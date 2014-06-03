AOC, 34-inçlik 21:9 monitörü u3477Pqu'yu kullanıcıların beğenisine sundu

Monitör üretiminde öne çıkan firmalardan AOC, son dönemde sayıları artan 32-inçlik modeller arasında yeni geliştirdiği u3477Pqu'yu eklediğini duyurdu.

Oldukça şık görünen çerçevesiz tasarımında, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 32-inçlik bir panel (AH-IPS) taşıyan yeni AOC u3477Pqu, birçok rakibinden 21:9 en boy oranıyla ayrılıyor ve böylece siyah bantların olmadığı film deneyimi ile çoklu pencere çalışma noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Diğer teknik detayları arasında 5ms tepki süresi, 1000:1 kontrast değeri, 320 cd/m2 parlaklık, D-Sub, DVI, HDMI, çift USB 3.0/2.0 ile DisplayPort portları ve 3-watt dahili stereo hoparlör gibi detaylar bulunan monitör, yüksekliği ayarlanabilir bacağıyla da ergonomik kullanım için en ideal açıya getirilebiliyor.

AOC'un yeni monitör modeli u3477Pqu, fiyatı henüz açıklanmamış olsa da Temmuz ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/201606/aoc-to-release-the-u3477pqu-34-inch-3440-x-1440-monitor.html