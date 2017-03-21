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ARM, big.LITTLE teknolojisini yapay zeka çalışmalarına getiriyor

Uzun yıllardır mobil cihaz pazarında duyduğumuz ARM’ın big.LITTLE çalışma prensibi şimdi yapay zeka işlemlerine verimlilik ve performans katmak için geliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yapay zeka çalışmaları giderek önem kazandı ve firmaların yatırımları artarak devam ediyor. Mobil dünyanın lider tasarımcısı ARM, yapay zeka çalışmalarına yönelik olarak geliştirdiği yeni çözümünü duyurdu.

Tanıdık bir yöntem

ARM DynamIQ adındaki yeni çözüm aslında bildiğimiz big.LITTLE çalışma prensibini temel alıyor. 2011 yılından bu yana ARM tabanlı işlemcilerde gördüğümüz bu yöntem iş yüküne göre güçlü çekirdek grubunu veya zayıf çekirdek grubunu devreye sokuyor. Böylece gerekmeyen durumlarda enerji tasarrufu yapılıyor.

ARM bu yöntemi biraz daha geliştirmiş ve tekli çekirdek çalışmalarına imkan sağlamış. Yani yonga seti üzerinde 1+7 veya 1+3 şeklinde çekirdekler dizilebilecek. İş yüküne göre çoklu çekirdekler çalışırken atıl durumda tek çekirdek ile hafif yükler yerine getirilecek. Bu yöntem ölçekleme ve esnek entegrasyon konusunda önemli avantajlar sağlıyor.

ARM bu yöntem ile daha doğal ve sezgisel yapay zeka arayüzleri için güç sağlanacağını düşünüyor. Ayrıca enerji tasarrufu konusunda da önemli gelişmeler elde edilecek. Arabalarda, evlerde, akıllı telefonlarda yapay zeka işlemleri için DynamIQ entegrasyonu sağlanabilecek.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 benchmark rekorları kırıyor"

ARM şu anda eski nesil Cortex-A9 çekirdeği ile çalışıyor. İlerleyen dönemde Cortex-A73 çekirdekleri de devreye girecek. Firma yapay zeka çalışmalarında 50 kat daha iyi performans ve 10 kat daha hızlı tepki elde etmeyi amaçlıyor.

ARM ayrıca yeni çözüm için özel güvenlik tedbirleri de geliştirmiş. Özellikle otonom sürüş sistemlerinde daha güvenli bir analiz yapısı oluşturmak mümkün hale geliyor. 

 

https://community.arm.com/processors/b/blog/posts/arm-dynamiq-expanding-the-possibilities-for-artificial-intelligence Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl
Yavaş yavaş gelişecek işte.
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Ghostbf 2 yıl
Sevgili mesut çevik
Merak ettiğim bir konu hakkında size danışmak istedim. Ekrem71 nickli editörünüz ya patronun oğlu ya da düzgün haber yapan donanımhaber editörlerinin heryere yetişemesi dolayısıyla ortaya çıkan deneysel bir haber botu. Bu kadar iğrenç haber yapılmaz, haberin içeriği bu kadar saptırılmaz. Ufak tefek çeviri hataları gözden kaçan şeyler olabilir tabi ki fakat bu resmen kaynağı katletme. Siz türkiyenin önde gelen teknolojik haber sitesisiniz. Sizi kaynak olarak alan başka siteler vardır. Böyle bir editör bu sitenin kalitesinde değil. Ayrıca sadece bu konuda da değil. Örnek olarak aynı haberi wccftech nasıl yapmış siz nasıl yapmışsınız bakarsanız demek istediğimi anlayacağınızı umuyorum. Kaynakta nerde "arm şuan cortex a9 kullanıyor" var ve "a73 ler ilerde devreye gircek" diyor ben bulamadım. Eğer bu bir botsa daha geliştirilmesi gerekiyor ve yeterince feedback verdiğimi düşünüyorum. (lütfen bot olsun)
Haber linki : wccftech.com/...
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kadirirdem 2 yıl
İnşallah onlarda da verimli çalışır.
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V4LKyR 2 yıl
ARM'de çakalmış... Cortex-A9 ile çalışıyor, daha sonra Cortex-A73'ü devre sokunca aaaa 50 kat iyileştirme yaptık diyecekler... :D
Ben olsam Cortex-A8 ile çalışırdım, aaa 100 kat iyileştirme gerçekleştirdik derdim.
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