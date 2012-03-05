AOC'den W-LED arka aydınlatmalı ve 3D destekli monitör: d2357Ph

Piyasanın önemli LCD monitör üreticileri arasında yer alan AOC, W-LED arka aydınlatma ve pasif 3D teknolojisi desteğini bir araya getiren d2357Ph modeliyle ürün gamını genişletiyor.

23-inç boyutunda TN panele sahip olan d2357Ph, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 2 ms tepki süresi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı, 1000:1 kontrast oranı ve 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırıyor.

İki boyutlu içeriği üç boyuta dönüştürebildiği belirtilen d2357Ph, bir adet VGA girişi ve iki adet HDMI 1.4 portu ile gelmekte. AOC, d2357Ph modelini önümüzdeki nisan ayından itibaren 239 Euro fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor.

