Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC'den çoklu dokunmatik desteği sunan 21.5-inç boyutunda yeni monitör

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
1
7
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
AOC çoklu dokunmatik desteği sunan yeni monitörünü Amerika'da satışa sunuyor. e2239FwT kod adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki şık tasarımlı yeni monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor ve LED backlit teknolojisini esas alıyor. AOC tarafından açıklanan bilgilere göre  5ms tepki süresine,  10,000,000:1 dinamik kontrast oranına ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.
 2 Watt kapasiteli iki adet SRS hoparlöre yer verilen monitör, metal ayaklara ve piyano siyahı çerçeveye sahip. Windows 7 işletim sistemi altında pek çok uygulamayı ekran üzerinde parmaklarınızla kontrol etmenize olanak tanıyan yeni monitör, 290$ seviyesindeki etiket fiyatıyla çıkıyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BarGoS 8 yıl
dokunmatiği nasıl ama kapasitif mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 8 yıl
çöp almam bu markadan haa bırde phılıpsten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Callum 8 yıl
Fiyatı fazlasıyla iyi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djxray 8 yıl
Çok yüksek bir fiyat beklemiştim. Güzel fiyat alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 8 yıl
Nasıl yav ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl
Fiyatı uygun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Bu markayı seviyorum ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC ChaCha "Facebook'a özel Android telefon!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim