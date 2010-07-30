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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC ürün gamını 10 yeni geniş ekran LCD monitörle genişletiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monitör üreticisi AOC yaptığı yeni bir açıklamayla ürün gamına 10 yeni geniş ekran LCD monitor eklediğini duyurdu. Ağustos ayında satışa sunulacak yeni monitör, 18.5-inç ile 23-inç arasında değişen boyut seçeneklerine sahip. Dördü WLED arka aydınlatma, kalanı ise CCFL arka aydınlatma kullanan monitörlerin ekran çözünürlükleri de yine modeline gore 1366 x 768 piksel ile 1920 x 1080 piksel arasına değişmekte.

CCFL tabanlı modelleri 60,000:1, WLED tabanlı modelleri ise 20,000,000:1 dinamik kontrast oranına sahip olan yeni monitörlerde, tepki süresi ise yine modeline gore 2ms ile 5ms arasında değişmekte. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerinin kullanıldığı monitörlerde bazı modellerin entegre hoparlör ve USB çoklayıcı gibi özelliklere sahip olduğu açıklandı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ağustos ayı içerisinde satışa sunulması planlanan yeni monitörlerin fiyatları ise açıklanmadı.


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mehmetgirgin 9 yıl
güzel bi marka bence vestel mi ne bakıyodu bu markaya
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dursuna 9 yıl
vatanbilgisayar.com/...

Bu ürünü indirimden (31/07/2010 son gündü) yeni aldım. Kendi sitesinden baya inceledim şık ve ödül almış bir ürün. Tavsiye ederim.
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gunescan 9 yıl
Nedense dinamik kontrast oranı verilmiş. Çoğu yer dinamik kontrastın göz boyamak için oldugunu söylüyor.
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Sentez* 9 yıl
birazda tasarıma özenseler fena olmaz hani
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ibonline 9 yıl
markanın 22 inç ini kullanıyorum gercekten görüntü büyük markalarla yarışır.birde aoc malına güveniyorki dikkatimi çekti 3 yıl garanti veriyor.
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mumak 9 yıl
ben kocaeli gebze de oturuyorum
her yerde durum aynımı bilmem ama burada sıfır ölü piksel garantisi veren nadir markalardan biri. servisinede bilindik bi marka bakıyodu tam hatırlayamıyom.garantisi de iyiydi ama kalitesi nasıl onu bilmiyorum
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eneshatipoglu 9 yıl
yaa arkadaşlar bu marka benim çok diikatimi çekti yeni monitör alıcam inşallah 24 inci 450 tl 2ms tepki süresi var sizce nasıl bir marka abd da çok satıldığını duydum elvet bi bileniniz vardır yardımcı olursanız sevinirim :)
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patya 9 yıl
gerçekten bende bu markayı merak ediyorum
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