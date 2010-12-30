Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için ilk tanıtım filmi yayınlandı

8 yıl
50,8b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin yıllardır merakla beklenen Fusion kod adlı yeni nesil işlemci ailesi Ocak ayında lanse edilecek. 6 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki lansmanı takiben satışa sunulması beklenen Fusion işlemci ailesi için AMD yeni bir tanıtım filmi yayınladı.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
some_times 7 yıl
atalay1993
ewT anlam yüklü, eskiden olduğu gibi İntelin 1 teknolojisini taklit edip adını fusion koyup sunacaklar piyasaya :)

birkerede bileden konuşan olmasa ya. dostum sana tavsiyem işlemcileri detaylı anlatan videoları izle ve mimariler arasındakien azından aklının alabilecei farkları öğren detayına inme bile :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 8 yıl
meraktan izledim, diğer amd videoları gibi aşırı abartılmış bir video yapmışlar niye bu kadar büyütüyorlarki anlamadım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Byrad 8 yıl
ilk 1 ghz işlemci ilk x2 gpu ilk fusion cpu hadi gene intel 1 numara diyin :)hadi gene oyunlara ona buna reklam versin yaptıkları şuanki en iyi işlemcilerde bile amd en iyi sonuç alırken okulda hocanın bana amd intel in alternatif markasıdır intel i taklit ederek buralar gelmiştir demesi gibi cahilce yaklaşımları uyuz etti inş burdada öyle 1-2 arkadaş çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X Files 8 yıl

Byrad

ilk 1 ghz işlemci ilk x2 gpu ilk fusion cpu hadi gene intel 1 numara diyin :)hadi gene oyunlara ona buna reklam versin yaptıkları şuanki en iyi işlemcilerde bile amd en iyi sonuç alırken okulda hocanın bana amd intel in alternatif markasıdır intel i taklit ederek buralar gelmiştir demesi gibi cahilce yaklaşımları uyuz etti inş burdada öyle 1-2 arkadaş çıkar.


AMD'nin Intel'i taklit etme söylemi bakış açılarına bakarak doğru da denilebilir yanlışta. Ancak yatsınamaz bir gerçek var ortada.

Intel X86 olarak bilinen platform ile ki burada tekelcilik zihniyetini ayrıca tartışmak lazım, günümüz bilgisayar dünyasının bu kadar gelişmesinde öncü rol oynamıştır. Yani bugün ATI, Nvidia, Adobe, Autodesk, Microsoft, Symantec veya Oracle gibi büyük yazılım ve donanım üreticileri büyüklüklerini Intel in X86 platformuna borçludur.

AMD de Intel in bu hazırladığı pastadan her işlemci başına X86 veya bunun haricindeki bir takım komut setlerine para ödeyerek pay alma savaşı vermektedir. Intel iyidir AMD kötüdür gibi bir yaklaşım içinde değilim ancak insanların baktıkları pencereler farklı olunca AMD yi Robin Hood olarak görenler bile yok değil.

Bu tip endüstrideki başı çeken firmalar, yazılım, donanım, savaş teknolojileri ve medikal ( ilaç üretimi ) gibi dünyanın gidişatında önemli rol oynayan iş kollarında var olup söz sahibi olma amaçlarının temel noktası "para kazanmak" "insanları kendilerine bağımlı kılmak" tan başka da bir şey değildir.

Dolayısı ile bu pencereden bakınca da bu tip global firmaların ne birbirini taklit etmediğini, nede taklit edilmediğini söylemek cahilce olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yugams 8 yıl
iyi gaz veriyorlar ya neyse bekleyip görmek lazım el mi yaman beymi yaman....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tr@mmler 8 yıl
laptop almak için bende bazı arkadaşlar gibi fusionı bekliyorum, eğer söylendiği gibi mobil 5650 ayarında bir grafik performansı verirse tadından yenmez. üüfff..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhgon 8 yıl
başarılı :) gözdağı vermişler ama bakalım ekşını ne zaman görecez :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihandark 8 yıl
teknolojisine birşey diyemem ama neden bu amd reklamları hala 5.sınıf ''delta harekatı 1500'' havasında yani show tv'de amerikan sineması kuşağında yayınlasalar yadırgamam :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 8 yıl
Amd bu teknolojıyı 2009 da hayata gecirecekti geciktire geciktire intel daha once yaptı sandybridge gırıs segmente herseyi karsılayacak hd5450 performansına yakın sonuclardan bahsediliyor....hatta nvidea optimus teknolojise ile birlikte performans yanında enerjı tuketimindede avantaj saglayacak..amd nın yaptıgı acıklama ıslemcılerının gpunun directx11 oldugu ve hd5600 lere yakın performans sergileyeği...
ahada asagıdaki yazı sahane olmus....şimdilik en iyisi intel ve sandybridge işlemciler..:DDD
donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
işallah Fusion yerinne fiyoskon cıkmasın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cestvrai 8 yıl
Muazzam komik bir video olmuş . Sonunda Dirk Meyer'in lafı da bomba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
ocak geldi sayılır göreceğiz fikri çalan mı daha çok iş yapıyor yoksa geç kalan fikir sahibi AMD m i?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Güzel tanıtım performansıda çok zamandır yapılan haberlere göre iyi olacak heralde.Amd birleşik cpu-gpu işinde iyi şeyler başarabilir sonuçta ikisindede çok iyi işler başarıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeknolojiveBililisim 8 yıl
bu teknoloji aslından amdnin hakkı intel gerçektende videodaki gibi teknoloji çalmış sonuna k ekini eklemiş ama intelinki perişen umarım amdninkide öyle olmaz he bide fiziksel hesaplamaları seçebileceğimiz yeni driver gelir umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 8 yıl
yeşil lazer her yerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
06:00
32 Çekirdek 64 izlek işlemci kutudan çıkıyor. Threadripper 2990WX
21,1b izlenme · 9 ay
04:25
Intel ve AMD güçlerini birleştirdi: AMD grafikli Intel işlemciler geliyor
33,4b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
07:10
Dünyanın ilk 7nm ekran kartı: AMD'nin en güçlü silahı
15,1b izlenme · 6 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
04:28
Karşınızda AMD'nin yeni canavarı l 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemci
28,2b izlenme · 11 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
06:39
AMD Ryzen Threadripper 1950x kutusundan çıkıyor
34b izlenme · 1 yıl
08:28
AMD'nin yeni bombası: 7nm Zen 2 işlemciler
14,9b izlenme · 6 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,6b izlenme · 1 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,4b izlenme · 14 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim