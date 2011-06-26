AOC'den çoklu dokunmatik desteği sunan 21.5-inç boyutunda yeni monitör

AOC çoklu dokunmatik desteği sunan yeni monitörünü Amerika'da satışa sunuyor. e2239FwT kod adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki şık tasarımlı yeni monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor ve LED backlit teknolojisini esas alıyor. AOC tarafından açıklanan bilgilere göre 5ms tepki süresine, 10,000,000:1 dinamik kontrast oranına ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

2 Watt kapasiteli iki adet SRS hoparlöre yer verilen monitör, metal ayaklara ve piyano siyahı çerçeveye sahip. Windows 7 işletim sistemi altında pek çok uygulamayı ekran üzerinde parmaklarınızla kontrol etmenize olanak tanıyan yeni monitör, 290$ seviyesindeki etiket fiyatıyla çıkıyor.