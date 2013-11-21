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ARM'ın Mali-450 tanıtımında Huawei Ascend P6S işaretleri

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM'ın Mali-450 tanıtımında Huawei Ascend P6S işaretleri
Huawei'nin yeni nesil işlemcisi ile birlikte pazara sunmaya hazırlandığı Ascend P6S modeli, bu kez ARM'ın tanıtım standında ortaya çıktı.

ARM'ın görsellerinde ortaya çıkmasının nedeni ise Ascend P6S modelinin Mali-450 grafik birimine yer veriyor oluşu. ARM bu bakımdan Ascend P6S modelini referans olarak kullanıyor.

Ascend P6S önceki modeli gibi incelik konusunda iddialı değil ve kalınlığı 9.5mm civarında. Modelin öne çıkan özelliği ise güncellenmiş yeni nesil Huawei işlemcisi.
Huawei, hemşehrisi HiSilicon ile birlikte bir süredir kendi işlemcilerini tasarlıyor. Son dönemde göz önünde olan iki işlemcisi ise 40nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli K3V2 ve Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli K3V2E şeklinde sıralanıyordu.

Ancak Huawei yeni nesil cihazlarında yeni bir işlemci kullanacağını açıklamıştı. Kirin 910 adındaki yongaseti bu kez 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdek 1.6GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Önceki neslin Vivante grafik birimi yerine de Mali-450 kullanılıyor.

Yapılan açıklamalara göre yüksek saat hızı sayesinde Mali-450 grafil birimi Full HD çözünürlükte ve 60Hz tazeleme hızında akıcı bir şekilde 3D içerik oynatımı sağlıyor. ARM da mükemmel akıcılıkta oyun tecrübesi iddiasında bulunuyor.

Huawei'nin yeni modelini ne zaman piyasaya süreceği konusunda bir bilgi yok. Ancak beklentiler yıl bitmeden lansmanın yapılacağı yönünde.
  

http://www.phonearena.com/news/ARM-teases-Huawei-Ascend-P6S-promises-smooth-gaming-from-its-Mali-450-graphics_id49515 Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
p6 gibi fiyat tasarım olmasa bari fiyat performans telefonu olursa güzel olur.
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lionhearts 5 yıl
p6'dan çok memnunum ama huaweide apple'ın yolundan gidip düz serilerindeki eksikliklerini s serisiyle giderecek galiba.önümüzdeki yaz sonlarına doğru çıkarsa düşünmeden alırım yine
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burakesan 5 yıl
shadowmexo
telefon baya kalın olmuş eskisine göre. fiyatını gene 999 tl den saklayabilirse satacaktır.

Sanki kılıf var üzerinde. Bence Huawei sayılı tutar dallarından biri olan incelik konusunda ödün vermez.
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Pi 5 yıl
Gpuyu bilmem ama Cortex a9 eskidi yahu artik.
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General. 5 yıl
Pil 3500mAh olsun kalın olsun sorun değil
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foz54 5 yıl
Ascend p6 tasarımıyla , inceliğiyle çok güzel telefon ancak k3v2 kötü. güncel oyunlar adreno, mali, powervr, tegra gpu'lara optimize olduğu için vivante gpu eksik kalıyor onun yerine mali450 koyması güzel de bu sefer telefon takoz gibi olmuş yani p6 da p6s de tam bir f/p değil
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felixamor 5 yıl
Sanırım telefon biraz kalınlaşacak bu geliştirmeler yüzünden..P6 ile oyuncuları üzen Huawei için P6S'te Mali-450 seçimi çok iyi olacak ve kullanıcı kitlesini artıracaktır bence.
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shadowmexo 5 yıl
telefon baya kalın olmuş eskisine göre. fiyatını gene 999 tl den saklayabilirse satacaktır.
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adamın1i 5 yıl
p6 ile 4 köşe olduk zaten şimdide es ile ne yapacağız adınız yazamadığım firmanın yetkilisene bu nedir diyorum
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