ARM: Windows 8, Android karşısında önemli avantaja sahip

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tablet bilgisayar pazarı için Windows 7 ile bazı denemeler yapan ancak bu alandaki asıl konsantrasyonunu Windows 8 üzerine yoğunlaştıran Microsoft, tam dokunmatik deneyim için geliştirilen Metro arayüzü ve ARM desteği gibi önemli yenilikler ile Apple iOS ve Google Android platformlarının arasındaki yoğun mücadeleye farklı bir koldan giriş yapmayı planlıyor. Beta sürümü bu ayın sonuna doğru çıkacak olan Windows 8 için hazırlık çalışmalarına son sürat devam eden Microsoft, sonbahar aylarında yeni işletim sistemini sunmayı hedefliyor.
Windows 8 işletim sistemiyle ilgili konuşan ARM tepe yöneticisi Warren East, son kullanıcıların hem Microsoft'a hem de Windows işletim sistemine son derece olduğunu buna karşılık Android ortamına daha az alışık olduklarını ve bu durumun Microsoft'a bilinirlik anlamında Android'a göre ciddi avantaj sağladığını ifade etti. Avantajın, Microsoft'un bu durumu ne derece kullanacağına bağlı olduğunu söyleyen East, yine de temelde farklılık olduğunu belirterek bir bakıma Windows 8'deki ARM desteğinin önemine de vurgu yapmış oldu.
Tüm teknoloji dünyasının büyük önem verdiği Windows 8 işletim sistemini büyük bir fırsat olarak gören ARM, başta dizüstü bilgisayar pazarı olmak üzere daha önce girmediği kategorilere adım atmayı planlıyor. Tabi bu noktada altı çizilmesi gereken bir detay var; Windows 8, ARM işlemci desteği ile gelecek olsa bile geriye dönük uyumluluk söz konusu değil yani şu an Windows işletim sistemi için yazılmış uygulamaların neredeyse tamamı için bu destek söz konusu olmasa da çok sayıda uygulamanın ARM üzerinde Windows ile çalışacak şekilde port edileceği de sektörün konuştuğu detaylar arasında yer alıyor.
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Ayrıca Windows'un mobil pazar üzerinde hala yavaş hareket etmesi de bir handikap.
Ama tabi PC tarafında iyi işler çıkartıyor bunu da kabul etmek lazım.
ayrıca windowsta ne kısıtlayıcıdır ? Masaüstünde yıllarca standartları belirleyen işletim sistemi.. neye göre kısıtlayıcı ayrıca? bir önceki işletim sistemine göre mi?
arkadaşım windows fanboyu diye bir şey mi var. windows herkesin kullandığı bir şey olarak fanboyluğu yapılacak bir şey değil. ayrıca funboy değil fanboy.
ayrıca windows gayet iyi optimize edilecektir merak etmeyin. microsoft eski microsoft değil adam oluyolar yavaş yavaş. windows 7 nispeten sorunsuzdu, 8 daha da iyi olacak. vista faciası microsoft'un aklını başına getirdi, ama millet hala eski microsoft var sanıyor. en basitinden xbox'a bakın, microsoft nerelerde.
normal windows gibi sorunlu olacak ya da çok kısıtlı olacak diyenler sanırım hala xp kullanıyor. ben açıkçası 7'de pek bi sorun görmedim.
Şu fanboy kelimesini kullanmayın gözünüzü seveyim. DonanımHaber'e giriyorsunuz boş laf kalabalığı yapıp çıkıyorsunuz. Teknik bilgiyle gelin biraz. Android'in neyini sevdin tam olarak ondan bahset mesela.
işte klasik Türk insanı :) her şeyi anlık sanan zihniyet.
Uygulamalarında konum bilgisi, internet hareketleri, mesajlar ve arama bilgilerini istediği kişilere açabiliyor.
Bu nedenlerden dolayı bana göre Google mahremiyete çok müdahale ediyor.
Windows u bu yüzden tercih ederim.
Mevcut Win sürümlerinde kişisel bilgilerin saklanması ve güvenliği daha fazla.
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