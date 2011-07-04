ARM akıllı telefon ve tabletlerde konsol seviyesinde grafik sunmaya hazırlanıyor

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar satışlarındaki patlamaya bağlı olarak son dönemin en gözde firmalarından birisi haline gelen ARM, yaygın olarak kullanılan Cortex-A serisi CPU tasarımlarına ek olarak GPU tasarımları da hazırlıyor. Mali serisi atlında grafik yongaları sunan firma, 55 günde 3 milyondan fazla satan Samsung'un Galaxy S II modelinde Mali 400 GPU'su ile yer bulmayı başardı. Firma yaptığı yeni açıklamasında, 18 ay içerisinde pazara sunmaya planladığı yeni Mali GPU'su ile 2005-2006 döneminde çıkan mevcut konsollarla aynı grafik kalitesini düşük güç tüketimi ve yüksek enerji verimliliği ile sunacağını iddia ediyor.





ARM'ın ilk defa OpenCL desteği sunacağı ve genel amaçlı bilgi-işlem alanına adım atacağı T604 kodlu yeni Mali GPU'su, kağıt üzerinde iddialı özelliklerle sahip olmakla birlikte piyasaya çıktığı dönemde güç rakiplerle karşılacak gibi görünüyor. Dört çekirdekli Tegra 3 platformunda 12 işlem birimine sahip yeni bir GeForce GPU tasarımına yer veren Nvidia, demo gösterimlerinde Extreme HD seviyesinde görsel deneyim sunduğunu ve oyunlar için yüksek performans sağlayacağını ifade ederken, PowerVR6 serisi ile Imagination ve Adreno 3xx serisi GPU'lar ile Qualcomm da konsol düzeyinde grafik sunmayı vaad ediyorlar.