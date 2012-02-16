AOC, WLED aydınlatmalı 27-inç monitörü e2752Vh'yi duyurdu

Küresel pazardaki önemli LCD monitör üreticileri arasında yer alan AOC, WLED aydınlatma ile donattığı 27-inç boyutlu modeli e2752Vh'ye bugün itibarıyla resmiyet kazandırdı.

Full HD (1080p) çözünürlük sunan AOC e2752Vh, griden griye 2 ms tepki süresi, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 300 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özellikler sunarken DVI, HDMI ve VGA gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındırıyor.

2.5 watt'lık iki tane hoparlöre sahip olan AOC e2752Vh'nin nisan ayından itibaren 299.99$ fiyat etiketiyle Amerika'da satışa sunulması bekleniyor.