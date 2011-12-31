AMD'nin eski Geliştirici İlişkileri Yöneticisi Intel'e geçiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir süre önce AMD'den ayrılan Global Geliştirici İlişkileri Yöneticisi Richard Huddy, Intel'e katılıyor. AMD içerisinde farklı pozisyonlarında yaklaşık 7 yıl görev yapan Huddy, daha öncesinde Nvidia ve onun öncesinde de 3DLabs'de çalışmıştı. AMD'deki aktif çalışma hayatının son dönemlerinde Nvidia'yı hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Richard Huddy, henüz Intel'deki yeni göreviyle ilgili bir açıklama yapmış olmasa da büyük bir ihtimalle şirketin grafik teknolojilerine yönelik yeni yapılanmasında bir rol üstlenecek gibi görünüyor.
Nisan ayında duyuracağı 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle, Sandy Bridge tabanlı entegre grafik birimine kıyasla %50-60'a varan oranda daha yüksek grafik performansı sunması beklenen Intel'in, bu alandaki asıl hamlesini ise 2013'te lanse edeceği yeni nesil Haswell mimarisi ile gerçekleştirmesi bekleniyor. Donanım tarafındaki bu gelişmelere ek olarak yazılım ve oyun tarafındaki desteği daha güçlü bir hale getirilmesi adına Richard Huddy'nin aktif rol üstlenmesi beklenebilir. Bu arada Huddy, 3DLabs, Nvidia, AMD ve Intel gibi yarıiletken pazarına damga vurmuş dört önemli firmada çalışma şansı yakalamayı başaran nadir isimlerden biri olacak.
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liv boeree die bi hatun var onun peşine düşmüş :P Hatun hem fizikçi hem pro-pokerci hemde güzel ve genç :/
Bakmış işler yolunda gitmiyo, ah uleen demiş, Intele atlamış. Tabi başından beri Intele geçmesi için tezgah da olabilir hepsi.
Ben roportajın tamamını okudum, artık karı kız işlerini bıraktım kalbim kırık cebim boş gibisinden bişeyler demiş (amma magazine çevirdik ahhas).
Haswell ile ilgili bazı şeyler çok önceden beri var. Mesela ilk defa Hardware Transactional Memory eklenicek Haswellde. Transactional Memory olayına uygun compiler ile derlenmiş bi programın büyük ölçüde performans artışı gtirmesi lazım. Bu TM denilen olan paralel kod çalıştırmayla faln alakalı. Intel IBM Sun 2009 da bi tasarı grubu kuruyorlar. Sun satılınca Rock çipi yarıda kalıyo. Intelden haber yok Haswell çıkana kadar. Ibm PowerPC A2 de kullanıyor bunu. Haswell ile bu zımbırtı AVX2 ile gelicek.
AMD nin buna destek verip vermeyeceği belli değil. AMD 2009da Advanced Synchronisation Facility (ASF kısaca) diye bi deneysel komut seti geliştiyiyor, AMD64 platformu içn. Ama bütün saçma sapan şeyler arasında kayboluyor.
Lafın kısası AMD bu TM olayına destek vermezse geleceği çok çok çok karanlık.
Bu amcanın Intele gelmesi ile, Intel tekrardan bi GPU olayına ciddi anlamda girişebilr.
Günümüzde masaüstü gpu'lar gittikçe unutulan, gündemden düşen donanımlar olarak görülmekte. Hatta Intel'in Larrabee'den vazgeçmesindeki sebep bile bu olabilir. O nedenle Intel bildiğimiz anlamda bir gpu üzerine yoğunlaşmaktansa yongada sistem çözümleri için grafik mimarileri geliştirmek istiyor olabilir. Yahut haberde de geçtiği üzere işlemci paketindeki gpu'yu geliştirmek istiyor olabilir. Ancak şahsen pazar olarak gpu pazarına gireceğini sanmam. Çok çok geç kalır ki o dönemde ekran kartları iyice gündemden düşmüş olacaktır büyük ihtimalle.
Bu duruma bir de AMD tarafından bakmak gerekir ki bu konuya ilişkin olumlu hiçbir şey düşünemiyorum. Zira bu adam Ati'deki kilit isimdi. AMD'nin yıllarca kullandığı stream processor mimarisini ve bu mimari üzerinde şekillendirilen R600 gpu'sunu ortaya çıkaran adamlardan biri. Bu adamın gitmesi demek, AMD'nin grafik departmanının büyük bir darbe alması demektir ki AMD'nin en iyi durumda olan bölümü ekran kartı bölümüdür. Orda da sorun çıkarsa AMD için çanlar çalmaya başlar...
"nadir" olmalıydı sanırım.
spy was here