Önemli olan beklentiniz ne, pazara ne açıdan bakıyorsunuz. Tutup bu çipden 6850-7770 ayarında en az performans bekleyip, sonrada olmamış diye burun kıvırıyorsanız Allah bol bol akıl fikir versin, hareket noktanız teknolojiye başıkışınız veya çipin mimarisi hakkında çok yannış fikirleriniz var demek.Bulldozerin en başından beri Phenomdan %50 gibi daha hızlı olmasını bekliyorduysanız, yada Trinitynin SB/IB seviyelerine çıkacağı beklentiniz vardıysa yine hep yannış yerden baktınız demek. Masaüstü Trinity içn de benzeri bakış açısına sahipseniz yine yannış yerden bakıyorsunuz demek. 1080p de 60fps hi detail yannış seçeneği kovalıyorsunuz yani. Zaten hedef kitlesi de siz değilsiniz.Aynı çekirdek hızında, turbo vs. kapalı iken FXe göre %15 civarlarında hız artışı getirdiği ortada. Önemli olan da vadedilen ile aşa yukarı ortaya çıkanın kabaca bu olması. Üstelik de L3 olmamasına rağmen. FX-4100 ile karşılaştıran test yapılınca bu açıkca ortaya çıkacaktır (tek çekirdek karşılaştırmasında fx 8150 den %15 daha iyi sonuç verdiğine göre süpriz de olmayacak).En kötü durumda Liano ile başa baş olması,çoğu durumda az veya çok daha iyi olması, oc imkanı, turbosu, biraz daha iyi gpu performansı ile iyi gibi duruyor. 1680de 60FPS WOW kötü değil bence (wowun intel de daha iyi çalışmasına rağmen). Fiyatı saçma olmazsa Haswelle kadar çok iyi satabilir. Eğer Intel IB Pentiumlara HD4000 koymaz yine sade HD ile bırakırsa, AMD yine iyi satar. İlk çıkacak Hasweller direk bunun rakibi olmayacağından, fiyat farkı yüzünden yine bi süre daha satmaya devam edebilir bana göre. Ama piyasaya sürülme süresi uzadıkça AMDnin hareket alanı bana göre daralıyor, tıpkı Liano indiriminin çok çok geç gelmesi gibi(2011in mesela kasım aynda 130$ civarına a8 3850 satılsa kapış kapış giderdi, bizim memlekette bile). Intelin elinde direk rekabet edebilecek bi ürün yok. g620+6670 ile a8 3870k zar zor da olsa, aşa yukarı baş edebilir gibi(%10 min fps farkı gibi). Intele lazım olan, eğer AMDyi bu alanda ekarte etmek istiyorsa, düşük CPUlara da HD4000 koyması ki az veya çok daha rekabetçi olsun. Bi g620ye mesela, en azından HD2000 koymazsan sana 3d Bluray çözme imkanı vermez ve HTPC benzeri bişey düşünen adam direk AMDye kayar.AMD sonuçta, yukardaki bazı yazılar gibi, kendi ayağını vuracak durumda değil. Bir APU ile de en az 7750 seviyesi vericek durumda hiç değil, hiç kimse bu seviyeye ulaşacak konumda değil. Bu yüzden bu şekilde eleştrilecekse bu çok yannış, en az 4-5kat bellek bant genişliği farklı var harici 128bit kartlarda. APUnun çıkabileceği ise alınabilir seviyede olanlar için en çok 1866mhz ramlar(kimse 2133 ram almayı düşünmez heralde).AMD piyasaya olabildiğince erken sürer, Haswell de yeterince gecikirse bence AMD iyi satar iyi iş yapar. AMD için Haswell beklenen bi tehlike, GPU/CPU ortak kullnımlı L3 önbellek(LLC-last level cache) tehlikeli. Intel ortak kullanımdan dolayı L3ün ne kadar büyük olacağını açıklamadı ama 64mb gibi devasa bi değer olursa, yine GPU için özel bir ring bus olursa AMDyi zora sokabilir.Yine AMD önceden sık sık dediğim gibi, yakın zamanlarda firmalar ile işbirliği olaylarına ciddi ciddi ağırlık vermeye başladı (en son Autodesk Maya ile). Open CLin veya GPUnun kullanımını bu şekilde arttırmak ve faydalanmak istiyor. Intel ise Haswellde AVX2 avx-1024 ile performans peşinde olacak (1024bitkullanıcak anlamına gelmiyor, yada 1024 bit AVX ile veri işleyecek anlamına da gelmiyor, hem bu şekil bi yaklaşım verimsiz). Ama intelin gather support dediği bi olay var, Intele göre Haswellin 500 GFLOP üstünde bi gücü olacak bu sayede. Üstelik bunu CPU üstünde, belli işleri GPUya yaptırmak için farklı bi arabirim (open cl gibi) kullanmadan, hepsi cpu üstünde yapılacak diyor. Bu elbette belli bi programın AVX2 kullanılarak yazılması derlenmesi demek. Sonuç intelin belirttiği (abarttığı?? yada imkanı var dediği??) kadar fark yaratır mı şimdiden kestirmek zor. Çünkü Linux altında mesela i7 üstünde SSE vs. AVX ile karşılaştırma yaparsanız genelde çok çok büyük bi farkın olmadığını görürsünüz (core2 = mmx sse2 3 , corei7= mmx sse 2 3 4 4.1a, corei7-avx =mmx sse2-3-4-4.1 + avx + pclmul bide ilave olarak avx-fpmath gibi flaglar ile). Yani compiler destekliyor olması, compilerın bunlardan faydalanacak şekilde kod üretmesi yeterince işe yaramıyor. Özellikle yazılan kodun elle çok çok daha iyi sonuç üretecek şekilde yazılması lazım. Çünkü bi sürü durumda mesela sse2 olmadan vanilla kod, sse2 ile derlenmiş versiyondan hızlı çalışabiliyor. Yenibaştan önenle kod yazılması da vakit alan bi durum. İşe yaradığı yer var, mesela sse 4.1e göre fark yatarmadığı yerler var. Çok çok ender durumda AVX 2kat kadar fark yaratabilir durumda (MrBayes Analysis, adını duyanınız bileniniz varmı??). Ortalamada %20-25lerin üstüne pek çıkabilir değil iyimser durumlarda. AVX2de de eğer benzeri durum tekrarlanırsa AMDnin bi sürü açıdan o kadar endişe etmesi gerekmez. Yok aynı zamanda Intel CPU için ring bus yapısını da değiştirirse (mesela 32byte/cycle 256bit, her cycyle da 32byte/256 bit veri taşıyabilir 256bit genişliğindeki bi busdan daha mesela 512 bit iç bus yapısına geçerse), daha olay AVXe faln gelmeden zaten devasa performans artışı olur (bide extra maliyeti). Eğer buna benzer çok çok büyük artış gerçekleştirirse Intel, AMD kendi ayağına sıkıp yine anakart üstü Grafik RAM lı bişeyler düşünebilir (sideport memory olayları).O zmana kadar Masaüstü Trinity performans olarak iş görür gibi duruyor. FX 4100den kabaca %15lerde daha yüksek performans + GPU ile.

Yorum yazma yerini haber misali yazılarla niye dolduruyorsunuz. Çok biliyorsanız ayrı konu olarak bildiklerinizi ekleyin. Bİr de bir sürü olumlu oy vermişler. SAnki kaç kişi okuyor bu tür yazıları.
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gkhn003 6 yıl
Mete Can Karahasan intel fan boy
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byrd 6 yıl
@Mete Can Karahasan hakkaten mantıksızlık zirvesine ulaşmış o mesaj.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
silinen gönderilerim nedeniyle
donanım haber forum sitesinde
mesaj silme ve sansürleme var ise
ben orada yokum !
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Mete Can Karahasan 6 yıl
5800K ile 5600K, Amazon'da 241 tl ve 204 tl olarak fiyatlandırılmış.
5800K ve 5600K
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
İntel her türlü.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
brightsideofnews.com/...

sayfasında AMD brifingi üzerine görseller arasından yüksek seviyeli RAMDisk ayrıma seçeneğinden bahsedilmekte.
bu özellikle uzun saatler oyun oynayacak kullanıcılar için her oyun haritası geçişi sonrası oluşan özellikle real-time multi oyunlarında oyuncular için çok önemli dahası sunucu modunda çalıştırılması açısından da mükemmel

çünkü RAMDisk bildiğiniz en hızlı SSD nin kabaca değil, gerçek anlamda 10x katı daha hızlı
ve SSD de yaşanılan hiç bir sorunu RAMDisklerde yaşamak imkanınız yok :D

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ram disk ile daha önce çalışmış olan varmı aranızda bilemem
ama ram disklere veri hızlı akması için özel bir imaj alma yani en düşük işlemci gücü ile en düşük zip sıkıştırma imajı ile HDD ten RAM é ve sistem kapatılması öncesi ! Ramdisk üzerindeki dosyada yapılan değişiklikler noktasında ( genelde bu bi kaç MB'lık save güncellemesi olur :) bunu HDD üzerindeki ana imaja eklenecek şekilde HDD geri yazılır.

bu aynı zamanda istenilen program dosyaların 1 seferde HDD üzerindeki dosyaların
ram üzerinde hızlı açılacak şekilde özel bir sıkıştırma formatıyla HDD é (dosya üzerine yazılabilir) imaj olarak yerleşmesi anlamına gelebileceğinden, :)
mevcut HDD alanınızı daha iyi kullanabilirsiniz anlamınada gelebilir
yani 500gb hdd olanlar oyun konusunda yeni bir HDD alması gerekmeyebilir :D
yani HDD fiyatına RAM alaraktan ham var olan HDD ömrünü uzatmış olursunuz :]~

( şimdi intelci (tinerci) fana boylar gelirde, bunuda beyenmez gene "-1" yapar gariplerim :)
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SEO-Uzmanı 6 yıl
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sanırım A6-5400K konusunda haklı çıkacağım :)

10-5800K 384 çekirdeli GPU
A8-5600K 256 çekirdeli GPU (üst model göre 128 çekirdeli eksik)
A6-5400K 192 çekirdeli GPU (tahmini 30 fps gibi ortalama bir değer olması gerekir)

en.wikipedia.org/...

çünkü çekirdek sayısı 2 katına çıkması
matematiksel olarak x değerin karesi anlamıyla hacimsel bir hesaplama gerektiriyor
öyleki 2048 çekirdekli ekran kartları bile, 200 çekirdekli de 50 fps veren bir oyunu
500 fps yapamıyor ! :)
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Mete Can Karahasan 6 yıl
VR-Zone'da Radeon HD7870 eşliğinde intelin 3470 işlemcisiyle karşılaşması var. Aradaki 50$ farkı düşününce, fps oyunlarda aldığı başarı beni sevindirdi. 2 modül 4 çekirdek bu işlemci fena sayılmaz

vr-zone.com/...

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SEO-Uzmanı 6 yıl
google da en son güncel haberi aramak harbi dert çünkü bir birinden copy paste yapan çakma site sayısı çok fazla
dahası en sağlıklısı falanca editörün kişisel yorumunu okumak yerine göresel içeriklere ulaşmak daha doğru ve sağlıklı öngörüler oluşturuyor

onun için en sağlıklısı AMD+FM2 şeklinde son 24 saat içinde google tarafından tespit edilmiş görsel imajlara bakmak

açılış sayfasına " | " borulama yaparak en son haberileri bu şekilde izliyorum :)

| google.com.tr/...
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aceleciburak 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

google da en son güncel haberi aramak harbi dert çünkü bir birinden copy paste yapan çakma site sayısı çok fazla
dahası en sağlıklısı falanca editörün kişisel yorumunu okumak yerine göresel içeriklere ulaşmak daha doğru ve sağlıklı öngörüler oluşturuyor

onun için en sağlıklısı AMD+FM2 şeklinde son 24 saat içinde google tarafından tespit edilmiş görsel imajlara bakmak

açılış sayfasına " | " borulama yaparak en son haberileri bu şekilde izliyorum :)

| google.com.tr/...

bu tarz kutu tasarımının sızdırıldığını daha önce görmedim en azından Trinity için bir çok yere baktım doğrulamak için habere şuan için Tek olarak Techpowerup sitesi vermiş gibi duruyor eğer lansman 1 Ekimden önceye çekildiyse ve bu duyumu aldı ise haberi ilk yapar site olabilir ...

şuan için yazan tek site olduğu için doğruluğu sorgulanabilir ama bir kaç siteye daha düşerse kesinleşir durum ... bu arada haberde 70 - 140 usd geçiyorda TR ye girmesi ithalatçı karları kdv si vs... A10 5800K için en alt bant 150 usd ki daha üst olur ...

şuan vatan indirimli satılan A8 3870K yı 293 liradan satıyorsa ki aynı cpu 220 liradan fln da satılıyor vatan A10 5800K yı 360 380 liradan kilitler ilk geldiği gibi ...
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Puzzles 6 yıl
Fiyatı pahalıymış yahu.
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DeepNote 6 yıl
selamlar arkadaşlar ben bu yeni nesi hepsi bir arada işlemcilerden anlamıyorum. Sorular:

1-) Bu işlemciyi aldığımızda üzerine ekran kartı almaya gerek yok mu?

2-) Bu işlemciyi satın alıp siteme bir de ekstra güçlü ekran kartı takarsak performans mükemmeleşiyor mu yoksa hiçbir anlamı yok mu?

3-) Bu işlemciler sanırım yeni ne zaman çıkacak piyasaya bilgi var mı?

4-) amd'nin bu işlemcisi ile nvidia marka ekran kartı bir araya getirilebilir mi? Zira bende 4890 ekran kartı var, adalar vapuru gibi ses çıkartıyor aldığımdan beri

Teşekkürler.

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Yossi Kohen 6 yıl DeepNote
DeepNote

selamlar arkadaşlar ben bu yeni nesi hepsi bir arada işlemcilerden anlamıyorum. Sorular:

1-) Bu işlemciyi aldığımızda üzerine ekran kartı almaya gerek yok mu?

2-) Bu işlemciyi satın alıp siteme bir de ekstra güçlü ekran kartı takarsak performans mükemmeleşiyor mu yoksa hiçbir anlamı yok mu?

3-) Bu işlemciler sanırım yeni ne zaman çıkacak piyasaya bilgi var mı?

4-) amd'nin bu işlemcisi ile nvidia marka ekran kartı bir araya getirilebilir mi? Zira bende 4890 ekran kartı var, adalar vapuru gibi ses çıkartıyor aldığımdan beri

Teşekkürler.



1- yok çünkü içinde ekran kartı var
2-hd 7670 gibi kartla crosfire yapılıp performans kazanılır ancak yüksek kart gereksizdir çünkü işlemcideki devre dışı kalıyor kalmasa hızlı ekran kartı yazvaşlamak zorunda kalır
3-bu sene sonu olabilir
4-nayn.şu anki ses sorunun sadece kartın üstündeki fanı takan firmayla alakalı.bende nvidia gtz 460 vardı fanı dandikti elektrik süpürgesi sesi çıkarıyordu.bozuldu msi hd amd 7850 twin frozer3 kart aldım kasadan ses falan hiç gelmiyor.
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aceleciburak 6 yıl DeepNote
DeepNote

selamlar arkadaşlar ben bu yeni nesi hepsi bir arada işlemcilerden anlamıyorum. Sorular:

1-) Bu işlemciyi aldığımızda üzerine ekran kartı almaya gerek yok mu?

2-) Bu işlemciyi satın alıp siteme bir de ekstra güçlü ekran kartı takarsak performans mükemmeleşiyor mu yoksa hiçbir anlamı yok mu?

3-) Bu işlemciler sanırım yeni ne zaman çıkacak piyasaya bilgi var mı?

4-) amd'nin bu işlemcisi ile nvidia marka ekran kartı bir araya getirilebilir mi? Zira bende 4890 ekran kartı var, adalar vapuru gibi ses çıkartıyor aldığımdan beri

Teşekkürler.



özellikle A10 5800K içn konuşmak gerekirse en üst entegre grafik birimi Trinitylerde onun içerisinde olacak 384 radeon çekirdekli 800 mhzde çalışan HD 7660D grafik birimi şeklinde gelecek 2 tane piledriver modülü bulunuyor 2 modül 4 çekirdek şeklinde ikinci nesil i serilerinde bulunan AVX 1.1 komut seti bunu işlemcide de var... kısacası en tepe modeli işlemci bazında i3 ile i5 arası performans verirken gpu kısmında rakipsiz oluyor

çift ekran kartı olayı tam netleşmedi hangi vgalarla çift çalışma durumu netlik kazanır lansmanda gerçi belli hangi kartlar HD 7670 HD 7690 gibi kartlarla çift vga kullnılır


2 nesil Trinity Desktop APU 1 Ekimde tanıtılıyor ve satışa çıkıyor kuvvetle muhtemel ekim sonuna kadar TR de satışta olur anakartlarda aynı dönemde satışa çıkar
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SEO-Uzmanı 6 yıl DeepNote
DeepNote

selamlar arkadaşlar ben bu yeni nesi hepsi bir arada işlemcilerden anlamıyorum. Sorular:

1-) Bu işlemciyi aldığımızda üzerine ekran kartı almaya gerek yok mu?

işlemci üzerinde ekran kartı işlemcisi bulunduğu için
1080 HD filmler ve DX9c seviyesindeki tüm oyunları rahatlıkla oynarsınız
DX11 desteği oyunlara en düşük kalite seçeneği için yeterli olacaktır.

veya resmi sitede yapılacak açıklamaya göre belirtilen özelliklerdeki kartları kullanarak
2 ekran kartı gücünde grafiklere ulaşmanız mümkündür ( ileride açıklaması yapılabilir )

şu an kaliteli DX11 oyunları için ortalama 200 $ ve üzeri ekran kartları alınması gerekebilir.

2-) Bu işlemciyi satın alıp siteme bir de ekstra güçlü ekran kartı takarsak performans mükemmeleşiyor mu yoksa hiçbir anlamı yok mu?

sorularını biraz daha net ve anlaşılabilir hale getirirsen mükemmel olacak yani ! :)

3-) Bu işlemciler sanırım yeni ne zaman çıkacak piyasaya bilgi var mı?

ekim ayı içinde piyasada olması bekleniyor.

4-) amd'nin bu işlemcisi ile nvidia marka ekran kartı bir araya getirilebilir mi? Zira bende 4890 ekran kartı var, adalar vapuru gibi ses çıkartıyor aldığımdan beri

AMD, ATi yi satın aldı, karı koca arasına başkası sokulur mu !? :)

Teşekkürler.


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exmachine 6 yıl
Bu işlemcinin intel i7 ye oranla ortalama.kullanm omru arasindaki fark nasildir ? buda intel kadar 6 yil 7 yil iyi seviyede calismaya devam edebilir mi ?
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aceleciburak 6 yıl exmachine
mchandsome

Bu işlemcinin intel i7 ye oranla ortalama.kullanm omru arasindaki fark nasildir ? buda intel kadar 6 yil 7 yil iyi seviyede calismaya devam edebilir mi ?

ne iş yapacağına bağlı AMD nin yeni Trinityleri i3 ve i5 ortası bir yerde işlemci performansı bakımından ama işin içine ekran kartı girdimi şuan için intel in entegre HD 4000 çözümünden daha iyi olduğu bir gerçek ...
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