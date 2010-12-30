AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için ilk tanıtım filmi yayınlandı

AMD'nin yıllardır merakla beklenen Fusion kod adlı yeni nesil işlemci ailesi Ocak ayında lanse edilecek. 6 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki lansmanı takiben satışa sunulması beklenen Fusion işlemci ailesi için AMD yeni bir tanıtım filmi yayınladı.
birkerede bileden konuşan olmasa ya. dostum sana tavsiyem işlemcileri detaylı anlatan videoları izle ve mimariler arasındakien azından aklının alabilecei farkları öğren detayına inme bile :)
AMD'nin Intel'i taklit etme söylemi bakış açılarına bakarak doğru da denilebilir yanlışta. Ancak yatsınamaz bir gerçek var ortada.
Intel X86 olarak bilinen platform ile ki burada tekelcilik zihniyetini ayrıca tartışmak lazım, günümüz bilgisayar dünyasının bu kadar gelişmesinde öncü rol oynamıştır. Yani bugün ATI, Nvidia, Adobe, Autodesk, Microsoft, Symantec veya Oracle gibi büyük yazılım ve donanım üreticileri büyüklüklerini Intel in X86 platformuna borçludur.
AMD de Intel in bu hazırladığı pastadan her işlemci başına X86 veya bunun haricindeki bir takım komut setlerine para ödeyerek pay alma savaşı vermektedir. Intel iyidir AMD kötüdür gibi bir yaklaşım içinde değilim ancak insanların baktıkları pencereler farklı olunca AMD yi Robin Hood olarak görenler bile yok değil.
Bu tip endüstrideki başı çeken firmalar, yazılım, donanım, savaş teknolojileri ve medikal ( ilaç üretimi ) gibi dünyanın gidişatında önemli rol oynayan iş kollarında var olup söz sahibi olma amaçlarının temel noktası "para kazanmak" "insanları kendilerine bağımlı kılmak" tan başka da bir şey değildir.
Dolayısı ile bu pencereden bakınca da bu tip global firmaların ne birbirini taklit etmediğini, nede taklit edilmediğini söylemek cahilce olacaktır.
ahada asagıdaki yazı sahane olmus....şimdilik en iyisi intel ve sandybridge işlemciler..:DDD
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