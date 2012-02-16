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AOC, WLED aydınlatmalı 27-inç monitörü e2752Vh'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC, WLED aydınlatmalı 27-inç monitörü e2752Vh'yi duyurdu
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Küresel pazardaki önemli LCD monitör üreticileri arasında yer alan AOC, WLED aydınlatma ile donattığı 27-inç boyutlu modeli e2752Vh'ye bugün itibarıyla resmiyet kazandırdı.
Full HD (1080p) çözünürlük sunan AOC e2752Vh, griden griye 2 ms tepki süresi, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 300 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özellikler sunarken DVI, HDMI ve VGA gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındırıyor.
2.5 watt'lık iki tane hoparlöre sahip olan AOC e2752Vh'nin nisan ayından itibaren 299.99$ fiyat etiketiyle Amerika'da satışa sunulması bekleniyor.
AOC, WLED aydınlatmalı 27-inç monitörü e2752Vh'yi duyurdu
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rastlantisal 7 yıl
Daha önce 2 model AOC kullandım. Beni ne performanstan ne de stabiliteden yana hiç üzmedi. Bu firmaya sempati duyuyorum. Emsal özellikleri sunan rakip firmalara göre fiyatı da daha uygun.
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S R T 7 yıl
Özelliklerine göre fiyatı gayet uygun
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xLmNt13 7 yıl
aoc f/p ürünüdür görüntüsü de fena değil.
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RapscallioN 7 yıl
2 gün oldu Asus VE278Q icin 275 Euro verdim ve 10 000 000:1 kontrast orani var
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createemir 7 yıl
Daha yüksek çözünürlük olsaydı daha iyiydi. İnç başına 81.59 piksel düşüyor. Buda görüntünün net olmadığı anlamına geliyor.
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E_Aydin35 7 yıl
İyi ürün fiyatda normal, hoparlorlü olmasıda tabi + bir avantaj.:)
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DH Misafiri 7 yıl
aoc çok iyi işler yapıyor
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