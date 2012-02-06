ARM: Windows 8, Android karşısında önemli avantaja sahip

Tablet bilgisayar pazarı için Windows 7 ile bazı denemeler yapan ancak bu alandaki asıl konsantrasyonunu Windows 8 üzerine yoğunlaştıran Microsoft, tam dokunmatik deneyim için geliştirilen Metro arayüzü ve ARM desteği gibi önemli yenilikler ile Apple iOS ve Google Android platformlarının arasındaki yoğun mücadeleye farklı bir koldan giriş yapmayı planlıyor. Beta sürümü bu ayın sonuna doğru çıkacak olan Windows 8 için hazırlık çalışmalarına son sürat devam eden Microsoft, sonbahar aylarında yeni işletim sistemini sunmayı hedefliyor.

Windows 8 işletim sistemiyle ilgili konuşan ARM tepe yöneticisi Warren East, son kullanıcıların hem Microsoft'a hem de Windows işletim sistemine son derece olduğunu buna karşılık Android ortamına daha az alışık olduklarını ve bu durumun Microsoft'a bilinirlik anlamında Android'a göre ciddi avantaj sağladığını ifade etti. Avantajın, Microsoft'un bu durumu ne derece kullanacağına bağlı olduğunu söyleyen East, yine de temelde farklılık olduğunu belirterek bir bakıma Windows 8'deki ARM desteğinin önemine de vurgu yapmış oldu.

Tüm teknoloji dünyasının büyük önem verdiği Windows 8 işletim sistemini büyük bir fırsat olarak gören ARM, başta dizüstü bilgisayar pazarı olmak üzere daha önce girmediği kategorilere adım atmayı planlıyor. Tabi bu noktada altı çizilmesi gereken bir detay var; Windows 8, ARM işlemci desteği ile gelecek olsa bile geriye dönük uyumluluk söz konusu değil yani şu an Windows işletim sistemi için yazılmış uygulamaların neredeyse tamamı için bu destek söz konusu olmasa da çok sayıda uygulamanın ARM üzerinde Windows ile çalışacak şekilde port edileceği de sektörün konuştuğu detaylar arasında yer alıyor.