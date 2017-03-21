ARM, big.LITTLE teknolojisini yapay zeka çalışmalarına getiriyor

Son dönemde yapay zeka çalışmaları giderek önem kazandı ve firmaların yatırımları artarak devam ediyor. Mobil dünyanın lider tasarımcısı ARM, yapay zeka çalışmalarına yönelik olarak geliştirdiği yeni çözümünü duyurdu.

Tanıdık bir yöntem

ARM DynamIQ adındaki yeni çözüm aslında bildiğimiz big.LITTLE çalışma prensibini temel alıyor. 2011 yılından bu yana ARM tabanlı işlemcilerde gördüğümüz bu yöntem iş yüküne göre güçlü çekirdek grubunu veya zayıf çekirdek grubunu devreye sokuyor. Böylece gerekmeyen durumlarda enerji tasarrufu yapılıyor.

ARM bu yöntemi biraz daha geliştirmiş ve tekli çekirdek çalışmalarına imkan sağlamış. Yani yonga seti üzerinde 1+7 veya 1+3 şeklinde çekirdekler dizilebilecek. İş yüküne göre çoklu çekirdekler çalışırken atıl durumda tek çekirdek ile hafif yükler yerine getirilecek. Bu yöntem ölçekleme ve esnek entegrasyon konusunda önemli avantajlar sağlıyor.

ARM bu yöntem ile daha doğal ve sezgisel yapay zeka arayüzleri için güç sağlanacağını düşünüyor. Ayrıca enerji tasarrufu konusunda da önemli gelişmeler elde edilecek. Arabalarda, evlerde, akıllı telefonlarda yapay zeka işlemleri için DynamIQ entegrasyonu sağlanabilecek.

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ARM şu anda eski nesil Cortex-A9 çekirdeği ile çalışıyor. İlerleyen dönemde Cortex-A73 çekirdekleri de devreye girecek. Firma yapay zeka çalışmalarında 50 kat daha iyi performans ve 10 kat daha hızlı tepki elde etmeyi amaçlıyor.

ARM ayrıca yeni çözüm için özel güvenlik tedbirleri de geliştirmiş. Özellikle otonom sürüş sistemlerinde daha güvenli bir analiz yapısı oluşturmak mümkün hale geliyor.