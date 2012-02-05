AOC i2353fh LCD monitör video inceleme

rtsbora şu monitörlerin kutusuna neden HDMI kablo koymazlar?
__Toprak__ artcraft35aok derken ?ne diyecekti?
artcraft35aok derken ?
artcraft35 aok derken ?
bugununincileri.com/...
monitorsforphotography.com/...
iyi bir hdmi kablonun fiyatı epeyce yüksek çünkü hocam, ücretsiz koyarsa firma zarar eder, e üstüne fiyat farkını eklerse bu sefer ha ayrı almışsınız ha monitörle gelmiş mantığı, gereksiz olur ve büyük ihtimal yanında verseler bile ortalama kaliteli bir ürün verirler bu da pek tatmin etmez
incelem için tesekkürler..
Pardon ya ben sessiz izledim videoyu da ondan öyle bir cevap verdim şaşkınlıkla, telaffuzu duymamıştım yanlış söylüyor tabi; EY Ow Si diye söylemesi lazım :D
ne diyecekti?