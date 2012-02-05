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AOC i2353fh LCD monitör video inceleme

7 yıl
71,5b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda AOC'un tasarımı, inceliği ve kullandığı IPS paneliyle dikkatleri üzerine çeken monitörü i2353fh'yi inceliyoruz.
 

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nisanci2140 7 yıl
Mükemmel monitör led olmasıda iyi olmuş, güzel
bugununincileri.com/...
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agaçe 7 yıl
çok iyiymiş ama fiyatı bayağı uçar bu cihazın
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ahmet20006 7 yıl
Ips türünün E-Ips olması dez avantaj

monitorsforphotography.com/...
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HAAltuntas 7 yıl
her yerde görmeye başladım bugünlerde.
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brev 7 yıl
Ya arkadaşlar bu monitörlerin tepki süreleri ve ekran gecikmesi ile ilgili neden daha fazla bilgi verilmiyor...
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rtsbora 7 yıl
şu monitörlerin kutusuna neden HDMI kablo koymazlar?
1 Yanıt Yanıtla
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__Toprak__ 7 yıl rtsbora
rtsbora

şu monitörlerin kutusuna neden HDMI kablo koymazlar?

iyi bir hdmi kablonun fiyatı epeyce yüksek çünkü hocam, ücretsiz koyarsa firma zarar eder, e üstüne fiyat farkını eklerse bu sefer ha ayrı almışsınız ha monitörle gelmiş mantığı, gereksiz olur ve büyük ihtimal yanında verseler bile ortalama kaliteli bir ürün verirler bu da pek tatmin etmez
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perikentli 7 yıl
aoc herzaman kaliteli ürünler sunarken ayrıca fiyat farkıda yaratıyor yine öyle olacagını düşünüyorum ..
incelem için tesekkürler..
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mav1li 7 yıl
Dell 550 TL civarında iken 500TL altına piyasaya girerse satılır.
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__Toprak__ 7 yıl
__Toprak__
artcraft35aok derken ?
ne diyecekti?

Pardon ya ben sessiz izledim videoyu da ondan öyle bir cevap verdim şaşkınlıkla, telaffuzu duymamıştım yanlış söylüyor tabi; EY Ow Si diye söylemesi lazım :D
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__Toprak__ 7 yıl
artcraft35
aok derken ?

ne diyecekti?
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artenis 7 yıl
Aluminiyum çok güzel olmuş, bağlantıları ayakta toplamakta kabloları bayağı gizlemiş, parlaklıkğı biraz altta kötü, hoparlörlerinden verim beklemek zaten gereksiz bence, 1900x1200 lerin piyasadan çekilmesi beni çok uzuyor...
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söylediklerisallanmayan 7 yıl
Herkesin nefret edeceği soruyu soracağım ama; acaba videodaki filmin ismi nedir? (merak ettim ne yapayım)
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