Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM ve eyeSight mobil işlemciler için el hareketleri tabanlı kontroller geliştiriyor

5 yıl
441
1
2
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ARM ve eyeSight mobil işlemciler için el hareketleri tabanlı kontroller geliştiriyor

Mobil telefon dünyasında önce tuşlar ile başlayan kontrol sistemleri sonrasında dokunma, ses, el hareketleri ve göz hareketleri gibi çok farklı yöntemler kazandı. Üreticiler hem yeni yöntemler bulmak hem de mevcut yöntemleri geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Mobil işlemci sektörünün hakimi konumunda olan ARM ve el hareketi tabanlı kontrol sistemleri geliştiren eyeSight, Mali-T600 mimarili grafik birimlerine yönelik olarak yeni bir işbirliğine imza atıyor.

EyeSight, hali hazırdaki kontrol sistemini Mali-T600 ailesine mensup grafik birimleri için optimize edecek. Mali-T600 ailesinin işlemcideki yükün bir kısmını üzerine alabilen teknolojisi sayesinde mobil cihazlar el hareketleri ile akıcı bir şekilde kontrol edilebilecek. Ayrıca sisteme çok fazla yük de binmeyecek ve enerji tasarrufu sağlanacak.

EyeSight'ın kontrol arayüzü yüz ifadesi ve duygu algılama, uzun mesafede parmak takibi, 3D hareket algılama gibi ileri teknolojilere de imkan tanıyor. Bu sayede kullanıcılar cihazlarında müzik ve video kontrolü, uygulama aktive etme, oyun oynama veya menülerde gezinti gibi pek çok işlevi el veya yüz hareketleri ile yerine getirebilecek.

Bu işbirliğinden Mali-T600 ailesine mensup grafik birimlerini kullanan tüm cihazlar faydalanabilecek. Bunların arasında akıllı telefon ve tabletlerin yanında dizüstü ve akıllı TV gibi ürünler de olabilecek. 

http://eyesight-tech.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senersongur 5 yıl
El hareketleri ile tablet yönetmek saçma geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 5 yıl
Bunlar hep giyilebilir sistemler için ön hazırlık, çünkü mevcut input yöntemleri ile giyilebilir sistemler hiçbir zaman kullanışlı olmayacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim