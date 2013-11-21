ARM'ın Mali-450 tanıtımında Huawei Ascend P6S işaretleri

Huawei'nin yeni nesil işlemcisi ile birlikte pazara sunmaya hazırlandığı Ascend P6S modeli, bu kez ARM'ın tanıtım standında ortaya çıktı.



ARM'ın görsellerinde ortaya çıkmasının nedeni ise Ascend P6S modelinin Mali-450 grafik birimine yer veriyor oluşu. ARM bu bakımdan Ascend P6S modelini referans olarak kullanıyor.



Ascend P6S önceki modeli gibi incelik konusunda iddialı değil ve kalınlığı 9.5mm civarında. Modelin öne çıkan özelliği ise güncellenmiş yeni nesil Huawei işlemcisi.



Huawei, hemşehrisi HiSilicon ile birlikte bir süredir kendi işlemcilerini tasarlıyor. Son dönemde göz önünde olan iki işlemcisi ise 40nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli K3V2 ve Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli K3V2E şeklinde sıralanıyordu.



Ancak Huawei yeni nesil cihazlarında yeni bir işlemci kullanacağını açıklamıştı. Kirin 910 adındaki yongaseti bu kez 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdek 1.6GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Önceki neslin Vivante grafik birimi yerine de Mali-450 kullanılıyor.



Yapılan açıklamalara göre yüksek saat hızı sayesinde Mali-450 grafil birimi Full HD çözünürlükte ve 60Hz tazeleme hızında akıcı bir şekilde 3D içerik oynatımı sağlıyor. ARM da mükemmel akıcılıkta oyun tecrübesi iddiasında bulunuyor.



Huawei'nin yeni modelini ne zaman piyasaya süreceği konusunda bir bilgi yok. Ancak beklentiler yıl bitmeden lansmanın yapılacağı yönünde.







http://www.phonearena.com/news/ARM-teases-Huawei-Ascend-P6S-promises-smooth-gaming-from-its-Mali-450-graphics_id49515