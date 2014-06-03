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AOC, 34-inçlik 21:9 monitörü u3477Pqu'yu kullanıcıların beğenisine sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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AOC, 34-inçlik 21:9 monitörü u3477Pqu'yu kullanıcıların beğenisine sundu
Monitör üretiminde öne çıkan firmalardan AOC, son dönemde sayıları artan 32-inçlik modeller arasında yeni geliştirdiği u3477Pqu'yu eklediğini duyurdu.
Oldukça şık görünen çerçevesiz tasarımında, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 32-inçlik bir panel (AH-IPS) taşıyan yeni AOC u3477Pqu, birçok rakibinden 21:9 en boy oranıyla ayrılıyor ve böylece siyah bantların olmadığı film deneyimi ile çoklu pencere çalışma noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Diğer teknik detayları arasında 5ms tepki süresi, 1000:1 kontrast değeri, 320 cd/m2 parlaklık, D-Sub, DVI, HDMI, çift USB 3.0/2.0 ile DisplayPort portları ve 3-watt dahili stereo hoparlör gibi detaylar bulunan monitör, yüksekliği ayarlanabilir bacağıyla da ergonomik kullanım için en ideal açıya getirilebiliyor.
AOC'un yeni monitör modeli u3477Pqu, fiyatı henüz açıklanmamış olsa da Temmuz ayı içerisinde satışa çıkıyor.
 
AOC, 34-inçlik 21:9 monitörü u3477Pqu'yu kullanıcıların beğenisine sundu

http://www.techpowerup.com/201606/aoc-to-release-the-u3477pqu-34-inch-3440-x-1440-monitor.html Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen
Tasarım anlamında yeni bir sayfa açmış
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Redunay 5 yıl
film için uygun ama buna ekrana uygun film yoksa sağdan ve soldan siyah boşluk oluyor.
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BARIŞ55 5 yıl
Önü tophane arkası şişhane.

Arka tarafı daha iyi olabilirmiş.

Alamayacağım için sorun yok. Çıkmasa da olur.
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OgrenciPasosu 5 yıl
Ben 3 adet 23" monitor birden kullanıyorum ve bu monitörü sevdim. Kavisli olsa hakikaten çok daha güzel olur.
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keskin53 5 yıl
yakında bu Monitör yuzunden evin duvarlarını görmeyecez
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lj94 5 yıl
monitörde 16:10 formatını tek geçerim.
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ulan64ude 5 yıl
ev kullanıcısı için 20inç ten fazlası gereksiz
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zotacing 5 yıl ulan64ude
ulan64ude
ev kullanıcısı için 20inç ten fazlası gereksiz

Tamamen kişisel tercih. Taşınabilir bir ürün değil, büyük olmasının bir sakıncası yok, bana 23'' yetmiyor mesela hemen alışıyorsun çünkü. Cep telefonun da ekran boyutu eleştirilir çünkü taşınabilir bir cihaz.
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VLCplayer 5 yıl
Tam benlik.
29" olan modeller varda hep demişimdir 30" üzeri olmalı bu monitörler,
bende 27" var ama 29" olan bu tip uzun modellerin yüksekliğinden daha büyük 2 cm kadar,
27" monitörün boyu sabit kalarak sağa doğru büyümesi gerekir bu durumda 30" üzeri olur,
29" i bu sebep tutmamıştım, bence şimdi oldu,
27" monitörümde olsa filmleri izlerken alt-üst boşlukları hala görmek can sıkıcı.
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Umutcan 5 yıl
21:9 monitörler 2 monitörü tek monitörde birleştirip 2 uygulamayı yan yana rahatça kullanacağınız yatay bir alan için tercih edilebilir, herşeyi oyun amaçlı düşünmekten vazgeçin bence.
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ouzqan 5 yıl
Ekran tasarımında AOC her zaman güzel ürünler çıkarıyor ama pahalı oluyor genelde . Birde bu 34 inç muazzam birşey olur oyun oynarken .
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chamicals2 5 yıl
bildiğim kadarıyla nerdeyse tüm pc oyunları her çözünürlükte oynanıyor.
oyun+film için bire bir internet için vasat
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killnOd 5 yıl
16:9 ekranlarin bile ne kadar kullanisli oldugu tartismaliyken 21:9 birakin monitoru TV ler bile bu ekran boyutuna cabuk ayak uyduramayacaklar sanirim.Birde bunlarin kavislileri cikti.Taktir edersiniz ki herkez sarayda oturmuyor :)
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bayraak 5 yıl
2 Monitor alip yanyana kullanacagina al bunu cercevesiz ve daha sik
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