Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM: Windows 8, Android karşısında önemli avantaja sahip

7 yıl
28,7b
1
39
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tablet bilgisayar pazarı için Windows 7 ile bazı denemeler yapan ancak bu alandaki asıl konsantrasyonunu Windows 8 üzerine yoğunlaştıran Microsoft, tam dokunmatik deneyim için geliştirilen Metro arayüzü ve ARM desteği gibi önemli yenilikler ile Apple iOS ve Google Android platformlarının arasındaki yoğun mücadeleye farklı bir koldan giriş yapmayı planlıyor. Beta sürümü bu ayın sonuna doğru çıkacak olan Windows 8 için hazırlık çalışmalarına son sürat devam eden Microsoft, sonbahar aylarında yeni işletim sistemini sunmayı hedefliyor.
Windows 8 işletim sistemiyle ilgili konuşan ARM tepe yöneticisi Warren East, son kullanıcıların hem Microsoft'a hem de Windows işletim sistemine son derece olduğunu buna karşılık Android ortamına daha az alışık olduklarını ve bu durumun Microsoft'a bilinirlik anlamında Android'a göre ciddi avantaj sağladığını ifade etti. Avantajın, Microsoft'un bu durumu ne derece kullanacağına bağlı olduğunu söyleyen East, yine de temelde farklılık olduğunu belirterek bir bakıma Windows 8'deki ARM desteğinin önemine de vurgu yapmış oldu.
Tüm teknoloji dünyasının büyük önem verdiği Windows 8 işletim sistemini büyük bir fırsat olarak gören ARM, başta dizüstü bilgisayar pazarı olmak üzere daha önce girmediği kategorilere adım atmayı planlıyor. Tabi bu noktada altı çizilmesi gereken bir detay var; Windows 8, ARM işlemci desteği ile gelecek olsa bile geriye dönük uyumluluk söz konusu değil yani şu an Windows işletim sistemi için yazılmış uygulamaların neredeyse tamamı için bu destek söz konusu olmasa da çok sayıda uygulamanın ARM üzerinde Windows ile çalışacak şekilde port edileceği de sektörün konuştuğu detaylar arasında yer alıyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khaos 7 yıl en beğenilen
Akıllı telefonlarda android'in gücünü/piyasasını windows 8 in çok fazla sarsabileceğini sanmıyorum ancak tabletlerde android fazlasıyla yetersiz.Android için ics son şans eğer honeycomb gibi donanım/yazılım uyumsuzluğu,optimizasyon gibi problemler devam ederse android tablet kullanıcıları win 8 i daha fazla tercih edecektir!
Akıllı telefonlarda android'in gücünü/piyasasını windows 8 in çok fazla sarsabileceğini sanmıyorum ancak tabletlerde android fazlasıyla yetersiz.Android için ic...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ti7800 7 yıl
biraz daha gecikirlerse, Millet Androide iyice alışacak, Çok ağırdan gidiyor, daha hala Türkiyede Windows Phone yooook.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
trsinapsis 6 yıl
Windows'un mobil pazar için sunduğu telefon/tabletler buralara fazla gelmiyor.
Ayrıca Windows'un mobil pazar üzerinde hala yavaş hareket etmesi de bir handikap.
Ama tabi PC tarafında iyi işler çıkartıyor bunu da kabul etmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 6 yıl
Android'in 4 çekirdek işlemci ile yapamadığı kararlılığı şuan WP telefonlar tek çekirdek ile yapıyor. Demek ki meselenin çoğu yazılımda bitiyor. Yazılım konusunda da -özellikle de işletim sistemi konusunda- Microsoft Google'dan açık ara önde. Geç geldiler belki ama en iyisiyle geldiler. Sadelik, kullanım kolaylığı, kararlı ve hızlı çalışma, uyumluluk, güvenlik; bu saydıklarım malesef Android'de yok. Google'ın kişisel bilgilere de ne kadar aç bir firma olduğu da cabası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet06 7 yıl
ben netbook a yükledim gayet hızlı sıtabil,linux sürümleri linux mint,ubuntu.kubuntu,xubuntu,pardus dendedim,hiçbirinden memnun kalmadım.yanlış anlaşılmasın masa üstü bilgisayarımda pardus kullanıyorum gayet memnunun yalnız netbook ta donanım yetersiz,işlemci ram düşük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webbeast 7 yıl
windows 8 i kullanmadan nasıl biliyorsunuz kısıtlayıcı olduğunu? :D

ayrıca windowsta ne kısıtlayıcıdır ? Masaüstünde yıllarca standartları belirleyen işletim sistemi.. neye göre kısıtlayıcı ayrıca? bir önceki işletim sistemine göre mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yok pdf programı gerekli yok virüs programı olmazsa olmaz yok zip programı ve daha bir sürü şey kullanıma başlayana kadar bir tomar ayar bunca yıllık microsoft tecrübesi demi bunlar al mac os ve ios bak rahatına fuzuli şeylere kafa yormayın arkadaşlar önemli olan standartlardır aynı arayüzler aynı kullanım alışkanlıkları vs. her marka android ayrı bir işletim sistemi gibi oldu her firma güya iyileştirme yapıyormuş onlar iyileştirirken bizi hasta ediyorlar iphone ve ipad kullanan biri artık başka alet eline almaz arkadaşar alsa bile çabuk terkeder onu isterseniz bir deneyin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grezimonk 7 yıl
Windows funboyları 8 kullanır aklı dengesini yitirmek istemeyende android kullanır...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asterisk* 7 yıl grezimonk
nevrotikstar

Windows funboyları 8 kullanır aklı dengesini yitirmek istemeyende android kullanır...

arkadaşım windows fanboyu diye bir şey mi var. windows herkesin kullandığı bir şey olarak fanboyluğu yapılacak bir şey değil. ayrıca funboy değil fanboy.

ayrıca windows gayet iyi optimize edilecektir merak etmeyin. microsoft eski microsoft değil adam oluyolar yavaş yavaş. windows 7 nispeten sorunsuzdu, 8 daha da iyi olacak. vista faciası microsoft'un aklını başına getirdi, ama millet hala eski microsoft var sanıyor. en basitinden xbox'a bakın, microsoft nerelerde.
normal windows gibi sorunlu olacak ya da çok kısıtlı olacak diyenler sanırım hala xp kullanıyor. ben açıkçası 7'de pek bi sorun görmedim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 6 yıl grezimonk
nevrotikstar

Windows funboyları 8 kullanır aklı dengesini yitirmek istemeyende android kullanır...

Şu fanboy kelimesini kullanmayın gözünüzü seveyim. DonanımHaber'e giriyorsunuz boş laf kalabalığı yapıp çıkıyorsunuz. Teknik bilgiyle gelin biraz. Android'in neyini sevdin tam olarak ondan bahset mesela.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
İnsanlarin neden hala honeycomb'da israr ettigini anlayamiyorum. İpad diye birsey var. Eger ozgurluk istiyorsaniz jailbreak yapin ve android ozgurlugune sahip daha iyi optimize edilmis daha hizli ve daha guvenli bir tablet kullanin. Konuya donersek, microsoftun tablet bilgisayarda pek birseyi farkli kilacagini sanmiyorum. Sayet pc de oldugu gibi hatalarla dolu bir sistem kuracaktir. Androidmarket yada app store gibi bir uygulama servisine de sahip degil. Ya mobil, cok kisitlanmis bir windows bizi bekliyor, yada cok cok yavas calisacak masaustu hatalarla dolu masaustu bir sistem. Bence ipad veya android tabletten dusuk bir fiyatta sunulmazsa bu tabletin bi sansi olmaz. Bunu bilgisayar pazarindada goruyoruz. Mac eger windows yuklu bir bilgisayar fiyatindan satilsaydi uc bes windows fanindan baska kimsenin pc aldigini gormezdik. Apple fani degilim fakat yigidi oldur hakkini yeme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xsabotajx 7 yıl
oldukça sabırsızım. çıksada kullansak..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yok pdf programı gerekli yok virüs programı olmazsa olmaz yok zip programı ve daha bir sürü şey kullanıma başlayana kadar bir tomar ayar bunca yıllık microsoft tecrübesi demi bunlar al mac os ve ios bak rahatına fuzuli şeylere kafa yormayın arkadaşlar önemli olan standartlardır aynı arayüzler aynı kullanım alışkanlıkları vs. her marka android ayrı bir işletim sistemi gibi oldu her firma güya iyileştirme yapıyormuş onlar iyileştirirken bizi hasta ediyorlar iphone ve ipad kullanan biri artık başka alet eline almaz arkadaşar alsa bile çabuk terkeder onu isterseniz bir deneyin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Stanislas Xavier
Sormak istediğim bir şey var Wp7 uygulamaları da native değil fakat donanımına göre çok hızlı çalışıyorlar, androiddeki sistem israfının sebebi ne ?
Androidin donanım israfının sebebi direk çekirdek üzerinden çalışmaması dalvik denenen emülatör yardımı ile işi götürüyor diye biliyorum ben......
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ec38 7 yıl
windows yanlış hatırlamıyorsam dünyadaki pc lerin %90 küsüründe kullanılıyor.. bu durum insanların bu arayüze alışkın olduğunu gösterir.. dokunmatik arayüze tam uyarlanmış bir windows mükemmel olur diye tahmin ediyorum... ayrıca burdan ben işi taa nokia ya bağlıyorum.. eğer microsoft win phone işletim sistemini de win 8 kadar ilgi çekici hale getirecek güncellemeler yayınlarsa nokia eski halini bulamasa da başarısız imajını tersine çevirebilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
RAN7843
Arkadaş iyi konuşmuş atı alan üsküdarı geçmiş bide üstüne her geçen gün birşeyler koyuyor şimdi kouşmussunuz windosss tamam ama bir on yıl sabrınız varmı heee var deerseniz bekleyın 10 yıl sonra alın wındoss lu bır telefonnn

işte klasik Türk insanı :) her şeyi anlık sanan zihniyet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 7 yıl
Google kişisel bilgilere çok kafa takmaya başladı.
Uygulamalarında konum bilgisi, internet hareketleri, mesajlar ve arama bilgilerini istediği kişilere açabiliyor.
Bu nedenlerden dolayı bana göre Google mahremiyete çok müdahale ediyor.
Windows u bu yüzden tercih ederim.
Mevcut Win sürümlerinde kişisel bilgilerin saklanması ve güvenliği daha fazla.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 7 yıl
Arkadaş iyi konuşmuş atı alan üsküdarı geçmiş bide üstüne her geçen gün birşeyler koyuyor şimdi kouşmussunuz windosss tamam ama bir on yıl sabrınız varmı heee var deerseniz bekleyın 10 yıl sonra alın wındoss lu bır telefonnn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
28658 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, cpu ve
6 etiket daha işletim sistemi android Windows İşlemci microsoft arm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl PowerColor HD7950 PCS+ ekran kartı video inceleme 7 yıl AOC i2353fh LCD monitör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim