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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC, 50 ID serisi LED-backlit monitörlerini pazara sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,7b
1
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monitör üreticisi AOC, ev ve ofis kullanıcıları için hazırladığı 50 ID serisi yeni monitörlerini pazara sunacağını açıkladı. İnce profilli tasarıma sahip olan WLED backlit tabanlı yeni monitör ailesi 18.5-inç (1366 x 768), 20-inç (1600 x 900), 21.5-inç (1920 x 1080), 22-inç (1680 x 1050), 23-inç (1980 x 1080) ve 23.6-inç (1920 x 1080) boyutundaki modellerden oluşuyor. AOC tarafından açıklanan bilgilere göre tüm monitörler 5ms tepki süresine ve 20,000,000:1 dinamik kontrast oranına sahip olacaklar.

Modeline göre D-Sub, D-Sub ve DVI veya D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olacak monitörlerin parlaklık seviyesi de yine modeline göre 200/250 cd/m2 seviyesinde olacak. Entegre hoparlör, USB portu ve ayarlanabilir standa sahip olacak monitörlerin Haziran ayında satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.


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