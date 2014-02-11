ARM, orta seviyeye yönelik Cortex-A17 çekirdeğini lanse etti

Haber Editörü
Hiç şüphesiz mobil dünyanın egemen işlemci çekirdeği tasarımcısı olan ve bu ünvanını uzun bir süre daha kimseye kaptırmayacağı tahmin edilen İngiliz ARM, tasarım portföyüne yeni bir model daha ekliyor.
Cortex-A17 adını alan yeni işlemci çekirdeği isminin tersine Cortex-A15'in değil, Cortex-A12'nin geliştirilmiş bir versiyonu. Yeni optimizasyonlar sayesinde Cortex-A17, Cortex-A9 çekirdeğinden yüzde 60 daha fazla performans sergilerken, daha az enerji tüketiyor ve daha az zar alanı kaplıyor. Cortex-A17 ayrıca Cortex-A7 ile big.LITTLE tasarımında çalışmaya da uygun.
Cortex-A17 4 çekirdeğe kadar ölçeklenebilirken, 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2GHz hızlarına kadar çıkabiliyor. Cortex-A17'nin Cortex-A9'un yerine geçmesi bekleniyor.
Cortex-A15 çekirdeğinin Cortex-A9'a göre yer yer yüzde 40-50 daha fazla performans gösterdiği hatırlandığında, Cortex-A17'nin orta seviye cihazlara iddialı özellikler kazandıracağını söyleyebiliriz. Ancak ilk gözlemler Cortex-A17'nin Cortex-A9'a göre yüzde 20 civarında gerçek manada performans artışı sağlayabileceği ve sadece benchmark skorları baz alındığında Cortex-A15'e yetişebileceği yönünde.
ARM, bu çekirdeğin yanına Mali-T720 grafik birimini de hazırlayarak grafik kalitesini de artırıyor. Mali-T720 esas anlamda Mali-T400 serisinin performans bakımından devamı niteliğinde ve Open GL ES 3.0, OpenCL, RenderScript gibi standartlara destek sunuyor.
Mali grafik birimine ek olarak Mali-V500 video işleme çözümünü de sunan ARM, böylece 4K çözünürlüklere kadar video işlemeye imkan veriyor ve enerji tüketimini en alt seviyede tutuyor.
ARM, Cortex-A17 çekirdeğini gelecek yıl için hazırlıyor ve MediaTek, Realtek, VIA gibi tasarımcılar şimdiden yeni çekirdek için sıraya geçmiş durumda. Bu bakımdan Cortex-A17 tabanlı yongasetlerini taşıyan ilk akıllı telefonları gelecek yıl görebileceğiz.
http://www.phonearena.com/news/ARM-outs-midrange-Cortex-A17-chipset-with-4K-resolution-support-60-more-power-than-Cortex-A9_id52483 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
edit: Kelime
Rockchip'in A12'li çipi yeni daha yeni duyulmuşken daha çok bekleriz ://
Edit:cortex a7 ile a17 arasındaki ilişkiyi bilmeyen mühendisler eksilemeye devam edin.