AMD'nin ilk Fusion işlemcisi yıl sona ermeden gelebilir

AMD, Fusion işlemci ailesi için planladığı ilk modelini yıl sona ermeden pazara sunabilir. Yeni işlemcinin dördüncü çeyrekte, muhtemelen Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde lanse edilmesi beklenirken, dizüstü bilgisyar üreticilerininn Fusion işlemcili yeni modellerini, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek CES 2011 fuarıyla birlikte tanıtmaları bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcinin Brazos platformu alında lanse edileceği ve çift çekirdekli tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

DirectX 11 destekli entegre grafik birimi sayesinde hem 3D hem de HD video hızlandırma özellikleriyle gelecek işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 25 Watt olacak. Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini hem dizüstü bilgisayarlar hem de masaüstü ve sunucu sistemlerde kullanmayı planlıyor. Çift çekirdekli Fusion modellerinin yanında 4 çekirdekli Fusion işlemcilerini de yeni yıl ile birlikte pazara sunmaya hazırlanan AMD, işlemcilerini doğal tasarımla hazırladığına dikkat çekerken, entegre grafik performansının rakipsiz olacağını belirtiyor.