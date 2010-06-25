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AMD'nin ilk Fusion işlemcisi yıl sona ermeden gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Fusion işlemci ailesi için planladığı ilk modelini yıl sona ermeden pazara sunabilir. Yeni işlemcinin dördüncü çeyrekte, muhtemelen Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde lanse edilmesi beklenirken, dizüstü bilgisyar üreticilerininn Fusion işlemcili yeni modellerini, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek CES 2011 fuarıyla birlikte tanıtmaları bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcinin Brazos platformu alında lanse edileceği ve çift çekirdekli tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

DirectX 11 destekli entegre grafik birimi sayesinde hem 3D hem de HD video hızlandırma özellikleriyle gelecek işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 25 Watt olacak. Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini hem dizüstü bilgisayarlar hem de masaüstü ve sunucu sistemlerde kullanmayı planlıyor. Çift çekirdekli Fusion modellerinin yanında 4 çekirdekli Fusion işlemcilerini de yeni yıl ile birlikte pazara sunmaya hazırlanan AMD, işlemcilerini doğal tasarımla hazırladığına dikkat çekerken, entegre grafik performansının rakipsiz olacağını belirtiyor.


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Vapor.Experience 9 yıl
helal olsun işte budur. yaz sonu laptop alma planım vardı ama dişimi daha sıkabilrim. hele bu haberden sonra oy oy AMD. sana emzirilen sütler helal olsun :)
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Schneeflocke 9 yıl
laptopların fiyatlarındada düşüş olur büyük ihitmal
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DH Misafiri 9 yıl
güzelmiş işe yarar gibi görünüyor.
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
4 çekirdekli bir apu ve 68xx ekran kartı için şimdiden para biriktirmeye başlasam iyi olacak.
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vidoko 9 yıl
amd inş nvidia ya yaptığı satuş etkisini intele de yapar bekliyoruz ..
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DH Misafiri 9 yıl
güzelmiş işe yarar gibi görüyor
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ugacomtr 9 yıl
yeni intel kullanmaya başlamışken fusionlarla birlikte geri AMD (yuvama) döneceğim. AMD tadı başka olur... 6xxx serisi ekran kartları ve ignesiz 12-16 core işlemcilerini 4 gözle bekliyorum.
Haber için teşekkürler.
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Rainbow6 9 yıl
Ben genelde intel kullanirim ama bu fusionu bende beklemedeyim entegre grafik islemcisi olarak amd nin daha iyi olacagina inaniyorum cunku atiyle beraber calisiyorlar entegre anakartlarada bakarsak amd nin kartlari intel tabanli kartlardan daha iyidir ozellikle laptop alaninda .. birde bu fusionda netbook alanina da el atarsa cok iyi olur ama neden hep bu kadar gec kaliyo anlamiyorum
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DH Misafiri 9 yıl
AMD (işlemci) kullanıyorum ve cok güzel kesin AMD fusion da amd ye yakışaçak bir şekilde üretilmiştir.
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maglev45 9 yıl
AMD coştu bu aralar... Bakalım ne olacak sonuç?
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VenomS 9 yıl
bende merakla bekliyorum benim sistemimden ( Phenom II X3 720@X4 975 3.6GHz CPU ile HD4200@HD4300 1Ghz GPU )daha iyi bir APU çıkartabilecekmi AMD çıkarırsa yok satmaya başlar bence
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KANUNI61 9 yıl
sony nin dizüstü üretiminde amd platformuna gecmesine şaşırmıştım demekki adamların bir bildikleri varmış
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SERIM 9 yıl

KANUNI61

sony nin dizüstü üretiminde amd platformuna gecmesine şaşırmıştım demekki adamların bir bildikleri varmış

Apple'da aynı sekilde AMD ile görüşmelerine devam etmekte , Fusion ile AMD işlemcili Mac'ler görebileceğiz .
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