ARM ve eyeSight mobil işlemciler için el hareketleri tabanlı kontroller geliştiriyor





Mobil telefon dünyasında önce tuşlar ile başlayan kontrol sistemleri sonrasında dokunma, ses, el hareketleri ve göz hareketleri gibi çok farklı yöntemler kazandı. Üreticiler hem yeni yöntemler bulmak hem de mevcut yöntemleri geliştirmek için çalışmalar yapıyor.





Mobil işlemci sektörünün hakimi konumunda olan ARM ve el hareketi tabanlı kontrol sistemleri geliştiren eyeSight, Mali-T600 mimarili grafik birimlerine yönelik olarak yeni bir işbirliğine imza atıyor.





EyeSight, hali hazırdaki kontrol sistemini Mali-T600 ailesine mensup grafik birimleri için optimize edecek. Mali-T600 ailesinin işlemcideki yükün bir kısmını üzerine alabilen teknolojisi sayesinde mobil cihazlar el hareketleri ile akıcı bir şekilde kontrol edilebilecek. Ayrıca sisteme çok fazla yük de binmeyecek ve enerji tasarrufu sağlanacak.





EyeSight'ın kontrol arayüzü yüz ifadesi ve duygu algılama, uzun mesafede parmak takibi, 3D hareket algılama gibi ileri teknolojilere de imkan tanıyor. Bu sayede kullanıcılar cihazlarında müzik ve video kontrolü, uygulama aktive etme, oyun oynama veya menülerde gezinti gibi pek çok işlevi el veya yüz hareketleri ile yerine getirebilecek.





Bu işbirliğinden Mali-T600 ailesine mensup grafik birimlerini kullanan tüm cihazlar faydalanabilecek. Bunların arasında akıllı telefon ve tabletlerin yanında dizüstü ve akıllı TV gibi ürünler de olabilecek.

http://eyesight-tech.com/