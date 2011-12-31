AMD'nin eski Geliştirici İlişkileri Yöneticisi Intel'e geçiyor

Bir süre önce AMD'den ayrılan Global Geliştirici İlişkileri Yöneticisi Richard Huddy, Intel'e katılıyor. AMD içerisinde farklı pozisyonlarında yaklaşık 7 yıl görev yapan Huddy, daha öncesinde Nvidia ve onun öncesinde de 3DLabs'de çalışmıştı. AMD'deki aktif çalışma hayatının son dönemlerinde Nvidia'yı hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Richard Huddy, henüz Intel'deki yeni göreviyle ilgili bir açıklama yapmış olmasa da büyük bir ihtimalle şirketin grafik teknolojilerine yönelik yeni yapılanmasında bir rol üstlenecek gibi görünüyor.

Nisan ayında duyuracağı 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle, Sandy Bridge tabanlı entegre grafik birimine kıyasla %50-60'a varan oranda daha yüksek grafik performansı sunması beklenen Intel'in, bu alandaki asıl hamlesini ise 2013'te lanse edeceği yeni nesil Haswell mimarisi ile gerçekleştirmesi bekleniyor. Donanım tarafındaki bu gelişmelere ek olarak yazılım ve oyun tarafındaki desteği daha güçlü bir hale getirilmesi adına Richard Huddy'nin aktif rol üstlenmesi beklenebilir. Bu arada Huddy, 3DLabs, Nvidia, AMD ve Intel gibi yarıiletken pazarına damga vurmuş dört önemli firmada çalışma şansı yakalamayı başaran nadir isimlerden biri olacak.