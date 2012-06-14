AMD'nin en hızlı masaüstü Fusion işlemcisi; A10-5800K

Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin mobil versiyonlarını kısa bir süre önce pazara sunan AMD, masaüstü modeller için sessizliğini koruyor. Şirketin güncel yol haritasına göre yaz sonuna doğru lanse edilmesi beklenen masaüstü Fusion işlemcilerin detayları da netleşiyor. Güncellenmiş Bulldozer mimarisi olan Piledriver tasarımının kullanıldığı işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi Fusion A10-5800K olacak.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekrdekli işlemci standart olarak 3.8GHz'de görev yapacak ve TurboCore 2.0 teknolojisi ile 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek. Seviye 2 bellek kapasitesi 4MB olan ve entegre bellek kontrolcüsü ile 1866MHz'e kadar destek sunan işlemci, entegre grafik birimi tarafında 800MHz'de görev yapan ve 384 adet paralel işlem birimiyle donatılan Radeon HD 7660D iGPU'sunu kullanacak.

Isıl güç tasarımı 100 Watt olarak belirlenen işlemci, K serisi altında lanse edileceğinden çarpan kilidi açık olarak gelecek ve hız aşırtma konusunda iddialı olacak. A85X çipsetli anakartlarla kullanılacak olan yeni işlemci ile AMD, Fusion ailesinin pazardaki satış başarısını daha da yukarılara çekmeyi planlıyor.

Genel işlem gücü açısından Intel Ivy Bridge jenerasyonun iddialı modellerinden yavaş olması beklenen işlemcinin buna karşılık daha düşük bir maliyet ile sunulacağı ve GPU tarafında daha güçlü bir paket sunacağına dikkat çekmek gerekiyor.