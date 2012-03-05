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AOC'den W-LED arka aydınlatmalı ve 3D destekli monitör: d2357Ph

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,4b
1
13
Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC'den W-LED arka aydınlatmalı ve 3D destekli monitör: d2357Ph
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Piyasanın önemli LCD monitör üreticileri arasında yer alan AOC, W-LED arka aydınlatma ve pasif 3D teknolojisi desteğini bir araya getiren d2357Ph modeliyle ürün gamını genişletiyor.
23-inç boyutunda TN panele sahip olan d2357Ph, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 2 ms tepki süresi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı, 1000:1 kontrast oranı ve 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırıyor.
İki boyutlu içeriği üç boyuta dönüştürebildiği belirtilen d2357Ph, bir adet VGA girişi ve iki adet HDMI 1.4 portu ile gelmekte. AOC, d2357Ph modelini önümüzdeki nisan ayından itibaren 239 Euro fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor.
AOC'den W-LED arka aydınlatmalı ve 3D destekli monitör: d2357Ph
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HggR 7 yıl
sektörde rakipler çoğalmaya başladı, bu da haliyle iyi tasarımların ortaya çıkmasına sebep oluyor
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albani 7 yıl
AOC nin i2353Fh Modeli Türkiyede varmı acaba ve kaça???

Bu panel ile ilgileniyorum IPS li olması sebebiyle;gerçi "e_IPS"tip ama
bana yeter!
1 Yanıt Yanıtla
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karaköy_soğancısı 7 yıl
vga bence kaldırılmalıydı dvi konmalıydı onun yerine 3D açıcak olan adam vga çıkışlı pc yemi sahip olur sizce olsada onumu kullanır :S
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E_Aydin35 7 yıl
Evet muhtemelen 500Tl civarında, ama aşık ve kaliteli ürünler..
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karaköy_soğancısı 7 yıl
3D performansı nasıldır acaba ? incelemesini bekliyorum...
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agaydemir 7 yıl
Türkiye ye giriş yaptımı bu monitör?
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Emre_z3 7 yıl
Yukarıdaki 3 yorum da sanki aynı kişinin ağzından :)
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vidoko 7 yıl
tasarım ve fiyat konusunda aoc önplanda.
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xLmNt13 7 yıl
AOC uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çekiyor
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SkyLord4u 7 yıl
Tasarım konusunda yine iyi iş çıkarmış aoc!.
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