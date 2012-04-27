AOC'den LED arka aydınlatmalı 22-inç LCD monitör: e2219P2

AOC, LED arka aydınlatmaya sahip LCD monitörü e2219P2 ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. 22-inç boyutunda ve 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünde üretilen LCD monitörle ofis ortamları hedef alınmış.



2 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesi sunan e2219P2'yi kullanım amacınıza göre 90 derece döndürebiliyorsunuz, yüksekliği 110 mm arttırabiliyorsunuz. D-Sub ve DVI bağlantıları ile donatılan LCD monitörde stereo hoparlör de mevcut.



AOC, e2219P2'nin tavsiye edilen satış fiyatını 229 Euro olarak belirlemiş.

