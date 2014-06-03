AOC, 34-inçlik 21:9 monitörü u3477Pqu'yu kullanıcıların beğenisine sundu

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Monitör üretiminde öne çıkan firmalardan AOC, son dönemde sayıları artan 32-inçlik modeller arasında yeni geliştirdiği u3477Pqu'yu eklediğini duyurdu.
Oldukça şık görünen çerçevesiz tasarımında, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 32-inçlik bir panel (AH-IPS) taşıyan yeni AOC u3477Pqu, birçok rakibinden 21:9 en boy oranıyla ayrılıyor ve böylece siyah bantların olmadığı film deneyimi ile çoklu pencere çalışma noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Diğer teknik detayları arasında 5ms tepki süresi, 1000:1 kontrast değeri, 320 cd/m2 parlaklık, D-Sub, DVI, HDMI, çift USB 3.0/2.0 ile DisplayPort portları ve 3-watt dahili stereo hoparlör gibi detaylar bulunan monitör, yüksekliği ayarlanabilir bacağıyla da ergonomik kullanım için en ideal açıya getirilebiliyor.
AOC'un yeni monitör modeli u3477Pqu, fiyatı henüz açıklanmamış olsa da Temmuz ayı içerisinde satışa çıkıyor.
http://www.techpowerup.com/201606/aoc-to-release-the-u3477pqu-34-inch-3440-x-1440-monitor.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arka tarafı daha iyi olabilirmiş.
Alamayacağım için sorun yok. Çıkmasa da olur.
Tamamen kişisel tercih. Taşınabilir bir ürün değil, büyük olmasının bir sakıncası yok, bana 23'' yetmiyor mesela hemen alışıyorsun çünkü. Cep telefonun da ekran boyutu eleştirilir çünkü taşınabilir bir cihaz.
29" olan modeller varda hep demişimdir 30" üzeri olmalı bu monitörler,
bende 27" var ama 29" olan bu tip uzun modellerin yüksekliğinden daha büyük 2 cm kadar,
27" monitörün boyu sabit kalarak sağa doğru büyümesi gerekir bu durumda 30" üzeri olur,
29" i bu sebep tutmamıştım, bence şimdi oldu,
27" monitörümde olsa filmleri izlerken alt-üst boşlukları hala görmek can sıkıcı.
oyun+film için bire bir internet için vasat
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Monitör, aoc