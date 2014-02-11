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ARM, orta seviyeye yönelik Cortex-A17 çekirdeğini lanse etti

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM, orta seviyeye yönelik Cortex-A17 çekirdeğini lanse etti

Hiç şüphesiz mobil dünyanın egemen işlemci çekirdeği tasarımcısı olan ve bu ünvanını uzun bir süre daha kimseye kaptırmayacağı tahmin edilen İngiliz ARM, tasarım portföyüne yeni bir model daha ekliyor.

Cortex-A17 adını alan yeni işlemci çekirdeği isminin tersine Cortex-A15'in değil, Cortex-A12'nin geliştirilmiş bir versiyonu. Yeni optimizasyonlar sayesinde Cortex-A17, Cortex-A9 çekirdeğinden yüzde 60 daha fazla performans sergilerken, daha az enerji tüketiyor ve daha az zar alanı kaplıyor. Cortex-A17 ayrıca Cortex-A7 ile big.LITTLE tasarımında çalışmaya da uygun.

Cortex-A17 4 çekirdeğe kadar ölçeklenebilirken, 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2GHz hızlarına kadar çıkabiliyor. Cortex-A17'nin Cortex-A9'un yerine geçmesi bekleniyor. 

Cortex-A15 çekirdeğinin Cortex-A9'a göre yer yer yüzde 40-50 daha fazla performans gösterdiği hatırlandığında, Cortex-A17'nin orta seviye cihazlara iddialı özellikler kazandıracağını söyleyebiliriz. Ancak ilk gözlemler Cortex-A17'nin Cortex-A9'a göre yüzde 20 civarında gerçek manada performans artışı sağlayabileceği ve sadece benchmark skorları baz alındığında Cortex-A15'e yetişebileceği yönünde.

ARM, bu çekirdeğin yanına Mali-T720 grafik birimini de hazırlayarak grafik kalitesini de artırıyor. Mali-T720 esas anlamda Mali-T400 serisinin performans bakımından devamı niteliğinde ve Open GL ES 3.0, OpenCL, RenderScript gibi standartlara destek sunuyor. 

Mali grafik birimine ek olarak Mali-V500 video işleme çözümünü de sunan ARM, böylece 4K çözünürlüklere kadar video işlemeye imkan veriyor ve enerji tüketimini en alt seviyede tutuyor.  

ARM, Cortex-A17 çekirdeğini gelecek yıl için hazırlıyor ve MediaTek, Realtek, VIA gibi tasarımcılar şimdiden yeni çekirdek için sıraya geçmiş durumda. Bu bakımdan Cortex-A17 tabanlı yongasetlerini taşıyan ilk akıllı telefonları gelecek yıl görebileceğiz.
 
ARM, orta seviyeye yönelik Cortex-A17 çekirdeğini lanse etti

http://www.phonearena.com/news/ARM-outs-midrange-Cortex-A17-chipset-with-4K-resolution-support-60-more-power-than-Cortex-A9_id52483 Yorum Yaz
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WhiteLotus 5 yıl
bir an 17 çekirdekli işlemci mi çıkardılar dicektim iyi alıştırdılar bizi çekirdeklere
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Neyinkafasi 5 yıl WhiteLotus
Arm soc üretmez mimariyi tasarlar
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Arm Cortex A7 çekirdeklerini kullanıyoruz performans olsun tasarruf olsun güzel ya orta segmentte şuan için A7'yi konumlandırırsak ilerde orta segmentte C-A17 ile güzel işler yapar telefonlar bu arada aman ha ekran HD olsun orta segmentte ya hiç ellemeyin bu çözünürlüğü ( bu sözüm üreticilere :) ) + mali-t720 akar harbiden HD ekranlarda

edit: Kelime
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E_Aydin35 5 yıl
ARM herzaman olduğu gibi enerji tüketimine yönelik çalışmalar, iyileştirmeler yapmış. Bence günümüzde performansdan daha çok düşük güç tüketimi ve uzun batarya süresine ihtiyacımız var...
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Rubisco 5 yıl
A9'da A15 de böyle yıllaaar öncesinden lanse edilmişti :/// Bekle bekle gelmez ://
Rockchip'in A12'li çipi yeni daha yeni duyulmuşken daha çok bekleriz ://
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Neyinkafasi 5 yıl
Kısaca: yeni nesil cortex a7 az yakar çok kaçar


Edit:cortex a7 ile a17 arasındaki ilişkiyi bilmeyen mühendisler eksilemeye devam edin.
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hukuksever 5 yıl Neyinkafasi
A17 diyecektiniz sanırım

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