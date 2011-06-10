AMD'nin yeni nesil Fusion A serisi işlemcilerinin tamamı detaylandı

AMD'nin pazara sunmaya hazırlandığı LIano kod adlı Fusion A serisi işlemcilerin tamamı detaylandı. AMD'nin resmi dökümınana göre Fusion A serisi işlemcilerin ik etaptaki en hızlı modeei A8-3850 modeli olacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan işlemci 2.9GHz'de çalışıyor ve 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz'de çalışan DirectX 11 destekli Radeon HD 6550D entegre grafik birimiyle donatılan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 100 Watt olarak belirlenmiş.

AMD'nin en hızlı ikinci Fusion işlemcisi olan A8-3800 ise 3850 modelinden farklı olark Turbo Core teknolojisini de destekliyor. Standart olarak 24GHz'de çalışan işlemci, performans gerektiğinde çekirdek çalışma frekansını 2.7GHz'e kadar yükseltebiliyor. A8-3850 modeliyle benzer şekilde 4MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve Radeon HD 6550D entegre grafik birimiyle gelen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. A8 serisi işlemciler, Fusion ailesinin en hızlı modellerini temsil ederken, A6 serisi işlemciler ise bu grubun orta segment çözümlerine karşılık geliyorlar. A6 serisi altında sunulacak işlemcilerin en hızlısı olan dört çekirdekli A6-3650, 2.6GHz'de çalışıyor ve 4MB Seviye 2 bellek kapasitsiyle geliyor. Yani standart çalışma hızı, A8-3800'in baz hızında daha yüksek ancak bu işlemci ile birlikte entegre grafik birimi kırpılamaya başlanıyor ve 400x yerine 320x poaralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz yerine 443MHz'de çalışan Radeon HD 6530D işlemcisine yer veriliyor.

Fusion A6 serisinin ikinci modeli olan A6-3600 de dört çekirdekli tasarımı baz alıyor. A8-3800 modeli gibi Turbo Core teknolojisiyle donatılan işlemci, standart olarak 2.1GHz'de görev yaparken, Turbo Core teknolojisi devreye girdiğinde çekirdek çalışma frekansını 2.4GHz'e kadar yükseltebiliyor. Fusion A6-3600'ün diğer tüm özellikleri ise Fuison A6-3650 ile aynı. Fusion A serisinin ilk etapta pazara sunulacak son modeli ise aynı zamanda bu serinin en ucuz temsilcisi olacak A4-3400. Diğer tüm modellerden farklı olarak dört çekirdek yerine çift çekirdekli tasarımı temel alan işlemci, 2.7GHz'de çalışıyor ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 600MHz'de çalışan ancak 160x paralel işlem birimine sahip Radeon HD 6410 entegre grafik biriminin yer verildiği işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt.