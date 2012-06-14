AMD'nin en hızlı masaüstü Fusion işlemcisi; A10-5800K

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin mobil versiyonlarını kısa bir süre önce pazara sunan AMD, masaüstü modeller için sessizliğini koruyor. Şirketin güncel yol haritasına göre yaz sonuna doğru lanse edilmesi beklenen masaüstü Fusion işlemcilerin detayları da netleşiyor. Güncellenmiş Bulldozer mimarisi olan Piledriver tasarımının kullanıldığı işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi Fusion A10-5800K olacak.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekrdekli işlemci standart olarak 3.8GHz'de görev yapacak ve TurboCore 2.0 teknolojisi ile 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek. Seviye 2 bellek kapasitesi 4MB olan ve entegre bellek kontrolcüsü ile 1866MHz'e kadar destek sunan işlemci, entegre grafik birimi tarafında 800MHz'de görev yapan ve 384 adet paralel işlem birimiyle donatılan Radeon HD 7660D iGPU'sunu kullanacak.
Isıl güç tasarımı 100 Watt olarak belirlenen işlemci, K serisi altında lanse edileceğinden çarpan kilidi açık olarak gelecek ve hız aşırtma konusunda iddialı olacak. A85X çipsetli anakartlarla kullanılacak olan yeni işlemci ile AMD, Fusion ailesinin pazardaki satış başarısını daha da yukarılara çekmeyi planlıyor.
Genel işlem gücü açısından Intel Ivy Bridge jenerasyonun iddialı modellerinden yavaş olması beklenen işlemcinin buna karşılık daha düşük bir maliyet ile sunulacağı ve GPU tarafında daha güçlü bir paket sunacağına dikkat çekmek gerekiyor.
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Bu bir APU...
Bulldozerin en başından beri Phenomdan %50 gibi daha hızlı olmasını bekliyorduysanız, yada Trinity'nin SB/IB seviyelerine çıkacağı beklentiniz vardıysa yine hep yannış yerden baktınız demek. Masaüstü Trinity içn de benzeri bakış açısına sahipseniz yine yannış yerden bakıyorsunuz demek. 1080p de 60fps hi detail yannış seçeneği kovalıyorsunuz yani. Zaten hedef kitlesi de siz değilsiniz.
Aynı çekirdek hızında, turbo vs. kapalı iken FX'e göre %15 civarlarında hız artışı getirdiği ortada. Önemli olan da vadedilen ile aşa yukarı ortaya çıkanın kabaca bu olması. Üstelik de L3 olmamasına rağmen. FX-4100 ile karşılaştıran test yapılınca bu açıkca ortaya çıkacaktır (tek çekirdek karşılaştırmasında fx 8150 den %15 daha iyi sonuç verdiğine göre süpriz de olmayacak).
En kötü durumda Liano ile başa baş olması,çoğu durumda az veya çok daha iyi olması, oc imkanı, turbosu, biraz daha iyi gpu performansı ile iyi gibi duruyor. 1680'de 60FPS WOW kötü değil bence (wow'un intel de daha iyi çalışmasına rağmen). Fiyatı saçma olmazsa Haswell'e kadar çok iyi satabilir. Eğer Intel IB Pentiumlara HD4000 koymaz yine sade HD ile bırakırsa, AMD yine iyi satar. İlk çıkacak Hasweller direk bunun rakibi olmayacağından, fiyat farkı yüzünden yine bi süre daha satmaya devam edebilir bana göre. Ama piyasaya sürülme süresi uzadıkça AMD'nin hareket alanı bana göre daralıyor, tıpkı Liano indiriminin çok çok geç gelmesi gibi(2011'in mesela kasım aynda 130$ civarına a8 3850 satılsa kapış kapış giderdi, bizim memlekette bile).
Intel'in elinde direk rekabet edebilecek bi ürün yok. g620+6670 ile a8 3870k zar zor da olsa, aşa yukarı baş edebilir gibi(%10 min fps farkı gibi). Intel'e lazım olan, eğer AMD'yi bu alanda ekarte etmek istiyorsa, düşük CPU'lara da HD4000 koyması ki az veya çok daha rekabetçi olsun. Bi g620'ye mesela, en azından HD2000 koymazsan sana 3d Bluray çözme imkanı vermez ve HTPC benzeri bişey düşünen adam direk AMD'ye kayar.
AMD sonuçta, yukardaki bazı yazılar gibi, kendi ayağını vuracak durumda değil. Bir APU ile de en az 7750 seviyesi vericek durumda hiç değil, hiç kimse bu seviyeye ulaşacak konumda değil. Bu yüzden bu şekilde eleştrilecekse bu çok yannış, en az 4-5kat bellek bant genişliği farklı var harici 128bit kartlarda. APU'nun çıkabileceği ise alınabilir seviyede olanlar için en çok 1866mhz ramlar(kimse 2133 ram almayı düşünmez heralde).
AMD piyasaya olabildiğince erken sürer, Haswell de yeterince gecikirse bence AMD iyi satar iyi iş yapar. AMD için Haswell beklenen bi tehlike, GPU/CPU ortak kullnımlı L3 önbellek(LLC-last level cache) tehlikeli. Intel ortak kullanımdan dolayı L3'ün ne kadar büyük olacağını açıklamadı ama 64mb gibi devasa bi değer olursa, yine GPU için özel bir ring bus olursa AMD'yi zora sokabilir.
Yine AMD önceden sık sık dediğim gibi, yakın zamanlarda firmalar ile işbirliği olaylarına ciddi ciddi ağırlık vermeye başladı (en son Autodesk Maya ile). Open CL'in veya GPU'nun kullanımını bu şekilde arttırmak ve faydalanmak istiyor. Intel ise Haswell'de AVX2 avx-1024 ile performans peşinde olacak (1024bitkullanıcak anlamına gelmiyor, yada 1024 bit AVX ile veri işleyecek anlamına da gelmiyor, hem bu şekil bi yaklaşım verimsiz). Ama intelin "gather support" dediği bi olay var, Intel'e göre Haswell'in 500 GFLOP üstünde bi gücü olacak bu sayede. Üstelik bunu CPU üstünde, belli işleri GPU'ya yaptırmak için farklı bi arabirim (open cl gibi) kullanmadan, hepsi cpu üstünde yapılacak diyor. Bu elbette belli bi programın AVX2 kullanılarak yazılması derlenmesi demek. Sonuç intelin belirttiği (abarttığı?? yada imkanı var dediği??) kadar fark yaratır mı şimdiden kestirmek zor. Çünkü Linux altında mesela i7 üstünde SSE vs. AVX ile karşılaştırma yaparsanız genelde çok çok büyük bi farkın olmadığını görürsünüz (core2 = mmx sse2 3 , corei7= mmx sse 2 3 4 4.1a, corei7-avx =mmx sse2-3-4-4.1 + avx + pclmul bide ilave olarak avx-fpmath gibi flaglar ile). Yani compiler destekliyor olması, compilerın bunlardan faydalanacak şekilde kod üretmesi yeterince işe yaramıyor. Özellikle yazılan kodun elle çok çok daha iyi sonuç üretecek şekilde yazılması lazım. Çünkü bi sürü durumda mesela sse2 olmadan vanilla kod, sse2 ile derlenmiş versiyondan hızlı çalışabiliyor. Yenibaştan önenle kod yazılması da vakit alan bi durum. İşe yaradığı yer var, mesela sse 4.1'e göre fark yatarmadığı yerler var. Çok çok ender durumda AVX 2kat kadar fark yaratabilir durumda (MrBayes Analysis, adını duyanınız bileniniz varmı??). Ortalamada %20-25lerin üstüne pek çıkabilir değil iyimser durumlarda. AVX2'de de eğer benzeri durum tekrarlanırsa AMD'nin bi sürü açıdan o kadar endişe etmesi gerekmez. Yok aynı zamanda Intel CPU için ring bus yapısını da değiştirirse (mesela 32byte/cycle 256bit, her cycyle da 32byte/256 bit veri taşıyabilir 256bit genişliğindeki bi busdan daha mesela 512 bit iç bus yapısına geçerse), daha olay AVX'e faln gelmeden zaten devasa performans artışı olur (bide extra maliyeti). Eğer buna benzer çok çok büyük artış gerçekleştirirse Intel, AMD kendi ayağına sıkıp yine anakart üstü Grafik RAM lı bişeyler düşünebilir (sideport memory olayları).
O zmana kadar Masaüstü Trinity performans olarak iş görür gibi duruyor. FX 4100'den kabaca %15lerde daha yüksek performans + GPU ile.
A6 3500- 3 çekirdekli, bir işlemci uygulama performansı i5 ler kadar iyi faal olarak kullanıyorum. 6570 ekran kartı ile ilemci üzerinde bulunan gpu eş güdümlü çalışıyor,, bunu çalışırken hissediyorsunuz.. Bu kadar kötülenen bir işlemcinin verdiği performansı görmelisiniz,, Çift LCD Monitörle test yaptık, bir ekranda WORLD OF TANKS açık diğer ekranda, tv, msn, internet açık, online tank oyunumuzda 40 ile 55 arası FPS değeri veriyor, takılma yavaşlama yok. Diğer ekranda uygulamalar açık.. Test başlamadan önce ekran kartınıda çıkardık,, İşlemcinin ve gpu nun gücünü görmek için,, Bu sistem anakart işlemci, ram 350 tl
sizce bir rakibi varmı ?