ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efekt Kategorisi"

Genel Yayın Yönetmeni
ASUS Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılan 300'ün üzerinde video sihirbazı üyemize teşekkür ederiz. Katılım için gönderilen videoları tek tek izleyip puanladığımız günler süren maraton sona erdi. E
ASUS Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılan 300'ün üzerinde video sihirbazı üyemize teşekkür ederiz. Katılım için gönderilen videoları tek tek izleyip puanladığımız günler süren maraton sona erdi. Efekt Kategorisinde kazananı merak ediyorsanız cevabı bu videomuzda :)
http://donanimhaber.com/bilgisayarimiatesle/ Paylaş Tweetle
Yarışmacının videosu değerlendirilirken kendi aralarında jüriler muhabbet ediyor, bi gülmeler bi sohbet. Yarışmacının o anki piskolojisini düşünsenize? Çocuk heyecanlı heyecanlı yorumunuzu beklerken " hadi videom'a bakın, bi baksalar hak verecekler! orda bir espiri yapmıştım!" vs. vs. diye saydırıyordur içinden. Düşünün emek harcadığınız bir şey var ve değerlendirilirken jüriler kendi aleminde. Ben bile izlerken Allah aşkına susunda video sonunda değerlendirme yapın dedim içimden. ben üzüldüm arkadaşlara jüri olmadığım halde.bazen eski yarışmadan bahsediliyor, bazen espiri yapılıyor filan izlerken ben utandım açıkçası. Evet bilmiyorum belki daha önceden izlemişsinizdir ama ben böyle değerlendirme görmedim.
Mesut abim bir oy veriyor ekrem ve asus yetkilisi abimizde yüzde 90 ya aynı puanı veriyor yada çok belli etmeyelim der gibi çok nadir farklı puan veriyor. Bazen diğerleri hiç puan vermiyor sadece mesut abi puan veriyor ben anlamadım bu işten birşey. Ne yarışmaya katıldım nede bir parmağım var ama acıdım emek veren yarışmacı arkadaşlara. Sonuç olarak, ne kadar espiri konu senaryo vs densede ASUUS ASUUS diye gözümüze gözümüze sokanlar kazandı. Gerçekten kazananlar bana göre hakettiler ama diğer arkadaşlar adına üzüldüm. ciddi ciddi üzüldüm harbi.