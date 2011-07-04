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ARM akıllı telefon ve tabletlerde konsol seviyesinde grafik sunmaya hazırlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM akıllı telefon ve tabletlerde konsol seviyesinde grafik sunmaya hazırlanıyor
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Akıllı telefon ve tablet bilgisayar satışlarındaki patlamaya bağlı olarak son dönemin en gözde firmalarından birisi haline gelen ARM, yaygın olarak kullanılan Cortex-A serisi CPU tasarımlarına ek olarak GPU tasarımları da hazırlıyor. Mali serisi atlında grafik yongaları sunan firma, 55 günde 3 milyondan fazla satan Samsung'un Galaxy S II modelinde Mali 400 GPU'su ile yer bulmayı başardı. Firma yaptığı yeni açıklamasında, 18 ay içerisinde pazara sunmaya planladığı yeni Mali GPU'su ile 2005-2006 döneminde çıkan mevcut konsollarla aynı grafik kalitesini düşük güç tüketimi ve yüksek enerji verimliliği ile sunacağını iddia ediyor.

ARM'ın ilk defa OpenCL desteği sunacağı ve genel amaçlı bilgi-işlem alanına adım atacağı T604 kodlu yeni Mali GPU'su, kağıt üzerinde iddialı özelliklerle sahip olmakla birlikte piyasaya çıktığı dönemde güç rakiplerle karşılacak gibi görünüyor. Dört çekirdekli Tegra 3 platformunda 12 işlem birimine sahip yeni bir GeForce GPU tasarımına yer veren Nvidia, demo gösterimlerinde Extreme HD seviyesinde görsel deneyim sunduğunu ve oyunlar için yüksek performans sağlayacağını ifade ederken, PowerVR6 serisi ile Imagination ve Adreno 3xx serisi GPU'lar ile Qualcomm da konsol düzeyinde grafik sunmayı vaad ediyorlar.
ARM akıllı telefon ve tabletlerde konsol seviyesinde grafik sunmaya hazırlanıyor
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séquestre 8 yıl
Her gün yeni bir gelişme ..
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kımyasal 8 yıl
arkadsın belırttıgı gibi yazılım geliştirmıyorlar Bence nedeni şudur.ornegın Galaxys S 2 cıktı ama kullanıcak adam gibi ( cıft cekırdek destekleyen ) uygulama,oyun,program vs vs ortada yok peki neden yok nedeni tek bir cihaza bağlanmamızı ıstemıyorlar galaxy s2 cıkardılar ondan sonra onun bir ustunu cıkarıcaklar vaatler verıcekler yine ortada yazılım olmayacak bu sefer baska bir modele atlıyacagız bu konuda androidi sevmiyorum ve yazılımcıları ama aplle oyle bir derdi yok senede 1 telefon tablet pc ve uygulamaları temiz,hepsı denetlenıyor,en ıyısı sunuluyor bir S2 kullanıcısıyım ama aplle yi gercekten takdir ediyorum.
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Klasör.:X:. 8 yıl
evet mobil cihazları bi konsol olarak kullanmadığımız kalMıştı tam oldu.
Yanlış bilmiyorsam ps1 ve nintendo 64 gibi oyunlar çalıştırılmıştı emülatör sayesinde.
Şu telefonlar herşeyi öldürdü bea
fotoğraf makineleri, navigazyon cihazları, video kameraları,mp3,mp4 playerleri,flash bellekleri, dvd vcd playerleri,belki ilerde tablet ve ya dizüstüleri(8çekirdekli telefonları düşünürsek x))Şimdide konsollar yolda xD.
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lazloo 8 yıl
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Batuist 8 yıl
şimdi önemli olan bir standartı tutmak ve yazılım geliştiricilere yol göstermek. bugün iphone4 içindeki grafik işlemcisi ne kadar günümüz yeni telefonlarındaki işlemcilere nispeten daha düşük kalsada konu grafik kalitesine gelince ondan daha iyisini sunan yok. çünkü yazılım geliştirilmiyor. geliştirilen birkaç oyun ise ayrı platformda kendine has telefonlarda çalışmak üzere tasarlanıyor. örneğin tegra serisi. çünkü standart yok. bugün standartı oluştursunlar günümüz grafiklerinin çok çok üzerinde oyun geliştirilebilir mevcut grafik işlemcilerle bile. iphone4 bunun en büyük kanıtıdır.
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jibe 8 yıl
Yıllardır yapmak istenen şey bilgisayarı cebe sığdırmak.
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poweredbyofk 8 yıl
mobil alan iyice büyüyor bakalım zafer hangi üreticinin olacak
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