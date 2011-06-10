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AMD'nin yeni nesil Fusion A serisi işlemcilerinin tamamı detaylandı

7 yıl
14,2b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin pazara sunmaya hazırlandığı LIano kod adlı Fusion A serisi işlemcilerin tamamı detaylandı. AMD'nin resmi dökümınana göre Fusion A serisi işlemcilerin ik etaptaki en hızlı modeei A8-3850 modeli olacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan işlemci 2.9GHz'de çalışıyor ve 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz'de çalışan DirectX 11 destekli Radeon HD 6550D entegre grafik birimiyle donatılan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 100 Watt olarak belirlenmiş.

AMD'nin en hızlı ikinci Fusion işlemcisi olan A8-3800 ise 3850 modelinden farklı olark Turbo Core teknolojisini de destekliyor. Standart olarak 24GHz'de çalışan işlemci, performans gerektiğinde çekirdek çalışma frekansını 2.7GHz'e kadar yükseltebiliyor. A8-3850 modeliyle benzer şekilde 4MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve Radeon HD 6550D entegre grafik birimiyle gelen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt.  A8 serisi işlemciler, Fusion ailesinin en hızlı modellerini temsil ederken, A6 serisi işlemciler ise bu grubun orta segment çözümlerine karşılık geliyorlar. A6 serisi altında sunulacak işlemcilerin en hızlısı olan dört çekirdekli A6-3650, 2.6GHz'de çalışıyor ve 4MB Seviye 2 bellek kapasitsiyle geliyor. Yani standart çalışma hızı, A8-3800'in baz hızında daha yüksek ancak bu işlemci ile birlikte entegre grafik birimi kırpılamaya başlanıyor ve 400x yerine 320x poaralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz yerine 443MHz'de çalışan Radeon HD 6530D işlemcisine yer veriliyor.

Fusion A6 serisinin ikinci modeli olan A6-3600 de dört çekirdekli tasarımı baz alıyor. A8-3800 modeli gibi Turbo Core teknolojisiyle donatılan işlemci, standart olarak 2.1GHz'de görev yaparken, Turbo Core teknolojisi devreye girdiğinde çekirdek çalışma frekansını 2.4GHz'e kadar yükseltebiliyor.  Fusion A6-3600'ün diğer tüm özellikleri ise Fuison A6-3650 ile aynı. Fusion A serisinin ilk etapta pazara sunulacak son modeli ise aynı zamanda bu serinin en ucuz temsilcisi olacak A4-3400. Diğer tüm modellerden farklı olarak dört çekirdek yerine çift çekirdekli tasarımı temel alan işlemci, 2.7GHz'de çalışıyor ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 600MHz'de çalışan ancak 160x paralel işlem birimine sahip Radeon HD 6410 entegre grafik biriminin yer verildiği işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt.


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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Yaa iyi hoş haber yapıyorsunuz da. Hiç milletin nabzını tutamıyorsunuz. Alın size ispatı:

Şu resmin ortasına koyduğunu DonanımHaber, Sık Sık Güncellenen Haber Sitesi adlı Fligranınızı biraz daha şeffaf yapsanız da altında yazan A6-3650 ve A6-3600 ün GPU Clock hızının kaç olduğunu da görebilsek..

Şimdi göreceksiniz kaç kişi bu sayfaya girdiyse hepsi benimle aynı fikirde olacak ve herkes +1 basacak.

Belki görürsünüz kaç tane Thumbs Up var ve ona göre bundan sonra biraz daha şeffaf yaparsınız biz de görürüz...

Lütfen yaa. Kaç kişi yazdı bu konuda rahatsız olduğunu ama hâlâ aynen devam.
Şöyle falan yapın bari:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yaa iyi hoş haber yapıyorsunuz da. Hiç milletin nabzını tutamıyorsunuz. Alın size ispatı:Şu resmin ortasına koyduğunu DonanımHaber, Sık Sık Güncellen...
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Yanıtla +46
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efedami 7 yıl
zagor33
En hızlı modelin 3 Ghz altında ve üstelik turbosuz olması inanılır gibi değil. Fusion işlemcilerin IGPsi müthiş ondan yana sıkıntı yok, ama stok işlemci hızı gerçekten böyle düşük ise 2 gün sonra çıkacak incelemelerde pek parlak görünmeyecek. 40nm olarak üretilen 6550M 15-30W arasında güç tüketirken, aynı özelliklere sahip 32nm Fusion IGPnin 20W civarında güç harcayacağını tahmin edebiliriz. Bu durumda 32nm 4 çekirdek 2.9 GHzde 80W pek mantıklı değil gibi. 3.2 GHz X4 Propuslar 95W zaten.

neden mantıklı değil ? propuslar 45nm ile üretildiği için daha fazla güç tüketiyor. 32nm de daha düşük güç tüketimi olması doğal
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alpa07 7 yıl
fx 57 amd bilgilerini hacılıyor.bir kaç aya kalmaz ofise dava açacaklar
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bilalMW 7 yıl
Fusion işlemciler ne zaman ülkemiz pazarında yerini alıcak acaba?
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abdulmusavvir 7 yıl
e-450 gerçekten ilgimi çekti, çift çekirdek, 1.65 ghz ama buna rağmen 18wlık tdp değerine sığdırılmış, fiyatı da uygun olması halinde yeni bir dönemin işareti gibi...Via'da bu konuda müthiş başarılar elde etti, Via'da satışa gelse işlemciler de devrim başlığı atılabilirdi. Adamlar küçük boyutlu 4 çekirdekli işlemci duyurdular ama her zamanki gibi satmıyorlar..:)
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Batuist 7 yıl
kesin fx57nin AMDde çalışan bir arkadaşı filan var.. AMD haberleri sürekli önce DHta çıkıyor.. Sonra adamlar size inceleme için numune göndermicez diyincede çocuk gibi firmaya küsüyorlar :)) :))
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yc#1 7 yıl
65W TDP'ye sahip işlemcilerin teknik verileri arasında ciddi farklar var.
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Chembond 7 yıl

Batuist

kesin fx57nin AMDde çalışan bir arkadaşı filan var.. AMD haberleri sürekli önce DHta çıkıyor.. Sonra adamlar size inceleme için numune göndermicez diyincede çocuk gibi firmaya küsüyorlar :)) :))



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Rainbow6 7 yıl
AMD isim tasarimini intelden almis gibi duruyor, fiyatlari belli degil mi bunlarin .. hadi bakalim testler havada ucussun artik
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SEO-Uzmanı 7 yıl
LOGOS :D
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EgoisTe91 7 yıl
@Overcloking verdim şukunu
Gerçektende güzel gelişmeler varsın 3GHz olmasın biz yaparız tabi intel gibi oc için engel oluşturan bir sistem yoksa.
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swordfish666 7 yıl
nVIDIA'nın optimus ya da Intel'in yeni Virtu teknolojisi gibi güç gerektiren uygulamalarda harici kartı devreye sokan, boşta ise harici kartı devre dışı bırakıp dahili görüntü birimini etkinleştiren bir şey mi bu Dual Graphics ?
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WinteR 7 yıl
Teşekkürler, evet bildiğimiz CF, Radeon Brand denmiş de ordan karşımasın :)
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