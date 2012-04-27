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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC'den LED arka aydınlatmalı 22-inç LCD monitör: e2219P2

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,1b
1
7
Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC, LED arka aydınlatmaya sahip LCD monitörü e2219P2 ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. 22-inç boyutunda ve 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünde üretilen LCD monitörle ofis ortamları hedef alınmış.
2 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesi sunan e2219P2'yi kullanım amacınıza göre 90 derece döndürebiliyorsunuz, yüksekliği 110 mm arttırabiliyorsunuz. D-Sub ve DVI bağlantıları ile donatılan LCD monitörde stereo hoparlör de mevcut.
AOC, e2219P2'nin tavsiye edilen satış fiyatını 229 Euro olarak belirlemiş.

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pruvap 7 yıl
Aoc harika monitörler sunuyor ben 2216 sw modelini 2008 den buyana kullanıyorum hemde hergün uzun saatler çalışmasına rağmen en ufak renk sorunu piksel sorunu yok ilk aldım günkü gibi çok memnunum.
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ftanfer12 7 yıl
arkadaşlar ben xbox 360 içi monitor arıyorum yardım edermısınız
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demo11 7 yıl
Çok seviyorum bu markayı benimde var bu marka çok güzel gerçekten
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E_Aydin35 7 yıl
Çok şık, ayrıca çözünürlükle küçümsenecek türden değil gayet ideal.. Tepkime süresi aynı şekilde orantılı ve 90derece dönme açısı çok iyi..
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Batuist 7 yıl
bu özelliklere bu fiyat çok pahalı... o boyutta artık monitörlerin hepsi fullhd'ye geçmişken daha uygun fiyatlısını bulmak mümkün.. bu marka biraz şaşırmış sanırım...
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Cnyylmz 7 yıl
Monitör' ün Kullanım Amacı Belli, Ofis. Kalkıp Eve Alınacak Monitör Elbette değil, Yalnız O Özelliklere O Fiyat Çok Pahalı ...
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xLmNt13 7 yıl
aoc uygun fiyatlı ve güzel ürünler sunuyor
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