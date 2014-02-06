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ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efekt Kategorisi"

5 yıl
16,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılan 300'ün üzerinde video sihirbazı üyemize teşekkür ederiz. Katılım için gönderilen videoları tek tek izleyip puanladığımız günler süren maraton sona erdi. E
ASUS Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılan 300'ün üzerinde video sihirbazı üyemize teşekkür ederiz. Katılım için gönderilen videoları tek tek izleyip puanladığımız günler süren maraton sona erdi. Efekt Kategorisinde kazananı merak ediyorsanız cevabı bu videomuzda :)
 

http://donanimhaber.com/bilgisayarimiatesle/
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MultiCore 5 yıl en beğenilen
Bu yarismayi kazanabilecek kadar iyi Efekt yapan bilgisayarim olsa buraya niye katiliyim
2 Yanıt Yanıtla +44
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Birkhoff 5 yıl
hak edene gitmiş bence ama kazananın elindede imkan fazla tabiki rakiplerinden önde başlamış
2 Yanıt Yanıtla +17
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prof.exx 5 yıl
İçimden geçenleri söylemek istiyorum, içimi dökeyim de eksi veya artı alacak olmam umurumda değil tabi ki. İnanın şu donanım haberde mesut Abi olsun erdi Abi olsun Ekrem Abi olsun gerçekten çok seviyorum bu insanları, verdikleri emekler sayesinde buralara kadar hakkıyla geldiler hepsini severim sosyal medyadan da hepsini takip ediyorum ama açık olarak söylemek gerekirse bu yarışma, bu jürilik, berbat olmuş.

Yarışmacının videosu değerlendirilirken kendi aralarında jüriler muhabbet ediyor, bi gülmeler bi sohbet. Yarışmacının o anki piskolojisini düşünsenize? Çocuk heyecanlı heyecanlı yorumunuzu beklerken " hadi videom'a bakın, bi baksalar hak verecekler! orda bir espiri yapmıştım!" vs. vs. diye saydırıyordur içinden. Düşünün emek harcadığınız bir şey var ve değerlendirilirken jüriler kendi aleminde. Ben bile izlerken Allah aşkına susunda video sonunda değerlendirme yapın dedim içimden. ben üzüldüm arkadaşlara jüri olmadığım halde.bazen eski yarışmadan bahsediliyor, bazen espiri yapılıyor filan izlerken ben utandım açıkçası. Evet bilmiyorum belki daha önceden izlemişsinizdir ama ben böyle değerlendirme görmedim.

Mesut abim bir oy veriyor ekrem ve asus yetkilisi abimizde yüzde 90 ya aynı puanı veriyor yada çok belli etmeyelim der gibi çok nadir farklı puan veriyor. Bazen diğerleri hiç puan vermiyor sadece mesut abi puan veriyor ben anlamadım bu işten birşey. Ne yarışmaya katıldım nede bir parmağım var ama acıdım emek veren yarışmacı arkadaşlara. Sonuç olarak, ne kadar espiri konu senaryo vs densede ASUUS ASUUS diye gözümüze gözümüze sokanlar kazandı. Gerçekten kazananlar bana göre hakettiler ama diğer arkadaşlar adına üzüldüm. ciddi ciddi üzüldüm harbi.
İçimden geçenleri söylemek istiyorum, içimi dökeyim de eksi veya artı alacak olmam umurumda değil tabi ki. İnanın şu donanım haberde mesut Abi olsun erdi Abi o...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Mehmet Can Budak 1 yıl
Walla ilk beşin hiçbirini beğenmedim. Kendi Video'm bana göre kaybetmeliydi ama daha güzel videolara vardı. Gerçi siz napcaksınız İlk 5'i asus seçmiş. :D
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the.crack.man 5 yıl
O Kamuflaj kalktı la 2 sene önce.

ayrıca 35 yaşındaki adamı da jandarma albay yapmışlar hiç olmamış :D
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cahitdikici 5 yıl
Evren kıraçın videosu gerçekten muhteşem olmuş şahsen ödülü o almalıydı diye düşünmüyorum
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TheDC 5 yıl
Bence kazananın video'su gayet başarılı. Hakeden kazanmış gerçekten.
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DH Misafiri 5 yıl
Ben yarışmayı takip eden biri olarak hayatımda bu kadar saçma ve adil olamayan bir oylama sistemi görmedim. Mesut'un canlı yayında da üstüne basa basa söylediği kritlerler vardı, sürükleyicilik, komedi, mesaj ve Asus markasını vurgulamaya yetecek kadar Asus isminin veya logosunun kullanılması.
Oylamada kazanan kişiye rakip olan Adanalıların filmi tüm kritlerleri tutuyordu benim gördüğüm. Oylarken diyorsunuz ki mesaj kısmından 7 veriyoruz, Asus markasını başlarda öne çıkarmış ama sonradan düşüşe geçmiş diyorsunuz. Pardon ama bilgisayarı verdiğiniz arkadaşın filminde Asus'un lafı geçiyor mu? Buna rağmen ona da 7 puan verdiniz mesaj kısmından, bu adil mi? Eğer kazanan kişinin mesaj - marka gösterme puanı 7 ise, uçaklı videoda bu durum daha ağır basıyor en az 8 - 9 verilmesi gerekmez miydi? Eğer uçaklı videoda asus vurgusunu yetersiz bulup puan kırdıysanız, kazanan arkadaşın videosunu yerin dibine sokmanız lazımdı işin gerçeği. Eğer filmin en sonunda Asus bir kasa olmasa, bu filmin Asus için yapıldığını söylemeye bin şahit gerekir. Hatta o asus kasa bile tesadüf eseri filmin içerisinde gözükmüş gibi, hiç asusu anlatan bişe yok. Alakasız ilgisiz bir şey, üstelik sıkıcı, başındaki 30 saniyesi güzel gerisi 5 para etmez.
Bir diğer adaletsizlik ise, kazanan filmi eleştirirken diyorsunuz ki monoton ilerliyor, ama lag olayı bizi ekrana bağlıyor. Ya Allah aşkına güldürmeyin, bu mu ekrana bağladı şimdi sizi? Filmde mesaj yok, sürükleyicilik yok, efekt desen o da yok, gerçekçi değil. Sadece adamın tiyatrocluğu iyi, ama bu da zaten yarışmanın dışında kalan bir kriter. Buraya sinema sanatçıları katılmıyor.
Yani ben şu sorunun cevabını merak ediyorum, kafa kafaya gidiyor demişsiniz uçaklı videoyu yapan arkadaşlarla, peki kafa kafaya gitme durumunda sonucu ne belirledi? Böyle bir beraberlik varsa ortada, bir adım öne çıkartmanız gereken, Asus markasını daha çok ön plana çıkarabilen, daha sürükleyici, efektleri daha baskın olan video olmalı değil miydi? Siz tam tersine çevirmişsiniz bunu, kriteri tam tutmayan, efektleri tam olmayan, sürükleyicilik adına hiç birşey olmayan videoyu seçmişsinz. Bende katılmayı planlıyordum, iyiki katılmamışım. Canınızın istediğine vermişsiniz kasayı, belki bir tiyatrocuya Asus kasa vermek, kendi reklamınızı yapmanız açısından daha çok işinize gelmiştir. Hiç bir resmiyete dayanmayan, kafadan oylanan, kendi kendiyle çelişen yorumlarla devam eden bir oylama sistemiydi benim gördüğüm.
Son olarak, üst mesajlarda da bazı arkadaşlar benim fark ettiklerimi fark etmiş, yazık etmişsiniz gerçekten. Hak edene gitmemiş, adamın filmine kötü demiyorum, zira uçaklı video olmasa Cengiz Güleryüz'ün filmi hak etmiş derdim. Ama tüm kriterler göz önüne alındığında hak eden film kesinlikle o film değil.
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Mediatic-01 5 yıl
Effects dalında ise bu yarışma bence adanalı arkadaşa verilmeliydi.
Arkadaşlar effect diyosanız gerçekten o uçak kaçırma videosunu hazırlayan arkadaşın ki daha iyiydi bence.birinci seçilenin sadece kurgusu daha üstündü.
Gördüğüm kadarıyla tracker var hızlı çekim var andrew derslerinden alıntılar var kargo bölümünde asus gösteriyor oradaki de bence önemli bir bölüm.eee adam uçagın dibinde atlıyo vs. effectse bence bunlar diğer videoya göre daha fazla effect.amatörlük değil burda önemli olan bişeyler yapmak arkadaşda elinden geldiğince yapmış.
1. Seçilen videoda ise kurgu güzel kan effect var camera açısı güzel bide giriş iyi olmuş başkada effect yok gibi.
birinciyi tebrik ediyoruz tabi.
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EfsungerHeisen 5 yıl
Kazanan arkadaşa tebrikler çok güzel bir video hazırladı ama adanalın ki bana göre daha iyidi ama kazananinkide güzeldi
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Nedwish 5 yıl
video da hediye verilen monitorun modeli vg278mi ben asus görevlisinden sanki öyle duydum ve o monitöre IPS dedi ama benim bildigim vg278 serisinde ips yok :D biliyorum küçük bir ayrıntı ama kafama takıldı.
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Mediatic-01 5 yıl
merhaba bu yarışma ne zaman düzenlenecek öğrenebilirmiyim.
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netstat 5 yıl
yine güzel bir yarışma olmuş. ben uçak kaçırmalıyı beğensemde 1.olan video da gayet iyi, ödülü kazanan güle güle kullansın.
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Master_Evil 5 yıl
batırfild güzeldi tebrik ederim
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soneday 5 yıl
Emre beyin laptopu niye küçük niye dışlıyosnz adamı
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