AOC ürün gamını 10 yeni geniş ekran LCD monitörle genişletiyor

Monitör üreticisi AOC yaptığı yeni bir açıklamayla ürün gamına 10 yeni geniş ekran LCD monitor eklediğini duyurdu. Ağustos ayında satışa sunulacak yeni monitör, 18.5-inç ile 23-inç arasında değişen boyut seçeneklerine sahip. Dördü WLED arka aydınlatma, kalanı ise CCFL arka aydınlatma kullanan monitörlerin ekran çözünürlükleri de yine modeline gore 1366 x 768 piksel ile 1920 x 1080 piksel arasına değişmekte.

CCFL tabanlı modelleri 60,000:1, WLED tabanlı modelleri ise 20,000,000:1 dinamik kontrast oranına sahip olan yeni monitörlerde, tepki süresi ise yine modeline gore 2ms ile 5ms arasında değişmekte. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerinin kullanıldığı monitörlerde bazı modellerin entegre hoparlör ve USB çoklayıcı gibi özelliklere sahip olduğu açıklandı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ağustos ayı içerisinde satışa sunulması planlanan yeni monitörlerin fiyatları ise açıklanmadı.