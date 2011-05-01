AOC, 50 ID serisi LED-backlit monitörlerini pazara sunuyor

Monitör üreticisi AOC, ev ve ofis kullanıcıları için hazırladığı 50 ID serisi yeni monitörlerini pazara sunacağını açıkladı. İnce profilli tasarıma sahip olan WLED backlit tabanlı yeni monitör ailesi 18.5-inç (1366 x 768), 20-inç (1600 x 900), 21.5-inç (1920 x 1080), 22-inç (1680 x 1050), 23-inç (1980 x 1080) ve 23.6-inç (1920 x 1080) boyutundaki modellerden oluşuyor. AOC tarafından açıklanan bilgilere göre tüm monitörler 5ms tepki süresine ve 20,000,000:1 dinamik kontrast oranına sahip olacaklar.

Modeline göre D-Sub, D-Sub ve DVI veya D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olacak monitörlerin parlaklık seviyesi de yine modeline göre 200/250 cd/m2 seviyesinde olacak. Entegre hoparlör, USB portu ve ayarlanabilir standa sahip olacak monitörlerin Haziran ayında satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.