ARM, 2011 üçüncü çeyrekte karını ikiye katladı, gelirde dalgalanma var

Mobil cihazlara duyulan ilgi ve talepte adeta patlama yaşanması hem cihaz üreticilerinin hem de mobil işlemci üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Mobil işlemci piyasasının hakimi olan ARM firması üretimden ziyade işlemci tasarımlarını diğer üretici firmalara lisanslayarak gelir elde ediyor. 2011 yılı üçüncü çeyrek rakamları ARM firmasının başarısını da ortaya koydu.





30 Eylül 2011 tarihinde sona eren 3. çeyrek mali raporlarına göre ARM 192.3 milyon dolar veya 120.2 milyon avro gelir elde etti. Bir yıl önceki aynı döneme göre dolar bazında yüzde 22, avro bazında yüzde 20 artış elde edildi. 2010 3. çeyrek gelirleri 158.1 milyon dolar, 100.4 milyon avro şeklindeydi.





İşletim payı ise 2010 3.çeyrekte yüzde 37.7 iken 2011 3. çeyrekte yüzde 44.6 olarak hesaplandı.





Brüt kar ise 2010 3. çeyrekte 38.8 milyon avro iken 2011 3. çeyrekte 55.8 milyon avro, artış yüzde 44 dolaylarında. Hisse başına kazanç ise bir yıl önceki döneme göre yüzde 47 artış göstererek 2.08 sentten 3.05 sente yükseldi. Firma 2010 3. çeyrekte 65 milyon dolar nakit para üretirken 2011 3. çeyrekte 43.7 milyon dolar nakit para üretti.





2011 Ocak ayından itibaren 9 aylık bilançoya bakıldığında ise ARM 568 milyon dolar veya 354 milyon avro gelir elde etti. Bir yıl önceki aynı döneme göre dolar bazında yüzde 26, avro bazında yüzde 21 artış elde edildi. 2010 9 aylık gelirleri 451 milyon dolar, 292.6 milyon avro şeklindeydi.





İşletim payı 2010 9 aylık sürede yüzde 40.1 iken 2011 9 aylık sürede yüzde 43.9 olarak hesaplandı.





Brüt kar ise 2010 9 aylık sürede 119.9 milyon dolar iken 2011 3. çeyrekte 55.8 milyon dolar, artış yüzde 34 dolaylarında. Hisse başına kazanç ise bir yıl önceki döneme göre yüzde 36 artış göstererek 6.45 sentten 8.75 sente yükseldi. Firma 2010 9 aylık sürede 139.2 milyon dolar nakit para üretirken 2011 9 aylık sürede 152.3 milyon dolar nakit para üretti.





Firma 2011 üçüncü çeyrekte akıllı telefon ve tabletlere 1 milyar yonga entegre edildiğini, yıl bazında artışın yüzde 10 olduğunu, 900 milyon yonganın ise tüketici elektroniği ve gömülü cihazlara işlendiğini, yıl bazında artışın yüzde 50 olduğunu belirtti.





ARM CEO'su Warren East mobil cihaz endüstrisinin büyümesinin tüm yonga üreticilerine pozitif etkisi olduğunu vurgularken 2011 yılı toplamında 736 milyon dolar gelir beklediklerini açıkladı.